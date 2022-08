INTERVIEW: Hablamos con Abel Garriga sobre su trabajo en FUNNY GIRL

Nacido en Sabadell, Abel Garriga ha trabajado en España en EL MOLINO, NIT DE MUSICALS, CAROUSEL y como director musical de CASI NORMALES. Vive en Nueva York desde 2018 donde ha trabajado en AFTERWORDS (Off-Broadway), LOVE THE STRUGGLE (Off- Broadway), y ONLY HUMAN (Off-Broadway).

Más recientemente ha formado parte de la orquesta de MOULIN ROUGE! en Broadway y actualmente es uno de los pianistas y directores de la orquesta en el musical de FUNNY GIRL.

BroadwayWorld Spain: Lo primero de todo, enhorabuena por haber llegado tan lejos en tu carrera y ser el primer español en conseguir un logro tan importante en Broadway. ¿Qué significa para ti haberte puesto al frente de una orquesta en este circuito?

Abel Garriga: ¡Muchas gracias! Pues mira significa sobre todo un honor. Poder ponerme a los mandos de un elenco, orquesta y todo el equipo que hay detrás de una producción así, es un auténtico privilegio. Una de las suertes que tiene Broadway es que tienen una cantidad y calidad de recursos impresionante y eso te permite poder centrarte y disfrutar de hacer única y exclusivamente tu trabajo con total comodidad.

BWW: Echando la vista atrás, ¿cuándo descubriste que la música era tan importante en tu vida y cómo decidiste que te querías dedicar al Teatro Musical?

AG: En mi familia, la música siempre ha formado parte de nuestras vidas. Todos los hermanos hemos estudiado música desde bien pequeños. No fue hasta los 16 años, cuando en mi escuela de música hicieron un musical donde yo participé tocando el trombón. Me gustó mucho la experiencia y de allí que me interesé por hacer más musicales pero como pianista. Empecé en Sabadell haciendo teatro en producciones locales y poco a poco fui conociendo gente de la industria, como mi mentor Xavier Torras, que me empezaron a introducir al mundo profesional.

BWW: Eres pianista en la orquesta, pianista de ensayos, director musical y director de la orquesta. ¿Cuál es el puesto que más disfrutas?

AG: Es difícil de escoger. Pianista de ensayo me parece súper interesante porque en la sala de ensayo es donde, en mi opinión, sucede la magia, donde se crea. De pianista en la orquesta es probablemente lo más divertido, como cuando un niño juega en el recreo, que se divierte y punto. Como director musical o director de la orquesta el tema es que el nivel de adrenalina es probablemente la adicción más grande que he tenido nunca. Vamos, que no puedo escoger.

BWW: En España habías trabajado ya en varias producciones profesionales y hace 4 años llegaste a Nueva York. Cuéntanos cómo surgió esta oportunidad y cómo hiciste para llegar hasta aquí.

AG: Yo vine a Estados Unidos a estudiar la carrera de composición de musica de cine, en Boston. En Estados Unidos, con el visado de estudiante, una vez terminas la carrera, te dan una opción que se llama OPT (Optional Practical Training) que consiste en un permiso automático de un año para que puedas trabajar en el país en cualquier trabajo relacionado con tu carrera. Yo terminé la carrera, me ofrecieron formar parte de la producción de CASI NORMALES en España y en cuanto terminamos en Madrid, me vine a Nueva York para aprovechar mi OPT y ver qué era vivir y trabajar en Nueva York.

Me mudé y empecé a contactar excompañeros de la universidad que también vivían aquí y otros exalumnos de la universidad que trabajaban en Nueva York. Nueva York es una ciudad llena de oportunidades, porque el flujo de gente que viene y que se va es altísimo, y alguna oportunidad de trabajo pequeña me salió. Y fue a base de trabajar muy duro y asegurarme de que la gente estuviera contenta tanto de mi trabajo como mi forma de trabajar que cada vez me salieron más y mejores trabajos hasta día de hoy. Y espero que así siga.

BWW: En Nueva York, además del circuito off-Broadway, has formado parte de varios workshops de nuevos musicales. ¿Qué se siente al formar parte de estos procesos creativos?

AG: Es algo muy especial. El acto de la creación artística es un acto precioso pero a la vez de una vulnerabilidad extrema. Para mí la mejor parte del teatro musical es que a diferencia de un pintor, un escultor o un novelista, requiere de una constante colaboración de grandes equipos. Lo que sucede cuando un grupo de gente muy capacitada, con historias y pasados muy distintos se juntan en una misma sala para crear, es algo muy gratificante como artista. Formas parte de un grupo de artistas donde todos podemos poner de nuestra cosecha para contar una misma historia.

BWW: Por fin a finales de 2021 formaste parte de la orquesta de MOULIN ROUGE! en el Al Hirshfeld. ¿Cuál es la mayor diferencia a la hora de trabajar en un musical en Broadway?

AG: Los recursos y los años de historia. Broadway es una industria con muchísimos años de historia. Esto significa que la tradición de crear profesionales hace ya muchos años que existe con lo cual hay mucha más gente muy bien preparada.

Además, la cantidad de años de historia que tiene la industria en este país hace también que económicamente esté mucho más consolidada. Los inversores privados invierten mucho más, como consecuencia las producciones son mucho más espectaculares y por eso Broadway es hoy en día la atracción turística que es y tiene los números de taquillaje semanales que tiene (actualmente Broadway recauda entre 20 y 30 millones de dólares semanales dependiendo de la época del año).

BWW: En MOULIN ROUGE! además has llegado a trabajar con artistas de la talla de Aaron Tveit. ¿Cómo es trabajar en este show y con este reparto?

AG: Pues es un lujo pero también es de lo más sencillo y normal del mundo. Es decir, son profesionales del teatro musical como todos los demás. La única diferencia es que están tocados con una varita especial. Pero si algo tienen Aaron Tveit y todos los compañeros de reparto que había en MOULIN ROUGE! es que, aparte de tener el talento que tienen, que es algo impresionante, es que trabajan duro como los que más.

Julie Benko (Fanny Brice en FUNNY GIRL)

Foto de Evan Zimmerman

Actualmente estás en la producción de FUNNY GIRL, un revival muy esperado en Broadway. ¿Qué es lo que más has disfrutado de trabajar en un clásico como este?

El proceso. Yo nunca me imaginé trabajando en un revival. Por mi perfil como director musical y pianista, suelo trabajar en proyectos más de estilos contemporáneos porque es donde me siento más cómodo y donde puedo explotar más mis puntos fuertes.

Pero estar en todos los ensayos, desde el primer día hasta el día del estreno con un equipo liderado por dos históricos de la industria como Michael Mayer y Michael Rafter (quien por cierto fue la mano derecha de Jule Style durante los últimos 10 años de vida del compositor) ha sido una delicia. Ver como gente con tanta experiencia trabaja con el material de un clásico como FUNNY GIRL fue un regalo.

Finalmente para todos aquellos que lean esta entrevista y se inspiren con tu ejemplo, ¿qué consejo les darías?

Les transmitiria el mismo consejo que me dio a mi Xavier Torras cuando estaba empezando: ama mucho lo que haces y trabaja más que nadie.