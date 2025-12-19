TV: Acompáñanos al backstage de OLIVER TWIST en el Teatro La Latina

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

¿Alguna vez te has preguntado cómo se prepara OLIVER TWIST, EL MUSICALantes de que se levante el telón? En BroadwayWorld Spain nos hemos ido directamente entre bambalinas de para descubrirlo de la mano de sus protagonistas, en un backstage muy especial grabado en el Teatro La Latina.

En este vídeo hablamos con Daniel Escrig y Eneko Haren, que se alternan en el papel de Oliver Twist, y con Pablo Grife, que da vida a Hurón, además de otros miembros del elenco. Nos cuentan cómo viven los minutos previos a la función, qué es lo más emocionante de subirse a este escenario y algunas anécdotas que solo ocurren lejos de la mirada del público.

El backstage también nos permite asomarnos al trabajo en equipo que hay detrás de cada función: los calentamientos, la concentración antes de salir a escena y la energía compartida entre el elenco infantil y adulto. Un recordatorio de que OLIVER TWIST, EL MUSICAL no solo se disfruta desde la butaca, sino que se construye cada día con esfuerzo, disciplina y mucha pasión.

Basado en la obra de Charles Dickens y producido por AMR Produce, el espectáculo cuenta con libreto y letras de Pedro Víllora, música de Gerardo Gardelín y dirección escénica de Juan Luis Iborra, al frente del equipo artístico.

