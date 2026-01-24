SIX el Musical se presenta en FITUR como uno de los grandes acontecimientos teatrales de Madrid

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Julia Gómez Cora se subió este jueves 22 de enero al escenario habilitado en el stand de la Comunidad de Madrid en FITUR para protagonizar un encuentro muy especial en torno a SIX el Musical. Ante profesionales del sector turístico y cultural, así como público especializado, la productora y general manager de Stellar Theatre Spain compartió, en primera persona, lo que supone su regreso al circuito internacional de los grandes musicales y la relevancia de la llegada de este fenómeno global a la capital.

Durante su intervención, Gómez Cora explicó con entusiasmo por qué SIX se ha convertido en una de las propuestas más singulares y exitosas del panorama teatral contemporáneo. El espectáculo reescribe la historia de las seis esposas de Enrique VIII desde una mirada actual, transformándolas en auténticas estrellas pop que toman el control de su propio relato. A través de la música, el humor y una estética vibrante, el musical conecta directamente con nuevas generaciones y propone una revisión fresca, irreverente y profundamente contemporánea del pasado.

La productora también puso en valor el origen del proyecto, creado por Toby Marlow y Lucy Moss en 2017, destacando su enfoque híbrido entre concierto pop y musical histórico. Esta combinación, poco habitual en los escenarios tradicionales, convierte a SIX en una experiencia única que trasciende el formato teatral convencional. Según señaló, el espectáculo no solo entretiene, sino que dialoga con un público joven que busca propuestas culturales dinámicas, inclusivas y con un mensaje claro de empoderamiento y diversidad.

Con su estreno en español previsto para este mes de septiembre en el Teatro Gran Vía y una temporada limitada de cinco meses, SIX el Musical refuerza el posicionamiento de Madrid como una capital cultural de referencia internacional. Su presentación en FITUR subraya, además, el papel del teatro musical como motor de atracción turística y como herramienta para proyectar una imagen de ciudad abierta a grandes producciones que combinan historia, música y entretenimiento desde una mirada plenamente actual.

