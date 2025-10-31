 tracker
PHOTOS: Así fue la noche de estreno de GODSPELL en Málaga

El clásico musical de los años 70 inicia su temporada navideña en el Teatro del Soho CaixaBank.

By: Oct. 31, 2025
Tras más de dos meses de ensayos intensivos, GODSPELL, el emblemático musical nominado a los premios Tony, ha estrenado anoche en Málaga bajo la dirección de Antonio Banderas y la versión de Emilio Aragón. La producción permanecerá en cartel durante diez semanas antes de trasladarse a Madrid al Teatro Gran Pavón a partir del 21 de enero, ofreciendo una experiencia teatral mágica para estas Navidades.

El estreno reunió en el photocall a Antonio Banderas y al elenco completo de GODSPELL, compuesto por Javier Ariano, Aaron Cobos, Andro Crespo, Paula Díaz, Bella Exum, Ferran Fabá, Laia Prats, Roko, Estibalitz Ruiz, Hugo Ruiz, Ana Domínguez, Raúl Ortiz y Alex Parra, junto a parte del equipo creativo como Carmelo Segura, Víctor Ullate Roche, Daniel Villarroya, Gabriela Salaverri y Sebastià Brosa.

Entre los asistentes se encontraban personalidades como Nicole Kimpel, Javier Calleja, Fernando Ramos o Antonio Montiel, así como autoridades locales, incluyendo al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y los obispos José Antonio Satué y Jesús Catalá. La noche también destacó por el homenaje de Antonio Banderas a Angy Fernández, quien interpretó la canción Bendice a Dios a pesar de una reciente lesión.

El musical, con libreto de John-Michael Tebelak y música de Stephen Schwartz, cuenta con 13 intérpretes y seis músicos que combinan vaudeville, magia, sombras, máscaras y títeres a lo largo de 16 números musicales. Las funciones se presentan de martes a viernes a las 19:00h, sábados a las 14:00h y 19:00h, y domingos a las 14:00h, con entradas disponibles entre 25 y 59 euros en la web del teatro, taquilla y puntos de venta de El Corte Inglés.

Fotos: Daniel Pérez 

Málaga (España) 30/10/2025 Photocall del estreno del musical a??Godspell' en el Teatro del Soho Caixabank, con la asistencia del actor y director Antonio Banderas y numerosas personalidades. Foto: Daniel Pérez

Málaga (España) 30/10/2025 Photocall del estreno del musical a??Godspell' en el Teatro del Soho Caixabank, con la asistencia del actor y director Antonio Banderas y numerosas personalidades. Foto: Daniel Pérez

Málaga (España) 30/10/2025 El actor y director Antonio Banderas saluda desde el escenario tras finalizar el estreno del musical a??Godspell' en el Teatro del Soho Caixabank. EFE/Daniel Pérez

Málaga (España) 30/10/2025 El actor y director Antonio Banderas saluda desde el escenario tras finalizar el estreno del musical a??Godspell' en el Teatro del Soho Caixabank. EFE/Daniel Pérez




