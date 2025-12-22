TV: BroadwayWorld Spain estrena su primer vídeo 360º con “Tenemos hambre” de OLIVER TWIST

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

BroadwayWorld Spain presenta por primera vez en su historia un vídeo en formato 360º, marcando un antes y un después en su manera de compartir contenidos audiovisuales. El número elegido para esta experiencia pionera es “Tenemos hambre”, una de las escenas más potentes y reconocibles de OLIVER TWIST, EL MUSICAL, actualmente en cartel en el Teatro La Latina de Madrid. Este formato permite al espectador situarse literalmente dentro del escenario y vivir el musical desde una perspectiva completamente inmersiva.

El gran protagonista de este vídeo es el elenco infantil, que brilla con fuerza en un número de claque de enorme precisión y energía. La coreografía, ejecutada con sorprendente madurez y coordinación, convierte “Tenemos hambre” en uno de los momentos más aplaudidos del espectáculo. El vídeo 360º permite apreciar cada detalle del trabajo coral de los jóvenes intérpretes, poniendo en valor su talento y entrega sobre el escenario.

La música del número está compuesta por Gerardo Gardelín, cuya partitura imprime ritmo, intensidad y una clara identidad musical a la escena. Bajo su dirección, “Tenemos hambre” se transforma en un auténtico despliegue escénico en el que la música y el movimiento avanzan de la mano, reforzando el impacto emocional del momento y elevándolo a uno de los grandes highlights del musical.

Con este estreno, BroadwayWorld Spain reafirma su compromiso con la innovación y con la creación de contenidos exclusivos que acerquen el teatro musical al público de nuevas formas. Este vídeo 360º de “Tenemos hambre” no solo supone una primicia para el medio, sino también una invitación a descubrir OLIVER TWIST, EL MUSICAL desde dentro, celebrando el talento del elenco infantil y la potencia de uno de los números más espectaculares del espectáculo.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.