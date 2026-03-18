Natalia Millán se transforma en Morticia: Así ha sido la presentación de LA FAMILIA ADDAMS

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El misterio ha terminado. Este miércoles, las puertas del Teatro Calderón se han abierto de par en par para darnos la bienvenida a la mansión de la familia más macabra y querida de la historia. Dario Regattieri e Iñaki Fernández, CEOs de beon. Entertainment y LETSGO respectivamente, han ejercido de excepcionales maestros de ceremonias para presentar oficialmente a Natalia Millán como la gran protagonista de LA FAMILIA ADDAMS, el nuevo musical que tomará la cartelera madrileña el próximo mes de septiembre.

Durante el encuentro con los medios, Iñaki Fernández confesó que le apetecía muchísimo volver a apostar por LA FAMILIA ADDAMS después de casi 10 años, destacando que el momento es ideal porque ahora hay muchos más fans de este universo gracias al fenómeno de la serie MIÉRCOLES. En cuanto a lo que el público se va a encontrar sobre las tablas, tanto él como Darío Regattieri han adelantado detalles muy jugosos: la producción contará con una espectacular escenografía protagonizada por una casa de dos pisos y cuatro lados, además de incorporar más efectos especiales y trucos de magia para darle vida al montaje.

El plato fuerte de la mañana ha sido, sin duda, ver por primera vez a la actriz madrileña mimetizada al cien por cien con su personaje. Caracterizada con el inconfundible y ceñidísimo vestido negro, su icónica palidez y esa actitud de elegancia contenida que define a Morticia Addams, Natalia ha estado charlando animadamente con los productores sobre el proyecto antes de atendernos. Sobre cómo se fraguó su fichaje, la actriz nos ha desvelado que la propuesta le llegó a través de su representante y la respuesta fue inmediata. Tal y como ha asegurado ante las cámaras, era imposible decirle que no a un personaje como Morticia, a la que define como alguien tan elegante, divertida y sofisticada.

Y mientras la nueva matriarca acaparaba todos los flashes, entre bambalinas la actividad era frenética. Esta presentación ha coincidido en el propio teatro con la celebración de los castings presenciales, donde el equipo de producción busca en estos momentos al resto de los excéntricos miembros que completarán esta peculiar familia para acompañar a Natalia sobre el escenario.

https://www.instagram.com/reel/DWCEC4Ksq38/?igsh=d3hyNmg1YmJlanZ4

Aunque los ensayos comenzarán más adelante, el evento también ha contado con la presencia virtual del director y escenógrafo del montaje, Federico Bellone. A través de un vídeo, el director ha querido arropar a su protagonista y compartir con los asistentes las primeras pinceladas de lo que será la atmósfera de este "apocalipsis doméstico" sobre las tablas.

Tras la presentación oficial, en BroadwayWorld Spain hemos tenido la oportunidad de sentarnos a solas con la mismísima Morticia Addams. Hemos hablado con Natalia Millán sobre el reto de asumir este rol icónico, el humor negro del libreto y cómo se prepara para el gran estreno en septiembre.

Para los más impacientes hay grandes noticias: la productora ha anunciado que ya se pueden comprar las entradas y, además, cuentan con una promoción especial por compra anticipada.

¿Queréis saber todo lo que nos ha contado? Muy pronto podréis ver la entrevista completa en nuestras redes sociales.

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