 tracker
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register Games Grosses

PHOTO: Disfruta de las espectaculares imágenes de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid

La nueva producción de Stage Entertainment España se estrena esta semana en la Gran Vía.

By: Oct. 01, 2025
Enter Your Email to Unlock This Article

Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.




Existing user? Just click login.

La magia de CENICIENTA ya empieza a sentirse en la Gran Vía madrileña. Hemos podido disfrutar de un avance de esta espectacular producción y aquí tenéis las imágenes que llegan de la mano de nuestro fotógrafo Alejandro Palacios.

Los protagonistas, Paule Mallagarai (Topher) y Briel González (Ella), junto al resto del elenco, mostraron la fuerza vocal y el deslumbrante despliegue escénico que caracteriza a esta nueva producción. Acompañados por parte de la orquesta dirigida por Xavier Torras, dejaron claro que la historia clásica se presenta renovada, emocionante y lista para conquistar al público madrileño.

Con este adelanto, la compañía ofreció un primer vistazo al vestuario, las coreografías y la energía de la puesta en escena, confirmando que la cita será uno de los grandes acontecimientos teatrales de la temporada.

El estreno oficial de CENICIENTA tendrá lugar el 3 de octubre en el Teatro Coliseum de Madrid. Con un equipo artístico y técnico de primer nivel, la producción se perfila como uno de los musicales más esperados del año.

Fotos: Alejandro Palacios

PHOTO: Disfruta de las espectaculares imágenes de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
El reparto de CENICIENTA

PHOTO: Disfruta de las espectaculares imágenes de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Briel Gonzalez y Paule Mallagarai

PHOTO: Disfruta de las espectaculares imágenes de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Alejandro de los Santos

PHOTO: Disfruta de las espectaculares imágenes de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Paule Mallagarai y Briel Gonzalez

PHOTO: Disfruta de las espectaculares imágenes de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Briel Gonzalez

PHOTO: Disfruta de las espectaculares imágenes de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Paule Mallagarai

PHOTO: Disfruta de las espectaculares imágenes de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Briel Gonzalez y Paule Mallagarai

PHOTO: Disfruta de las espectaculares imágenes de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Briel Gonzalez y Paule Mallagarai

PHOTO: Disfruta de las espectaculares imágenes de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
El reparto de CENICIENTA

PHOTO: Disfruta de las espectaculares imágenes de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Paule Mallagarai y Briel Gonzalez

PHOTO: Disfruta de las espectaculares imágenes de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
El reparto de CENICIENTA

PHOTO: Disfruta de las espectaculares imágenes de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Paule Mallagarai y Briel Gonzalez

PHOTO: Disfruta de las espectaculares imágenes de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Briel Gonzalez y Paule Mallagarai

PHOTO: Disfruta de las espectaculares imágenes de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
El reparto de CENICIENTA

PHOTO: Disfruta de las espectaculares imágenes de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Paule Mallagarai

PHOTO: Disfruta de las espectaculares imágenes de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Paule Mallagarai y Briel Gonzalez

PHOTO: Disfruta de las espectaculares imágenes de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Paule Mallagarai y Briel Gonzalez

PHOTO: Disfruta de las espectaculares imágenes de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Paule Mallagarai

PHOTO: Disfruta de las espectaculares imágenes de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Paule Mallagarai

PHOTO: Disfruta de las espectaculares imágenes de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Mariola Peña

PHOTO: Disfruta de las espectaculares imágenes de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Mariola Peña, Paule Mallagarai, Maria Gago y Caro Gestoso

PHOTO: Disfruta de las espectaculares imágenes de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Caro Gestoso, Paule Mallagarai, Maria Gago y Mariola Peña

PHOTO: Disfruta de las espectaculares imágenes de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Paule Mallagarai, Mariola Peña, Maria Gago y Caro Gestoso




Don't Miss a Spain News Story
Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...

RATE & REVIEW ON MY SHOWS

The Book of Mormon
81 ratings

The Book of Mormon
The Great Gatsby
85 ratings

The Great Gatsby
Wicked
141 ratings

Wicked
Harry Potter and the Cursed Child
74 ratings

Harry Potter and the Cursed Child

Activate Your MY SHOWS Profile


Videos