Felipe Forastiere formará parte del reparto de COMPANY en Buenos Aires

El próximo 8 de enero el Teatro Nacional Sancor Seguros de Buenos Aires acogerá una nueva producción de COMPANY, en la que Felipe Forastiere interpretará a Paul y cuyo reparto estará encabezado por Fer Dente.

Se trata de un nuevo montaje del espectáculo que utilizará las traducciones de texto y letras realizadas por Ignacio García May y Roser Batalla para la producción que pudimos ver en España entre 2021 y 2023 dirigida y protagonizada por Antonio Banderas.

Además de Forastiere y Dente, el elenco estará formado por Vanesa Butera como Amy, Hernán Kuttel como Harry, Laura Silva como Sarah, Diego Jaraz como Larry y Alejandra Radano como Joanne. El resto del reparto se irá desvelando paulatinamente a lo largo de las próximas semanas.

La versión de COMPANY que pudimos ver en el Teatro del Soho Caixabank fue la primera vez que el espectáculo se representaba en castellano en nuestro país, tras haber tenido una versión en catalán en Barcelona en 1997. Fue la segunda gran producción del teatro dirigido por Antonio Banderas y fue la producción que reabrió el Teatro Albéniz tras más de una década cerrado. Esta misma producción pudo verse también en Barcelona protagonizada por Roger Berruezo.

Aunque el montaje que podrá verse en Buenos Aires es completamente nuevo, utiliza las traducciones que pudieron verse en nuestro país y que quedaron registradas en la grabación del reparto original.