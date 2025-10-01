VÍDEO: Disfruta de los mejores momentos de la presentación oficial de WICKED en Madrid

Get Access To Every Broadway Story



WICKED, el fenómeno internacional de Broadway, ha presentado hoy ante los medios dos de sus números más importantes: El Mago y Yo y Bienvenidos a Ciudad Esmeralda. Ya puedes disfrutar del clip de BroadwayWorld que muestra a Cristina Picos y Cristina Llorente como Elphaba y Glinda, las legendarias brujas de Oz que por primera vez cobrarán vida sobre un escenario español.

Con más de 60 millones de espectadores en todo el mundo, 21 años en Broadway y 18 en Londres, WICKED se ha consolidado como uno de los musicales más influyentes de las últimas décadas, avalado por más de un centenar de premios internacionales, incluidos el Tony y el Grammy.

La superproducción de ATG Entertainment, dirigida y adaptada por David Serrano, llegará al Teatro Alcalá de Madrid el próximo 3 de octubre. Con canciones inolvidables como Desafiar la Gravedad, Popular o For Good, el público podrá descubrir la conmovedora historia jamás contada de Elphaba y Glinda: dos jóvenes destinadas a cambiar para siempre la tierra de Oz.

Vídeo: Nelson Pará