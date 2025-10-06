TV: Las protagonistas de WICKED y Stephen Schwartz hablan sobre el estreno del musical en Madrid

Enter Your Email to Unlock This Article



WICKED, El Musical ha llegado por fin a Madrid. El esperado estreno en el Teatro Alcalá marca un momento histórico para la escena musical española, con una producción de ATG Entertainment que traslada por primera vez al público nacional uno de los mayores éxitos de Broadway. Con motivo del estreno, BroadwayWorld Spain conversa con sus protagonistas, Cristina Picos (Elphaba) y Cristina Llorente (Glinda), así como con Stephen Schwartz, compositor y letrista del musical.



Ambas intérpretes destacan la intensidad y el reto emocional que supone encarnar a las icónicas brujas de Oz. Cristina Picos subraya la profundidad del personaje de Elphaba y su mensaje de autenticidad y lucha por la justicia, mientras que Cristina Llorente resalta la evolución de Glinda y la importancia de la amistad que une a ambas. Las actrices coinciden en señalar la conexión inmediata con el público español y la emoción de ver cómo la historia cobra vida en su propio idioma.

Por su parte, Stephen Schwartz celebra el estreno de WICKED en España como un nuevo paso en la trayectoria internacional del musical. El compositor, ganador de tres premios Grammy y tres Oscar, se mostró emocionado por la calidad artística del elenco y el equipo creativo, y el éxito de esta obra que ya ha trascendido a la cultura de todo el mundo con la versión teatral y cinematográfica.

Con más de 60 millones de espectadores en todo el mundo y más de dos décadas en cartel entre Broadway y el West End, WICKED sigue desafiando el tiempo y las fronteras. Su llegada a Madrid no solo amplía el mapa global del musical, sino que reafirma el poder de esta historia sobre la amistad, la diferencia y el valor de ser uno mismo.