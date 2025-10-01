PHOTO: Disfruta de las espectaculares imágenes de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid

La nueva producción de Stage Entertainment España se estrena esta semana en la Gran Vía.
La magia de CENICIENTA ya empieza a sentirse en la Gran Vía madrileña. Hemos podido disfrutar de un avance de esta espectacular producción y aquí tenéis las imágenes que llegan de la mano de nuestro fotógrafo Alejandro Palacios.
Los protagonistas, Paule Mallagarai (Topher) y Briel González (Ella), junto al resto del elenco, mostraron la fuerza vocal y el deslumbrante despliegue escénico que caracteriza a esta nueva producción. Acompañados por parte de la orquesta dirigida por Xavier Torras, dejaron claro que la historia clásica se presenta renovada, emocionante y lista para conquistar al público madrileño.
Con este adelanto, la compañía ofreció un primer vistazo al vestuario, las coreografías y la energía de la puesta en escena, confirmando que la cita será uno de los grandes acontecimientos teatrales de la temporada.
El estreno oficial de CENICIENTA tendrá lugar el 3 de octubre en el Teatro Coliseum de Madrid. Con un equipo artístico y técnico de primer nivel, la producción se perfila como uno de los musicales más esperados del año.
Fotos: Alejandro Palacios
El reparto de CENICIENTA
Briel Gonzalez y Paule Mallagarai
Alejandro de los Santos
Paule Mallagarai y Briel Gonzalez
Briel Gonzalez
Paule Mallagarai
Briel Gonzalez y Paule Mallagarai
Briel Gonzalez y Paule Mallagarai
El reparto de CENICIENTA
Paule Mallagarai y Briel Gonzalez
El reparto de CENICIENTA
Paule Mallagarai y Briel Gonzalez
Briel Gonzalez y Paule Mallagarai
El reparto de CENICIENTA
Paule Mallagarai
Paule Mallagarai y Briel Gonzalez
Paule Mallagarai y Briel Gonzalez
Paule Mallagarai
Paule Mallagarai
Mariola Peña, Paule Mallagarai, Maria Gago y Caro Gestoso
Caro Gestoso, Paule Mallagarai, Maria Gago y Mariola Peña
Paule Mallagarai, Mariola Peña, Maria Gago y Caro Gestoso
Videos