CASTING CALL: Productores de Sonrisas busca bailarín

Productores de Sonrisas acaba de abrir un proceso de audiciones para encontrar a un bailarín que forme parte de su espectáculo familiar y navideño en el Parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz.

Los candidatos deben ser residentes en Madrid, tener una base clásica y en jazz/jazz musical. El proyecto requiere disponibilidad total entre el 3 de noviembre y el 6 de enero.

Otros requisitos incluyen la experiencia en portés y una altura mínima de 1,80m, además de la excelente presencia y expresión escénicas.

Para participar en las audiciones debes enviar tu CV, foto y videobook a castingbailarines@productoresdesonrisas.com indicando CASTING BAILARINES en el asunto del correo antes del 15 de septiembre.

Los vídeos deben mostrar claramente tu técnica en los estilos solicitados, así como tu expresividad escénica. Si envías vídeos en grupo, el candidato debe estar bien identificado. Los materiales que no cumplan estos requisitos no serán considerados.