El Centro Superior de Diseño de Moda reinterpreta el vestuario de WICKED: PARTE II

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Los estudiantes de tercer curso del Grado en Diseño de Moda del Centro Superior de Diseño de Moda de la Universidad Politécnica de Madrid (CSDMM) trabajarán con los docentes Juan Vidal, David Salvador y Javier Zunzunegui en la creación y confección de una prenda inspirada en una de las dos protagonistas del evento cinematográfico de Universal Pictures International Spain WICKED: FOR GOOD (PARTE II), que llegará a nuestros cines el próximo 21 de noviembre.

Los diseños ganadores se expondrán en las tiendas WOW de Gran Vía y Serrano desde el 13 de noviembre hasta la finalización de la campaña de Navidad, el 6 de enero.

A través de este tipo de iniciativas, el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid busca fomentar la creatividad de las futuras promesas, ofrecer la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos y brindarles la oportunidad de entrar en contacto con diferentes realidades de la industria de la moda, en esta ocasión, el diseño de vestuario para películas como WICKED: PARTE II.

Cynthia Erivo y Ariana Grande vuelven a encarnar a las dos brujas protagonistas en el épico final que incluye canciones icónicas como No Good Deed o For Good, además de dos nuevos temas compuestos por Stephen Schwartz especialmente para la película.

La historia de WICKED: PARTE II nos sitúa en Oz varios años después de la primera parte, con Elphaba demonizada por los ciudadanos del país y Glinda trabajando junto al mago (Jeff Goldblum) y Madame Morrible (Michelle Yeoh). Sus vidas darán un giro cuando una chica de Kansas llegue arrastrada por un tornado.

La película tendrá también el regreso de Jonathan Bailey como Fiyero, Peter Dinklage como el Dr. Dillamond, Ethan Slater como Boq, Marissa Bode como Nessarose, Bowen Yang como Pfanee y Bronwyn James como Shenshen.

La primera parte de WICKED se convirtió en la película musical más exitosa en taquilla de los últimos años recaudando más de 700 millones de dólares a nivel mundial y alzándose con dos premios Oscar a Mejor Diseño de Vestuario y a Mejor Diseño de Producción entre muchos otros premios y nominaciones.

Las entradas para el estreno de WICKED: FOR GOOD saldrán a la venta el próximo 31 de octubre.