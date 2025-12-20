CASTING CALL: SIX el Musical abre audiciones para mujeres músicas en Madrid

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

SIX el Musical, el fenómeno teatral que ha arrasado en Broadway y el West End, ha anunciado la apertura de audiciones para mujeres músicas interesadas en integrarse en la banda que acompañará la versión española del espectáculo en Madrid. La convocatoria forma parte del proceso de preparación para el estreno previsto en 2026 en el Teatro Gran Vía, donde este show pop-histórico promete consolidarse como uno de los grandes acontecimientos del calendario musical de la capital.

Las audiciones están dirigidas específicamente a mujeres y personas no binarias con excelente dominio de su instrumento —batería, bajo, guitarra o dirección musical— y con capacidad para abordar géneros como Pop y R&B. Más allá de la técnica, la producción busca intérpretes con instinto escénico y presencia sobre el escenario, ya que la banda no solo acompaña sino que forma parte activa de la narración del musical.

El proceso de selección es accesible y creativo: las aspirantes deben completar un formulario de inscripción donde narran su trayectoria musical y su instrumento, tras lo cual reciben un pack con materiales e instrucciones para grabar y enviar su self-tape. La grabación deberá remitirse antes del 18 de enero de 2026, y quienes superen esta primera fase serán contactadas para los pasos siguientes.

Este llamado se enmarca en la expansión de SIX, que ya ha dejado huella en ciudades como Barcelona y prepara su llegada a Madrid con un enfoque innovador que mezcla historia y cultura pop. El espectáculo celebra el empoderamiento femenino a través de la narrativa de las seis esposas de Enrique VIII reinterpretadas como estrellas pop, y ahora busca trasladar esa energía también a su plantel musical.

