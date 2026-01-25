PHOTOS: Se presentan las imágenes oficiales de LA EDAD DE PLATA en el Teatro de la Zarzuela

Ya se han desvelado sus imágenes oficiales de escena, que permiten apreciar con detalle la ambiciosa propuesta.
LA EDAD DE PLATA propone una fusión inédita de dos obras fundamentales del repertorio lírico español del siglo XX: GOYESCAS, de Enrique Granados, y EL RETABLO DE MAESE PEDRO, de Manuel de Falla. La unión de ambas piezas genera un nuevo discurso escénico que dialoga con el público contemporáneo desde una mirada estética y conceptual claramente vanguardista.
Las fotografías muestran distintos momentos del montaje, poniendo en valor la dramaturgia y dirección escénica de Paco López, así como el potente imaginario visual que articula esta producción, concebida como un homenaje a la explosión de libertad y creatividad del arte español de las décadas de 1920 y 1930.
Las imágenes oficiales de escena permiten apreciar el trabajo conjunto de los distintos departamentos artísticos, con escenografía e iluminación del propio Paco López, dirección musical de Álvaro Albiach, vestuario de Jesús Ruiz, coreografía de Olga Pericet y audiovisuales de José Carlos Nievas, elementos que configuran una puesta en escena de gran riqueza plástica y teatral.
El espectáculo cuenta con un doble reparto. En GOYESCAS, el papel de Rosario está interpretado por Raquel Lojendio y Mónica Conesa, mientras que Fernando corre a cargo de Alejandro Roy y Enrique Ferrer, junto a César San Martín como Paquito y Mónica Redondo como Pepa. En EL RETABLO DE MAESE PEDRO, el elenco está encabezado por Gerardo Bullón como Don Quijote, Pablo García-López como Maese Pedro y Lidia Vinyes-Curtis como Trujamán.
Estrenada originalmente en 2023 gracias a la colaboración entre la Ópera de Oviedo y el Teatro Cervantes de Málaga, LA EDAD DE PLATA llega ahora a Madrid como una de las propuestas más singulares de la temporada, reafirmando la apuesta del Teatro de la Zarzuela por reinterpretar el patrimonio musical español desde una mirada contemporánea.
LA EDAD DE PLATA en el Teatro de la Zarzuela
