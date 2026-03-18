PRAZER, ZEZÉ!: Musical to Premiere in São Paulo Celebrates the Life of Zezé Motta

🎭 NEW! Brazil Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Brazil & beyond. ✨ Sign Up

São Paulo, Brazil — A new Brazilian musical celebrating the life and legacy of acclaimed actress and singer Zezé Motta will premiere on March 20 at the Sesc 14 Bis – Teatro Raul Cortez in São Paulo. Spanning six decades, Prazer, Zezé! O Musical traces her journey from her early years to her rise as a groundbreaking figure in Brazilian cinema, television, music, and theater.

Larissa Noel stars as Zezé Motta in Prazer, Zezé! O Musical.

photo by Priscila Prade.

Created by Toni Brandão and directed by Débora Dubois, the production features a cast of 11 performers and a live band. Actress Larissa Noel portrays Motta at different stages of her life, guiding the audience through a narrative that blends key moments, personal challenges, and artistic achievements.

Rather than following a strictly linear structure, the musical weaves together defining episodes and important relationships, including collaborations with influential figures such as Augusto Boal (1931-2009) and Zé Celso (1937-2023), as well as connections with artists like Antônio Pitanga and Marília Pera (1943-2015). The show also revisits landmark works such as Roda Viva and the film Xica da Silva.

With a soundtrack featuring songs tied to Motta’s career, including “Senhora Liberdade” and “Tigresa,” the production blends music, theater, and movement in a contemporary staging. More than a tribute, Prazer, Zezé! offers a powerful reflection on race, identity, resilience, and artistic expression, honoring an artist whose impact continues to shape Brazilian culture.

Zezé Motta herself.

photo by Divulgação.

“Prazer, Zezé!” estreia no dia 20 de março no Sesc 14 Bis – Teatro Raul Cortez, em São Paulo, e revisita a trajetória de uma das maiores artistas do Brasil, Zezé Motta.

O musical percorre seis décadas de sua carreira, acompanhando desde a juventude até sua consagração como protagonista histórica no cinema, na televisão, na música, no teatro e no ativismo cultural.

Um novo musical brasileiro que homenageia uma das artistas mais influentes do país estreia neste mês de março. Prazer, Zezé! O Musical chega ao palco do Sesc 14 Bis – Teatro Raul Cortez, em São Paulo, no dia 20 de março, propondo um retrato potente e multifacetado da vida e da carreira da consagrada atriz e cantora Zezé Motta. Percorrendo seis décadas, o espetáculo acompanha a trajetória da artista desde sua juventude em Campos dos Goytacazes até sua consolidação como um nome fundamental no cinema, na televisão, no teatro e na música brasileira. Mais do que uma biografia, a montagem destaca seu papel como pioneira cultural, responsável por ampliar caminhos e possibilidades para mulheres negras nas artes, enfrentando barreiras estruturais e redefinindo espaços de protagonismo.

Music and storytelling come together in this tribute to Zezé Motta.

photo by Priscila Prade.

Com idealização e dramaturgia de Toni Brandão, direção artística de Débora Dubois e produção da Gávea Filmes, o musical reúne um elenco de 11 intérpretes e uma banda ao vivo com oito músicos. Em cena, Larissa Noel interpreta Zezé Motta em diferentes fases da vida, conduzindo o público por uma narrativa que mescla momentos marcantes, desafios pessoais, conquistas artísticas e recomeços. Sem seguir uma estrutura linear, o espetáculo articula episódios e encontros que moldaram sua trajetória. Entre eles estão as colaborações com nomes fundamentais como Augusto Boal (1931-2009) e Zé Celso (1937-2023), além das relações com artistas como Antônio Pitanga, Luiz Melodia (1951-2017), Marieta Severo e Marília Pera (1943-2015). A montagem também revisita obras emblemáticas como Roda Viva e o filme Xica da Silva, que marcaram sua projeção nacional.

A música é elemento central da encenação, com uma trilha que reúne canções associadas à trajetória da artista e aos períodos retratados, como “Senhora Liberdade”, “Tigresa” e “Muito Prazer, Zezé”. Sob direção musical de Cláudia Elizeu, os arranjos propõem novas leituras dessas obras, preservando sua força emocional dentro da narrativa.

Prazer, Zezé! reflects on identity, resilience,

and artistic expression in Brazil.

photo by Priscila Prade.

Visualmente, o espetáculo aposta em uma linguagem contemporânea. Com direção de arte de Billy Castilho, a encenação remete aos bastidores do teatro, integrando tradição e tecnologia para refletir tanto as origens quanto a permanente atualidade da artista. Figurinos de Lena Santana, iluminação de Wagner Pinto e coreografias de Tainara Cerqueira e N reforçam a narrativa, evidenciando as relações entre performance, identidade e ancestralidade.

Em cartaz de 20 de março a 21 de abril, Prazer, Zezé! O Musical se apresenta não apenas como uma homenagem, mas como uma reflexão crítica e profundamente humana sobre poder, racismo, resistência e expressão artística, celebrando uma trajetória que segue inspirando gerações e transformando o cenário cultural brasileiro.

photo by Priscila Prade.

FICHA TÉCNICA:

Idealização e dramaturgia: Toni Brandão

Direção artística: Débora Dubois

Direção musical: Cláudia Elizeu

Direção de arte: Billy Castilho

Figurinos: Lena Santana

Desenho de Luz: Wagner Pinto

Coreografia / Assistente de direção: Tainara Cerqueira e Priscila Borges

Produção de elenco: Giselle Lima

Produção artística: Bianca De Felippes

Produção: Gávea Filmes

Elenco:

Larissa Noel como Zezé Motta, Anastácia Lia, Arthur Berges, Adriano Tunes, Fernando Rubro, Luciana Ramanzini, Luciana Carnieli, Hipólyto, Maria Antônia Ibraim, Moara Sacchi, William Sancar

Banda:

Dan Motta - Maestro/Teclado

Ana Maga - Percussão 1

César Roversi - Sax, Flauta e Clarinete

Gabi Gonzalez - Guitarra

Juliana Silva - Trompete

Karol Preta - Bateria

Priscila Borges - Percussão 2

Rafael Gomes - Contrabaixo

SERVIÇO:

PRAZER, ZEZÉ! O MUSICAL



Sesc 14 Bis – Teatro Raul Cortez

Rua Dr. Plínio Barreto, 285 – 2º andar – Bela Vista, São Paulo

Próximo ao Metrô Trianon-Masp (Linha 2 - Verde)

Telefone: (11) 3016-7700

Temporada: De 20 de março a 21 de abril de 2026

Horários:

Quintas, às 15h e 20h

Sextas e sábados, às 20h

Domingos e feriados, às 18h

Dia 1/04 quarta 20h

Dia 21/04 terça 20h

Não haverá sessão em 03 de abril

Sessões com tradução em Libras: 9 a 12/04, quinta 15h e 20h, sexta e sábado 20h, domingo 18h

Sessões com audiodescrição: 11/04, 20h; 12/04, 18h

Classificação: 12 anos

Ingressos:

R$ 70 inteira

R$ 35 meia-entrada

R$ 21 credencial plena