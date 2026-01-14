CASTING CALL: QUERIDO EVAN HANSEN busca a sus protagonistas en Madrid

La producción de ATG Entertainment para el otoño de 2026 inicia el proceso de selección para encontrar a Evan Hansen y el resto del elenco juvenil y adulto.
Tras el anuncio inicial que ponía el foco en la búsqueda del actor que dará vida al complejo Evan Hansen, ATG Entertainment ha dado un paso más en la preproducción de su gran apuesta para 2026. La productora ha abierto oficialmente el casting call para el resto del reparto que acompañará al protagonista en el estreno español de QUERIDO EVAN HANSEN, previsto para el otoño de 2026 en Madrid.
El proceso de selección se centra en encontrar perfiles jóvenes con una alta capacidad vocal y actoral, dada la exigencia emocional del libreto de Steven Levenson y la partitura de Benj Pasek y Justin Paul.
Los interesados deben realizar su inscripción a través del enlace oficial proporcionado por ATG Entertainment hasta el 29 de enero, donde deberán adjuntar material videográfico. Una vez valorada la información, se comunicará a los candidatos si han sido preseleccionados para las fases presenciales que tendrán lugar en Madrid desde el 2 de febrero.
A continuación, detallamos los perfiles buscados para los personajes de la obra:
HEIDI HANSEN:
Registro vocal máximo: Eb5
Registro vocal mínimo: F3
Edad: 40- 55 años
Madre de Evan. Agotada por el trabajo y los estudios, teme estar alejándose de su hijo y haría lo que fuera por recuperar su conexión.
ZOE MURPHY:
Registro vocal máximo: E5
Registro vocal mínimo: F3
Edad: 16- 24 años
Hermana menor de Connor. Sensible y con humor afilado, rechaza la popularidad del instituto. Tras la muerte de su hermano, vive.
CONNOR MURPHY:
Registro vocal máximo: G#4
Registro vocal mínimo: C3
Edad: 16- 24 años
Compañero de Evan. Un chico solitario y problemático desde hace años, un enigma para quienes le rodean y una carga emocional.
CYNTHIA MURPHY:
Registro vocal máximo: E5
Registro vocal mínimo: F3
Edad: 40- 55 años
Madre de Connor y Zoe. Para Evan parece perfecta y cercana, pero con sus propios hijos la relación es mucho más compleja.
LARRY MURPHY:
Registro vocal máximo: G4
Registro vocal mínimo: Bb2
Edad: 40- 55 años
Padre de Connor y Zoe. Reservado y tenso, pero para Evan representa el modelo de padre fuerte y fiable que siempre deseó.
JARED KLEINMAN:
Registro vocal máximo: B4
Registro vocal mínimo: D3
Edad: 16- 24 años
Compañero de Evan. Sarcástico y rápido de mente, oculta sus inseguridades bajo una actitud chulesca y de sabelotodo.
ALANA BECK:
Registro vocal máximo: E5
Registro vocal mínimo: F3
Edad: 16- 24 años
Compañera de Evan. Muy sincera y algo dramática, esconde una profunda soledad detrás de su amabilidad y energía constante.
