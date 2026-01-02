EL FIL INVISIBLE se convierte en un éxito simultáneo en Barcelona y Madrid

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El pasado 22 de diciembre comenzó su segunda temporada en el Teatre Goya de Barcelona EL FIL INVISIBLE, el musical, una producción con dramaturgia de Alícia Serrat, Daniel Anglès y Víctor Arbelo, basada en el cuento El fil invisible de Míriam Tirado, publicado por B de Blok (Penguin Random House Grupo Editorial). El espectáculo cuenta con texto de Alícia Serrat, letras de Daniel Anglès, Víctor Arbelo y la propia Serrat, y música de Víctor Arbelo y Alícia Serrat. La dirección corre a cargo de Alícia Serrat, con dirección musical de Víctor Arbelo, y está producido por Viu el Teatre.

Tras su temporada de estreno en 2024, EL FIL INVISIBLE, el musical reunió a más de 30.000 espectadores en Barcelona y en su posterior gira por Cataluña. El 1 de noviembre de 2025 se estrenó en el Teatro Alcázar de Madrid la versión en castellano, EL HILO INVISIBLE, el musical, que desde hace semanas figura como el segundo espectáculo mejor valorado de la cartelera madrileña según el ránking de la revista Godot.

La exhibición simultánea del musical en Barcelona y Madrid está obteniendo una respuesta positiva por parte del público y de la crítica, consolidando el montaje como una propuesta con recorrido en distintos territorios y evidenciando su capacidad para conectar con audiencias diversas.

Dirigido al público familiar, EL FIL INVISIBLE, el musical presenta una puesta en escena cuidada y de tono sensible, trasladando al escenario el mensaje de los vínculos emocionales invisibles que conectan a las personas. Además, las canciones del espectáculo están disponibles en las principales plataformas digitales, tanto en catalán como en castellano.

