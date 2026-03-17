ESCRITO EN LAS ESTRELLAS: beon. Entertainment celebra 8 años de trayectoria con una gala solidaria

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El Teatro Calderón de Madrid se vistió de gala ayer, lunes 16 de marzo, para acoger ESCRITO EN LAS ESTRELLAS, un evento solidario con el que la productora beon. Entertainment conmemoró sus ocho años de trayectoria en el sector del teatro musical. Bajo la dirección de Dario Regattieri, la velada no solo funcionó como un recorrido nostálgico por los éxitos de la compañía, sino que cumplió con el firme propósito de poner el talento artístico al servicio de la Fundación Cadete. Esta unión entre cultura y compromiso social marcó el tono de una noche donde la emoción y la gratitud hacia el público fueron las grandes protagonistas.

El despliegue musical contó con una orquesta en directo dirigida por el compositor Iván Macías, permitiendo a los asistentes revivir partituras emblemáticas de producciones como EL TIEMPO ENTRE COSTURAS, LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MÉDICO, ¿QUIÉN MATÓ A SHERLOCK HOLMES?, ANTOINE, HOUDINI o LA HISTORIA INTERMINABLE. Además de celebrar el pasado, la gala ofreció una mirada exclusiva al futuro de la productora con el adelanto de números pertenecientes a sus próximos proyectos, entre los que destacaron el drama musical PATRIA y LA CENA DE LOS IDIOTAS, EL MUSICAL. Estas primicias fueron recibidas con gran entusiasmo por los espectadores, consolidando la expectación por las nuevas apuestas de la firma.

Sobre el escenario se dieron cita algunas de las figuras más relevantes del teatro musical en España, conformando un elenco de primer nivel que incluyó a artistas como Gerónimo Rauch, Daniel Diges, Talía del Val, Paco Arrojo, Jana Gómez e Ignasi Vidal, entre muchos otros. Conducida por Alberto Vázquez y el propio Regattieri, la gala permitió ver en un mismo espacio la cohesión de los profesionales que han dado vida a los personajes más icónicos de beon. en casi una década. La presencia de talentos como Shuarma, Pablo Puyol y el violinista Simón García aportó una diversidad de estilos que enriqueció la propuesta artística de la noche.

El punto álgido de la jornada llegó con la intervención de Inés Santías, directora ejecutiva de la Fundación Cadete, y el pequeño Nacho, quienes recordaron la importancia de este tipo de iniciativas para mejorar la vida de niños y niñas con discapacidad. Por su parte, Dario Regattieri subrayó que la cultura debe implicarse activamente en causas sociales, dotando de un sentido más profundo a la labor creativa. La gala concluyó con un mensaje de esperanza y solidaridad, demostrando que el arte tiene la capacidad de generar oportunidades reales y visibilidad para quienes más lo necesitan.

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