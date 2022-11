Instagram TakeOver con Álex Forriols (LA HISTORIA INTERMINABLE)

El viernes Álex Forriols, que da vida a Gmork en LA HISTORIA INTERMINABLE, controlará durante 24 horas la cuenta de BroadwayWorld Spain en Instagram. El actor compartirá todos los secretos de este musical que actualmente se puede ver en el Teatro Calderón de Madrid. ¿Te lo vas a perder?

Conocido tras proclamarse subcampeón de 'OT2011' y semifinalista de 'La voz 4', Álex ha participado en musicales como "Hoy no me puedo levantar" " Forever King Of Pop" o "HAIR" (Love & Rock). Fue maestro de ceremonias en el cabaret "The Hole" y ha formado parte de espectáculos como "Florida Park" con la compañía YLLANA o "Heart Ibiza" by 'cirque du soleil' entre otros.

Actualmente interpreta a Gmork en LA HISTORIA INTERMINABLE. Este musical, basado en la novela de Michael Ende, está producido por Dario Regattieri con la productora beon. Entertainment. Cuenta con música de Iván Macías y letra de Félix Amador, mientras que Federico Barrios Fierro se encarga de la dirección. La escenografía es obra de Ricardo Sánchez Cuerda, el diseño de la iluminación de Felipe Ramos y Jesús Díaz. Por su parte, Antonio Belart es el diseñador de vestuario y Aarón Domínguez el responsable de caracterización. Asimismo, KREAT FX es la empresa encargada de crear los animatronic, las figuras animadas que permitirán recrear los seres fantásticos que forman parte de esta historia. Los efectos mágicos han sido creados por el ilusionista Alfred Cobami.