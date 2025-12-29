TOP 10: Los videos más vistos en BroadwayWorld TV en 2025

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El 2025 ha sido un año especialmente vibrante para el teatro musical en España, y nuestro canal de YouTube se ha convertido, una vez más, en una ventana privilegiada para seguir de cerca sus grandes momentos. Desde presentaciones muy esperadas y números icónicos sobre el escenario hasta entrevistas exclusivas y contenidos especiales, estos han sido los vídeos más vistos del año por nuestra audiencia. Un recorrido audiovisual que refleja el pulso del sector, el interés del público y la enorme diversidad de producciones que han marcado la temporada.

Con 19.268 visualizaciones, el número “Ex-Wives” de SIX se ha convertido en el vídeo más visto del año en el canal de YouTube de BroadwayWorld Spain. Grabado en el Teatre Coliseum de Barcelona con motivo de la llegada de la gira internacional, este clip captura toda la energía, el empoderamiento y el carácter rompedor del musical creado por Toby Marlow y Lucy Moss, en una producción de Stellar Show y Julia Gómez Cora que conquistó al público desde su estreno y que pronto conquistará la Gran Via en su llegada por primera vez en español a los escenarios.

La presentación oficial de WICKED en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid se ha situado entre los contenidos más seguidos del año en el canal de BroadwayWorld Spain, alcanzando 18.720 visualizaciones. El acto sirvió como carta de presentación de esta esperada producción, protagonizada por Cristina Picos (Elphaba) y Cristina Llorente (Glinda), y producida por ATG Entertainment. Además, la cita contó con la presencia de Stephen Schwartz, compositor y letrista del musical, cuya asistencia subrayó la relevancia internacional del estreno y la expectación generada en torno a la llegada de este icónico título a la cartelera madrileña.

Con 16.058 visualizaciones, el vídeo del número “Hace Diez Minutos” de CENICIENTA se ha consolidado como uno de los contenidos más seguidos del año en el canal de BroadwayWorld Spain. Grabado en el Teatro Coliseum de Madrid durante una presentación previa a su estreno oficial el 3 de octubre, el clip ofrece un primer vistazo a esta esperada producción, con Paule Mallagarai, Briel González y el resto del elenco desplegando la magia y el espíritu renovado de este clásico que apunta a convertirse en uno de los grandes títulos de la temporada en la Gran Vía.

Con 9.680 visualizaciones, el vídeo de LOS MISERABLES se ha situado entre los más vistos del año en el canal de YouTube de BroadwayWorld Spain. Grabado en el Teatro Apolo de Madrid, este adelanto exclusivo reúne algunos de los momentos más emblemáticos del musical —como “Sálvalo”, “Solo para mí” y “Sale el sol”— interpretados por un elenco de gran nivel que devuelve al escenario madrileño toda la épica, la emoción y la fuerza dramática del clásico de Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg, confirmando una vez más la vigencia de uno de los títulos más influyentes de la historia del teatro musical.

Con 8.115 visualizaciones, el vídeo de OLIVER TWIST, grabado durante la presentación oficial en el Teatro La Latina de Madrid, permite descubrir tres números originales del musical —“Malos tiempos para un robo”, “Aprender a robar” y “¿Quién puede ayudarme a mí?”— y ofrece un primer acercamiento a la propuesta artística del espectáculo, con música de Gerardo Gardelin y letras de Pedro Víllora, que llegará a la capital en noviembre de 2025 de la mano de AMR Produce.

Con 6.300 visualizaciones, el regreso de GODSPELL al Teatro del Soho CaixaBank de Málaga ha despertado un notable interés entre la audiencia de BroadwayWorld Spain. El vídeo presenta esta nueva producción del clásico de Broadway dirigida por Antonio Banderas, a partir de la versión de Emilio Aragón, y adelanta una propuesta renovada que combina un elenco de 13 intérpretes y banda en directo para ofrecer una lectura contemporánea del mensaje del Evangelio de San Mateo, antes de su estreno el 30 de octubre y su posterior llegada a Madrid.

Con 5.671 visualizaciones, SWING, los héroes invisibles del teatro musical se consolida como uno de los contenidos más especiales del año en el canal de BroadwayWorld Spain. Este cortometraje documental dirigido por Joan López Santos pone el foco en una de las figuras más esenciales y menos visibles de los grandes espectáculos: los swings, siguiendo durante una jornada a Aroa Gárez, swing del musical Aladdín en la Gran Vía de Madrid, y contando además con los testimonios de profesionales como Víctor González, Alex Chavarri y Belén Marcos, en un emotivo homenaje a quienes garantizan que la función continúe, pase lo que pase.

Con 4.866 visualizaciones, el tráiler oficial de RAFFAELLA, EL MUSICAL ha despertado un notable interés entre los seguidores de BroadwayWorld Spain. El vídeo adelanta la llegada al Teatro Capitol de Madrid de este espectáculo que recorre la vida y la carrera de Raffaella Carrà, icono indiscutible de la cultura popular, a través de un montaje que celebra su música, su personalidad arrolladora y su legado artístico, reivindicando su influencia más allá de generaciones y fronteras.

Con 4.687 visualizaciones, el encuentro De Tú a Tú entre Ferran Fabá y David Comrie ofrece una mirada cercana y distendida a dos de los grandes protagonistas de Aladdín en Madrid. En esta conversación grabada en el Teatro Coliseum, el actor que da vida a Aladdín y el intérprete del carismático Genio comparten su día a día dentro de esta gran producción de Stage Entertainment, que se despedía definitivamente de la Gran Vía el 20 de julio, revelando anécdotas, retos y la experiencia de formar parte de uno de los títulos más emblemáticos del teatro musical reciente.

10. Antonio Banderas en la última función de GYPSY en Málaga (2025)

Con 4.511 visualizaciones, el vídeo de Antonio Banderas en la última función de GYPSY en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga recoge uno de los momentos más emotivos de la temporada. En él, el director de la producción dirige unas palabras de agradecimiento al equipo artístico y técnico que ha dado vida al clásico americano desde su estreno en octubre, poniendo el broche final a una etapa marcada por el éxito antes de que esta versión emprenda su camino hacia Madrid en febrero.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.