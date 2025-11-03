Joseán Moreno interpreta a Oscar Wilde en DE PROFUNDIS

Get Access To Every Broadway Story



DE PROFUNDIS, el monólogo musical sobre la vida de Oscar Wilde escrito por Paul Dale-Vickers podrá verse en el Teatro Amaya de Madrid en una única función el próximo 17 de noviembre.

Joseán Moreno da vida al célebre escritor irlandés en esta versión de Pedro Villora dirigida por José Luis Sixto y con dirección musical y arreglos musicales de Cesar Belda. También cuenta con el diseño de iluminación de Juanjo Llorens.

El espectáculo homenajea la carta escrita por Wilde mientras se encontraba en prisión con trabajos forzados condenado por sodomía e indecencia grave por la injusta sociedad Victoriana.

Una experiencia deslumbrante, poética y poderosa, donde la fuerza del rock glam se fusiona con la belleza de uno de los textos más conmovedores jamás escritos. Un homenaje a la libertad, el amor y la lucha contra la hipocresía que sigue siendo hoy tan necesario como hace 120 años.

