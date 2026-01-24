GODSPELL se estrena en el Gran Teatro Pavón de Madrid

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

GODSPELL ya brilla en Madrid. El musical de Broadway dirigido por Antonio Banderas, sobre la versión de Emilio Aragón, levantó ayer el telón en el Gran Teatro Pavón tras su exitoso paso por el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. El estreno en la capital tiene un carácter especialmente simbólico, al cumplirse cincuenta años desde que la obra se representara por primera vez en español.

A la premiere acudieron numerosas personalidades del mundo de la cultura y el espectáculo, entre ellas Imanol Arias, Boris Izaguirre, Manuela Velasco, Pilar Castro, Angy Fernández, Cayetana Guillén Cuervo, Mercedes Sampietro, Remedios Cervantes, Carlos Latre y Lucía Lacarra. También estuvo presente Juan Ribó, actor que interpretó el papel de Jesús en el estreno español de Godspell en 1974, dirigido entonces por el propio creador del espectáculo, John-Michael Tebelak.





En el photocall posaron Antonio Banderas junto a la compañía y el elenco de esta producción, integrado por Teresa Abarca, Javier Ariano, Álex Chavarri, Aarón Cobos, Paula Díaz, Ferran Fabá, Laia Prats, Roko, Estíbaliz Ruiz, Hugo Ruiz, Ana Domínguez, Bella Exum, Paula Moncada, Raúl Ortiz y Álex Parra. Antes del inicio de la función, y ya sobre el escenario, Banderas pidió al público un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la tragedia ocurrida en Adamuz el pasado domingo.

Con libreto de John-Michael Tebelak y música de Stephen Schwartz, Godspell es un musical que aborda valores como el amor, el perdón, la caridad y la humildad a través de las enseñanzas de Jesús, con dieciséis números musicales interpretados en directo por una banda de seis músicos. Las funciones se representan de martes a jueves a las 19:30 h, los viernes con doble función a las 18:00 h y 21:30 h, los sábados a las 17:00 h y 20:30 h, y los domingos a las 14:00 h. Las entradas están disponibles en la web y en la taquilla del Gran Teatro Pavón.

