TV: No te pierdas los Highlights de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz

Nos hemos adentrado en el UMUSIC Hotel Madrid Teatro Albéniz para la presentación oficial de CABARET, el musical inmersivo que llega a Madrid de la mano de la productora LetsGo.

El elenco está liderado por Abril Zamora (Emcee), Amanda Digón (Sally Bowles) y Pepe Nufrio (Clifford Bradshaw), junto a Carmen Conesa (Fräulein Schneider), Gonzalo Ramos (Ernst Ludwig) y Pepa Lucas (Fräulein Kost). Completan el reparto Andrea Buret, Marina Albaiceta, Paula Argüelles, Gerard Mínguez, Álex Fernández, Andrea del Castillo, Christian Velert, Graciela Monterde y Marc Sol.

El estreno oficial será el próximo jueves 24 de septiembre, con dirección de Federico Bellone e inspirado en la aclamada versión inmersiva estrenada en el West End en 2021.