WATCH: Anabel García y Mirela Cabero interpretan “For Good” en directo

Hace unas semanas, los cines Kinépolis Ciudad de la Imagen de Madrid acogieron un coloquio con las voces en castellano de WICKED: PARTE II.

El coloquio contó con la presencia de Mirela (voz de Elphaba en canciones), Sara Heras (voz de Glinda en diálogos), Anabel García (voz de Glinda en canciones) y Miguel Antelo (voz de Fiyero y director de doblaje de la película). Los asistentes pudieron conocer de primera mano el proceso de adaptación y grabación de las voces en castellano, descubrir secretos del trabajo en estudio, presenciar doblaje en directo y disfrutar de una actuación musical exclusiva: “For Good (Mejor)”, interpretada por Mirela y Anabel, acompañadas al piano por Dustin Calderón, que puedes disfrutar en esta publicación de Instagram:

La historia de WICKED: PARTE II nos sitúa en Oz varios años después de la primera parte, con Elphaba demonizada por los ciudadanos del país y Glinda trabajando junto al mago (Jeff Goldblum) y Madame Morrible (Michelle Yeoh). Sus vidas darán un giro cuando una chica de Kansas llegue arrastrada por un tornado.

La película tendrá también el regreso de Jonathan Bailey como Fiyero, Peter Dinklage como el Dr. Dillamond, Ethan Slater como Boq, Marissa Bode como Nessarose, Bowen Yang como Pfanee y Bronwyn James como Shenshen. Además, recientemente se anunció la incorporación de Colman Domingo como León Cobarde.

La primera parte de WICKED se convirtió en la película más exitosa en taquilla de los últimos años recaudando más de 700 millones de dólares a nivel mundial y alzándose con dos premios Oscar a Mejor Diseño de Vestuario y a Mejor Diseño de Producción entre muchos otros premios y nominaciones.

Esta segunda parte se rodó al mismo tiempo que la primera.

