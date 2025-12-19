PHOTOS: Conoce al reparto de RENT en el Teatro Fernán Gómez

Durante el pase gráfico de RENT celebrado en el Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa de Madrid, Alejandro Palacios realizó una sesión de retratos exclusiva para BroadwayWorld Spain, capturando al elenco y al equipo creativo de esta nueva producción que se estrenará el próximo 23 de diciembre. Las imágenes ofrecen una mirada cercana y directa a los artistas que darán vida al musical de Jonathan Larson en su regreso a la capital.

La galería reúne retratos individuales del equipo, reflejando la diversidad de perfiles y trayectorias que conforman la compañía. A través de su cámara, Palacios pone el foco en la identidad de cada intérprete y en el carácter colectivo de un espectáculo que se construye desde la convivencia, la comunidad y el trabajo coral.

El reparto de esta producción está formado por Luis Maesso (Mark), Pascual Laborda (Roger), Candela Camacho (Mimi), Tiago Barbosa (Collins), Begoña Álvarez (Joanne), Carla Pulpón (Maureen), Tatán Sellés (Benny) y Adrián Amaya (Angel), junto a Rubén Buika, Clara Peteiro, Andoni García, Nuria Torrentallé, Ailén Maciel, Andreu Mauri, Josh Huerta, Juls Valls y Paula Cedillo, que completan la compañía.

El equipo creativo responsable del montaje, está encabezado por José Luis Sixto en la dirección artística y la adaptación; César Belda en la dirección musical y los arreglos; Analía González en las coreografías; Adrián Perea en la dramaturgia y traducción; y Nacho Redondo como ayudante de dirección.

RENT podrá verse en el Teatro Fernán Gómez del 23 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026, coincidiendo con el 30º aniversario de su estreno original.

Fotos: Alejandro Palacios

Pascual Laborda



Tiago Barbosa



Adrián Amaya



Begoña Álvarez



Tatán Selles



Carla Pulpón



Ailen Maciel



Candela Camacho



Andoni García



Paula Cedillo



Clara Peteiro



Josh Huerta



Juls Valls



Nuria Torrentallé



José Luis Sixto