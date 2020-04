IG Live! Alicia Mencía (ON YOUR FEET) ofrece un workout el próximo 8/04

On Your... Fitness! El próximo miércoles la española Alicia Mencía, swing y dance captain de ON YOUR FEET UK, estará en directo desde nuestra cuenta de Instagram al ritmo de la música de Gloria Estefan... The rhythm is gonna get you! No te lo pierdas ;)

Sigue a BroadwayWorld Spain en Instagram.

Sigue Alicia Mencía en Instagram.

Alicia Mencía es una actriz, cantante y bailarina madrileña residente en Londres. Graduada por la MUSICAL THEATRE ACADEMY of LONDON (AMTA) como ganadora del Dance Award de su promoción, ha sido formada en canto, danza e interpretación en Madrid, Londres y Nueva York por profesionales en activo de la industria musical, incluyendo West End y Broadway. Tras formar parte de la película autobiográfica de la vida de Queen de 20th Century Fox BOHEMIAN RHAPSODY, Alicia también ha formado parte del biopic de Paramount de Elton John ROCKETMAN. Otros Créditos de Alicia incluyen: CABARET U.K. TOUR; las aclamadas producciones DIRTY DANCING y MOULIN ROUGE de Secret Cinema en Londres; La serie musical de Cuatro DREAMLAND; TARZAN EL MUSICAL, dirigido por Ricard Reguant; el musical de LAZY TOWN. Alicia también formó parte del talent show Fama Revolution y ha acompañado a artistas como Alexa Dixon, Selena Gomez y Juanes entre otros.





Related Articles Shows View More Spain Stories