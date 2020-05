IG TV: Entre Cafés - Broadway Desconocido (con Pepe Nufrio y Mireia Mambo)

Revive el directo de nuestro amigo Pepe Nufrio (EVITA, INTO THE WOODS) hablando con Mireia Mambo (SISTER ACT, RAGTIME) sobre musicales que aún no han llegado a España como THE COLOR PURPLE, ONCE o IN THE HEIGHTS. En nuestro ENTRE CAFÉS de ayer los dos charlaron sobre esta joyas que ya han triunfado en todo el mundo... ¿Por qué no soñar que pueden venir aquí? ¡Un encuentro musical íntimo y único!





Related Articles Shows View More Spain Stories