Alex Llorca coreografía y protagoniza “La Vida Loca”, inspirado en el éxito de Ricky Martin

El intérprete y coreógrafo español estrena el 22 de diciembre una potente reinterpretación coreográfica de “Livin’ La Vida Loca”, celebrando la diversidad.
El intérprete y coreógrafo español Alex Llorca (Off-Broadway: Barba; Papermill Playhouse: White Christmas) presenta el próximo 22 de diciembre un nuevo video coreográfico conceptual inspirado en el icónico tema “Livin’ La Vida Loca” de Ricky Martin. El proyecto propone una relectura contemporánea del éxito internacional desde el lenguaje de la danza, combinando narrativa visual, intensidad física y una marcada identidad artística.
Junto a Llorca, el video está protagonizado por Christian Jesús Galvis (Kiss of the Spiderwoman, Saturday Night Live) y Anna Aliau Guerra (On Your Feet!, Cabaret). La dirección corre a cargo de Michael McCrary (Netflix, ABC, The CW), con Matthew Steffens (Broadway: Into the Woods, Once Upon a Mattress) como primer asistente de dirección. La dirección de fotografía es de Jake Primmerman (Primme Creative), y la producción está firmada por Melissa Rada, junto a Llorca y McCrary, con un amplio elenco de bailarines que completa esta vibrante puesta en escena.
Originario de Barcelona y formado en l’Escola Coco Comin, Alex Llorca está afincado en Nueva York, donde desarrolla una sólida carrera como intérprete, coreógrafo y consultor creativo. Ha trabajado en musicales en España, producciones para TV3, espectáculos de Norwegian Cruise Line y, recientemente, ha sido visto como Bernardo en el concierto de West Side Story con la Gulf Coast Symphony, además de participar en White Christmas y On Your Feet! Llorca es también miembro activo y coordinador de redes sociales de R.Evolución Latina, organización liderada por Luis Salgado.
Esta versión reinventada de “Livin’ La Vida Loca” fusiona danza urbana y comercial, influencias latinas y guiños al baile de salón para crear una experiencia visual envolvente que celebra la fluidez sexual, la diversidad y la pasión de la vida nocturna neoyorquina. El video estará disponible a partir del 22 de diciembre en alexllorca.com, Instagram y YouTube.
