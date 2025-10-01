 tracker
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register Games Grosses

VÍDEO: Disfruta de los mejores momentos de la presentación oficial de WICKED en Madrid

El musical de Stephen Schwartz producido por ATG Entertainment se estrena esta semana en la capital.

By: Oct. 01, 2025
Get Access To Every Broadway Story

Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.




Existing user? Just click login.

WICKED, el fenómeno internacional de Broadway, ha presentado hoy ante los medios dos de sus números más importantes: El Mago y Yo y Bienvenidos a Ciudad Esmeralda. Ya puedes disfrutar del clip de BroadwayWorld que muestra a Cristina Picos y Cristina Llorente como Elphaba y Glinda, las legendarias brujas de Oz que por primera vez cobrarán vida sobre un escenario español.

Con más de 60 millones de espectadores en todo el mundo, 21 años en Broadway y 18 en Londres, WICKED se ha consolidado como uno de los musicales más influyentes de las últimas décadas, avalado por más de un centenar de premios internacionales, incluidos el Tony y el Grammy.

La superproducción de ATG Entertainment, dirigida y adaptada por David Serrano, llegará al Teatro Alcalá de Madrid el próximo 3 de octubre. Con canciones inolvidables como Desafiar la Gravedad, Popular o For Good, el público podrá descubrir la conmovedora historia jamás contada de Elphaba y Glinda: dos jóvenes destinadas a cambiar para siempre la tierra de Oz.

Vídeo: Nelson Pará 




Don't Miss a Spain News Story
Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...

RATE & REVIEW ON MY SHOWS

Stranger Things: The First Shadow
63 ratings

Stranger Things: The First Shadow
Hell's Kitchen
59 ratings

Hell's Kitchen
Kowalski
No ratings yet

Kowalski
Moulin Rouge!
126 ratings

Moulin Rouge!

Activate Your MY SHOWS Profile


Videos