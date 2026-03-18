El Festival Mérida presenta la programación completa de su 72ª edición

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El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha presentado esta mañana la programación completa de su 72ª edición en un acto celebrado en la sede de Presidencia de la Junta de Extremadura. La presentación ha contado con la participación de la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga; la primera teniente de alcalde de Mérida, Carmen Yánez; y el director del festival, Jesús Cimarro.

La edición de 2026 se celebrará entre el 3 de julio y el 30 de agosto y reunirá a numerosos intérpretes como Fernando Tejero, Lydia Bosch, Pepe Viyuela, Miguel Ángel Muñoz, Toni Acosta, Carlos Hipólito, Juana Acosta, Carlos Sobera, Angy Fernández, Nerea Rodríguez, Marcial Álvarez, Carmen Conesa, Lluís Homar, Natalia Millán, Álex O’Dogherty, Eva Isanta, María Garralón, Rafael Álvarez “El Brujo” e Isabel Ordaz, entre otros.

El Teatro Romano de Mérida volverá a ser el epicentro del festival y acogerá nueve producciones, todas ellas estrenos absolutos. La programación se inaugurará del 3 al 5 de julio con SPARTACUS, del Düsseldorf Ballet Theater, con Miguel Ángel Muñoz como narrador. A lo largo del verano se presentarán también ELECTRA JONDA, TIMÓN DE ATENAS, BACANAL, LA COMEDIA DE LA OLLA, CÓMICOS DE ROMA, FEDRA EN LOS INFIERNOS, EL VIAJE DE EDIPO y el musical LAS 9 MUSAS, que pondrá el cierre a la edición entre el 26 y el 30 de agosto.

LAS 9 MUSAS es un musical contemporáneo de producción extremeña con dramaturgia de Xènia Reguant, Ricard Reguant y Ferran González y dirección de Xènia Reguant y Ricard Reguant. El espectáculo plantea una revisión del mito clásico desde una mirada actual, en la que las musas regresan para cuestionar el legado del logos y reflexionar sobre la necesidad de reconciliar la razón con el arte y la emoción. La propuesta combina música pop actual, beats electrónicos, humor e ironía y contará con un reparto formado por Angy Fernández, Carmen Conesa, Nerea Rodríguez, Míriam Queba, Clara Alvarado, Noemí Gallego, María Pascual, Erika Bleda y Teresa Abarca.

Además del Teatro Romano, el Teatro María Luisa acogerá siete espectáculos dentro de la programación del festival, entre ellos PENÉLOPE, LA ODISEA DE MUJERES DIOSES Y MONSTRUOS, MEDEA, PROMETEO, A PAZ, UN TAL CÉSAR, MEDEA (de la compañía Sa Boira / ONCE Illes Balears) y ANTÍGONA, LA ESTIRPE MALDITA. El festival contará también con extensiones en Madrid, Medellín, Regina y Cáparra.

En la capital, el Teatro La Latina acogerá títulos como LOS HERMANOS, MEMORIAS DE ADRIANO, LAS TROYANAS y el musical CLEOPATRA ENAMORADA, protagonizado por Natalia Millán y Álex O’Dogherty. La programación madrileña se completará en el Teatro Bellas Artes con JASÓN Y LAS FURIAS y ALEJANDRO Y EL EUNUCO PERSA, dentro de una de las ediciones más amplias de la extensión del festival en Madrid.

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