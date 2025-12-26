PHOTOS: El reparto de OLIVER TWIST, EL MUSICAL se viste de Navidad en exclusiva para BroadwayWorld

Alejandro Palacios firma una sesión fotográfica navideña muy especial con el elenco de OLIVER TWIST, EL MUSICAL, en exclusiva para BroadwayWorld Spain.
La magia de la Navidad ha llegado a OLIVER TWIST, EL MUSICAL con una sesión de fotos exclusiva para BroadwayWorld Spain, realizada por el fotógrafo Alejandro Palacios. El elenco del musical se reunió para una jornada muy especial en la que, lejos del escenario del Teatro La Latina, los intérpretes celebraron estas fechas en un ambiente distendido y cargado de complicidad.
En la sesión participaron los intérpretes Rubén Yuste (Fagin), Natán Segado (Bill Sikes), Lourdes Zamalloa (Nancy), Manu Rodríguez (Sr. Barrow), Marta Malone (Sra. Rose), Tomy Álvarez (Juez / Grimm), Noelia Marló (Bet), Laura González (Sra. Corney), Agustina Berenguer (Marguerite), Andrés Navarro (Sr. Bumble), Nacho Casares (Sr. Collins) y Fran del Pino (Thackeray), que conforman el sólido elenco adulto del espectáculo.
Junto a ellos, el elenco infantil y juvenil —pieza clave del musical— estuvo representado por Dani Escrig (Oliver), Eneko Haren (Oscar), Pablo Grife (Hurón), Sergio Aguado (Charley / Tony), Nayden Rodríguez (Bernie), Álvaro de Paz (Artie), Lennon Sharp (Wilkie), Alberto Zorrilla (Frankie), Gael Martín (Henry) y Jeriel Figueroa (Walter). Un grupo que demuestra función tras función su talento, energía y precisión, y que en esta ocasión ha mostrado su lado más cercano frente a la cámara.
Detrás del espectáculo se encuentra un equipo creativo de primer nivel, con Pedro Víllora al frente del libreto y las letras, Gerardo Gardelín como director musical y compositor, y Juan Luis Iborra en la dirección escénica. Completan el equipo David Pizarro (escenografía), Luis Santamaría (coreografía), Macarena Casís (vestuario), Juanjo Llorens (iluminación) y Javier Isequilla (sonido). Las fotografías de Alejandro Palacios capturan el espíritu navideño del elenco y reflejan la cohesión y el buen ambiente que se respira en esta producción, actualmente en cartel en el Teatro La Latina.
Fotos: Alejandro Palacios
Eneko Haren y Daniel Escrig
Eneko Haren y el reparto infantil de OLIVER TWIST
Andrés Navarro y Laura González
Natán Segado, Lourdes Zamalloa y Rubén Yuste
Noelia Marló y Daniel Escrig
Eneko Haren
Pablo Grife y Eneko Haren
Manu Rodríguez, Eneko Haren y Marta Malone
El reparto de OLIVER TWIST
