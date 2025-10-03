El Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz celebrará su edición más internacional este año

Enter Your Email to Unlock This Article



Del 25 de octubre al 1 de noviembre, Cádiz volverá a convertirse en capital de las artes escénicas con la celebración del 40º Festival Iberoamericano de Teatro (FIT), una cita que reunirá a una veintena de compañías procedentes de España, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, México y Brasil. La programación incluye cuatro estrenos nacionales, un preestreno y un estreno absoluto, junto a una cuidada selección de propuestas que buscan fortalecer los lazos entre el público, la ciudad y los territorios de Ultramar.

El festival desplegará su cartelera en algunos de los escenarios más emblemáticos de la ciudad. El Gran Teatro Falla acogerá producciones de gran calado artístico como El bar nuestro de cada día de Antonio Romera “Chipi”, que inaugurará el FIT el 25 de octubre, o Labio de liebre de la compañía colombiana Teatro Petra, que lo clausurará el 1 de noviembre. El Teatro del Títere de la Tía Norica presentará obras de corte contemporáneo y comprometido, como Mátate, amor (Argentina) y Las cosas que perdimos en el fuego (Uruguay). El Baluarte de la Candelaria, por su parte, se convertirá en espacio para propuestas arriesgadas y multidisciplinares, con estrenos como Vuela alto (Chile) o Monga (Brasil).

Fiel a su esencia, el Teatro de Calle volverá a transformar plazas, parques y avenidas en escenarios abiertos, con espectáculos de circo, clown, danza y teatro de gran formato. Desde la inauguración con Elipsión de El Carromato, hasta el estreno absoluto de Babel de Xarxa Teatre, la ciudad entera se verá envuelta en una atmósfera festiva que hará del FIT una experiencia compartida entre artistas y ciudadanos.

Más allá de los escenarios, el festival reafirma su vocación formativa e internacional con talleres para jóvenes, cursos universitarios, exposiciones, presentaciones editoriales y encuentros profesionales. Destacan la exposición conmemorativa 40 años del FIT de Cádiz, el lanzamiento de Ultramarinos, primer mercado de internacionalización de las artes escénicas andaluzas, y el ingreso del certamen en la Red Eurolatinoamericana de Artes Escénicas (REDELAE). Con una sólida agenda de actividades que combina creación, memoria y pensamiento, el FIT 2025 se consolida como un espacio imprescindible para el presente y el futuro del teatro iberoamericano.