Conoce la programación del 40º Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz

El 40º Festival Iberoamericano de Teatro (FIT) de Cádiz arranca este fin de semana, del 25 de octubre al 1 de noviembre, consolidándose como un referente internacional de las artes escénicas. La edición contará con la participación de una veintena de compañías de España, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, México y Brasil, así como con talleres, exposiciones y encuentros profesionales que buscan acercar el teatro al público general y al sector cultural.

La programación de sala comienza este sábado con el estreno nacional de Monga, de la multiartista brasileña Jéssica Teixeira, en el Baluarte de la Candelaria a las 18:30 horas. La obra deconstruye la noción de monstruosidad que la sociedad impone, combinando humor, música y reflexión, mientras que a las 20:30 horas, el Gran Teatro Falla acoge El bar nuestro de cada día, de Antonio Romera “Chipi” y la compañía Chipi La Canalla, una ceremonia pagana y humorística que transforma un velatorio en una fiesta cargada de canciones, poemas y monólogos.

A las 22:00 horas, la compañía gaditana El Carromato celebra su 25º aniversario con Elipsión, un espectáculo itinerante de marionetas gigantes y esculturas móviles que recorrerá las calles de la ciudad desde la Plaza Fragela. Por su parte, la Sala Central Lechera abrirá sus puertas el domingo 26 a las 17:00 horas con Juan Salvador Tramoya, de la compañía chilena La Mona Ilustre, una divertida pieza para todos los públicos donde la imaginación y el ingenio del tramoyista protagonista son protagonistas absolutos.

El FIT no se limita a la programación escénica. El festival incluye talleres de acrobacia aérea para infancias y adolescencias, la exposición conmemorativa 40 años del FIT de Cádiz, presentaciones de libros y documentales, así como encuentros profesionales y mercados de internacionalización de artes escénicas andaluzas. La organización corre a cargo del Patronato del FIT y cuenta con el respaldo de instituciones públicas y privadas, asegurando una experiencia cultural completa y abierta para todos los públicos.