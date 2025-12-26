PHOTOS: El reparto de OLIVER TWIST, EL MUSICAL se viste de Navidad en exclusiva para BroadwayWorld

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La magia de la Navidad ha llegado a OLIVER TWIST, EL MUSICAL con una sesión de fotos exclusiva para BroadwayWorld Spain, realizada por el fotógrafo Alejandro Palacios. El elenco del musical se reunió para una jornada muy especial en la que, lejos del escenario del Teatro La Latina, los intérpretes celebraron estas fechas en un ambiente distendido y cargado de complicidad.

En la sesión participaron los intérpretes Rubén Yuste (Fagin), Natán Segado (Bill Sikes), Lourdes Zamalloa (Nancy), Manu Rodríguez (Sr. Barrow), Marta Malone (Sra. Rose), Tomy Álvarez (Juez / Grimm), Noelia Marló (Bet), Laura González (Sra. Corney), Agustina Berenguer (Marguerite), Andrés Navarro (Sr. Bumble), Nacho Casares (Sr. Collins) y Fran del Pino (Thackeray), que conforman el sólido elenco adulto del espectáculo.

Junto a ellos, el elenco infantil y juvenil —pieza clave del musical— estuvo representado por Dani Escrig (Oliver), Eneko Haren (Oscar), Pablo Grife (Hurón), Sergio Aguado (Charley / Tony), Nayden Rodríguez (Bernie), Álvaro de Paz (Artie), Lennon Sharp (Wilkie), Alberto Zorrilla (Frankie), Gael Martín (Henry) y Jeriel Figueroa (Walter). Un grupo que demuestra función tras función su talento, energía y precisión, y que en esta ocasión ha mostrado su lado más cercano frente a la cámara.

Detrás del espectáculo se encuentra un equipo creativo de primer nivel, con Pedro Víllora al frente del libreto y las letras, Gerardo Gardelín como director musical y compositor, y Juan Luis Iborra en la dirección escénica. Completan el equipo David Pizarro (escenografía), Luis Santamaría (coreografía), Macarena Casís (vestuario), Juanjo Llorens (iluminación) y Javier Isequilla (sonido). Las fotografías de Alejandro Palacios capturan el espíritu navideño del elenco y reflejan la cohesión y el buen ambiente que se respira en esta producción, actualmente en cartel en el Teatro La Latina.

Fotos: Alejandro Palacios



Eneko Haren y Daniel Escrig

Eneko Haren y el reparto infantil de OLIVER TWIST

Andrés Navarro y Laura González

Natán Segado, Lourdes Zamalloa y Rubén Yuste

Noelia Marló y Daniel Escrig

Eneko Haren

Pablo Grife y Eneko Haren

Manu Rodríguez, Eneko Haren y Marta Malone

El reparto de OLIVER TWIST

