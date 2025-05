Mary Capel ofrecerá su concierto RUGIDOS DE BROADWAY en Santander Escénica

Enter Your Email to Unlock This Article



El próximo martes 6 de mayo el Centro Cívico Juan de Santander, Cueto acogerá el concierto de la cantante y actriz Mary Capel RUGIDOS DE BROADWAY, ofrece una nueva visión de los grandes números de Broadway, con un repertorio cuidadosamente seleccionado que resalta lo mejor del teatro musical.

Mary Capel es una actriz y cantante de Teatro Musical que ha participado en producciones como PRISCILLA REINA DEL DESIERTO, AVENUE Q o MATILDA, valiéndole este último un galardón en los PTM por su interpretación de Mrs. Wormwood. En la actualidad forma parte del reparto de WE WILL ROCK YOU. Además, Capel actúa de codirectora dek espectáculo junto con Adrián Alonso.

Junto a ella estará al piano Dustin Calderón, músico y artista con una extensa formación con grandes nombres de Broadway y Londres, como Scott Alan y Will Reynolds. Además, ha sido director musical y asistente de director musical en espectáculos como TINA, JEKYLL & HYDE, ANNIE o AMORISMO.

En la producción y codirección de este espectáculo está Adrián Alonso Daza; actor y director cántabro, licenciado en arte dramático especializado en interpretación musical en la ESAD de Murcia. Becado para estudiar en la escuela londinense Rose

Bruford College. Ha trabajado en numerosos proyectos en España, Londres, París, EEUU, China oJapón. Dirige el musical REconectando con su empresa Adrián Alonso Producciones con la cual realiza proyectos de dirección artística de eventos y festivales.

El diseño de luces y jefatura técnica corren a cargo de Javier Vidal, nominado al premio Mejor Iluminación de Musical, un reconocimiento que destaca su talento y dedicación en el campo. Entre su experiencia profesional, destaca su participación

en los espectáculos de la franquicia Lío en Ibiza, donde ha tenido la oportunidad de viajar a Las Vegas, llevando su talento a un escenario internacional. Actualmente tiene la oportunidad de trabajar en danza con el reconocido y premiado Sharon Fridman. En el apartado del espectáculo en vivo, colabora en la gira de Lola Indigo y Chiara Oliver.

