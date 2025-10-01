PHOTO: Disfruta de las espectaculares imágenes de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid

La magia de CENICIENTA ya empieza a sentirse en la Gran Vía madrileña. Hemos podido disfrutar de un avance de esta espectacular producción y aquí tenéis las imágenes que llegan de la mano de nuestro fotógrafo Alejandro Palacios.

Los protagonistas, Paule Mallagarai (Topher) y Briel González (Ella), junto al resto del elenco, mostraron la fuerza vocal y el deslumbrante despliegue escénico que caracteriza a esta nueva producción. Acompañados por parte de la orquesta dirigida por Xavier Torras, dejaron claro que la historia clásica se presenta renovada, emocionante y lista para conquistar al público madrileño.

Con este adelanto, la compañía ofreció un primer vistazo al vestuario, las coreografías y la energía de la puesta en escena, confirmando que la cita será uno de los grandes acontecimientos teatrales de la temporada.

El estreno oficial de CENICIENTA tendrá lugar el 3 de octubre en el Teatro Coliseum de Madrid. Con un equipo artístico y técnico de primer nivel, la producción se perfila como uno de los musicales más esperados del año.

Fotos: Alejandro Palacios



El reparto de CENICIENTA



Alejandro de los Santos



Mariola Peña



Mariola Peña, Paule Mallagarai, Maria Gago y Caro Gestoso



