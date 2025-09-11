TARZÁN EL MUSICAL anuncia su gira nacional

Get Access To Every Broadway Story



El nuevo espectáculo de Theatre Properties, TARZÁN: EL MUSICAL acaba de anunciar su gira nacional el próximo 3 de octubre en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, con funciones previas en Coslada el 26, 27 y 28 de septiembre.

Ya se han anunciado 28 ciudades de esta gira que se alargará dos años y cuyas fechas ya puedes consultar en su página web hasta el próximo mes de julio.

Está escrito y dirigido por Silvia Villaú, con música original compuesta por José Enrique De La Vega y cuenta la clásica historia que ha sido adaptada y contada a lo largo de los años a diversos medios.

En el corazón de Londres, durante una noche de tormenta, la familia Porter se reúne alrededor del fuego mientras Isabella, la nodriza y guardiana de los secretos familiares, narra al pequeño Charlie la leyenda de Tarzán,

el niño criado por gorilas en una selva donde la naturaleza cobra vida y la magia está en cada rincón. La trama da un giro cuando William Clayton, el heredero más rico de Londres, llega con una noticia inesperada: han conseguido permiso para regresar a la misteriosa isla africana que marcó el destino de la familia.

Jane, la intrépida antropóloga, y su padre Archi, el científico, dudan en revivir viejos recuerdos, pero Charlie, impulsado por la historia de Tarzán, los anima a embarcarse en la aventura.

En palabras de Silvia Villaú, su directora: “Es una obra escrita desde el alma, pensada para conmover, deslumbrar y conectar con el público de todas las edades. Es mucho más que una aventura en la naturaleza. Es un viaje de autodescubrimiento, empatía y respeto. TARZÁN EL MUSICAL es una versión completamente nueva, con música original, vibrante y pegadiza, compuesta exclusivamente para este espectáculo. Una partitura inédita que resonará durante mucho tiempo en el corazón de quienes la escuchen.La obra nos recuerda que, aunque procedamos de “dos mundos”, siempre hay puentes que nos unen: la familia, la amistad y la solidaridad. Uno de los valores centrales de este musical es el respeto a la naturaleza.”