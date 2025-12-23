TV: Hablamos con el equipo de RENT en su estreno en Madrid

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

BroadwayWorld Spain ha entrevistado a Tiago Barbosa, Carla Pulpón, Tatán Sellés y Candela Camacho, junto al director José Luis Sixto, con motivo del pase gráfico de RENT celebrado en el Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa de Madrid. La conversación ofrece una mirada cercana al trabajo artístico y humano detrás de esta nueva producción del musical de Jonathan Larson, que se estrenará el próximo 23 de diciembre.

Durante la entrevista, los intérpretes comparten cómo afrontan la construcción de sus personajes y el reto de dar vida a una obra tan emblemática dentro del teatro musical contemporáneo. El elenco destaca la importancia del trabajo coral, la convivencia dentro de la compañía y la responsabilidad de conectar con un texto que sigue siendo profundamente actual treinta años después de su estreno original.

Por su parte, José Luis Sixto profundiza en el enfoque de esta nueva adaptación, concebida como un estreno absoluto en Madrid. El director subraya la necesidad de acercar RENT al público actual sin perder la esencia de la obra, así como el equilibrio entre respeto al material original y una mirada contemporánea que dialogue con el presente.

RENT podrá verse en el Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa del 23 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026. A continuación, puedes disfrutar de la entrevista completa en vídeo, un contenido exclusivo de BroadwayWorld Spain que acompaña el proceso de creación de uno de los musicales más influyentes de las últimas décadas.

