LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS amplía sus funciones en Madrid y se traslada a Playsounds Espacio Creativo

El musical LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, obra escrita por Jason Robert Brown, mantiene su presencia en la cartelera madrileña respaldado por la constante respuesta del público. Esta producción escénica, que destaca por el valor añadido de contar con la partitura interpretada por una banda en directo, se ha consolidado en la oferta cultural de la ciudad tras registrar excelentes cifras de asistencia durante sus primeras semanas de exhibición en el circuito teatral.

La estructura narrativa de LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS expone la evolución de la relación sentimental entre un novelista en ascenso y una actriz a lo largo de un lustro. La particularidad técnica de la pieza radica en su desarrollo temporal cruzado: mientras la historia de él avanza de forma cronológica desde el inicio del romance, el relato de ella se narra a la inversa, comenzando por la ruptura, de modo que ambos personajes únicamente comparten el mismo espacio temporal en la escena central de su boda.

Debido a la alta demanda, la producción ha anunciado una ampliación oficial de sus representaciones hasta el próximo 28 de marzo, medida que va acompañada de un traslado al recinto Playsounds Espacio Creativo, situado en la Avenida de Manoteras 22. Durante esta nueva etapa, el montaje continuará contando con su habitual doble elenco para alternarse en las funciones de las 19:00 horas, destacando el hecho de que uno de estos repartos ya logró agotar el aforo completo en dos ocasiones durante su paso previo por la sala Nave 73.

Para conocer el calendario de actuación correspondiente a cada elenco y proceder a la compra de entradas la organización ha centralizado toda la información en su portal oficial. Las entradas ya están disponibles a través del enlace proporcionado por la compañía: http://www.playsounds.es/entradas

