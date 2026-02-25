Juanjo Artero encabeza el estreno de EL CLUB DE LOS POETAS MUERTOS al Teatro La Latina

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El Teatro La Latina de Madrid se prepara para recibir, a partir del próximo 11 de septiembre de 2026, la esperada versión escénica de una de las historias más influyentes de la cultura contemporánea. Bajo la producción de Pentación Espectáculos y A&A, llega a las tablas EL CLUB DE LOS POETAS MUERTOS, basada en el texto original de Tom Schulman que alcanzó el reconocimiento mundial tras su éxito cinematográfico en 1989. Esta propuesta teatral recupera la esencia de la historia para ofrecer un drama profundo sobre la educación, la libertad de pensamiento y el impacto transformador de la palabra.

El actor Juanjo Artero asume el papel protagonista interpretando al carismático profesor John Keating, el docente que revoluciona una estricta academia de finales de los años cincuenta. Juan Luis Iborra, veterano en la dirección de grandes elencos jóvenes, lidera un montaje que busca situar al espectador dentro de la propia aula, haciéndole partícipe del despertar emocional de los estudiantes y de las lecciones vitales que desafían las normas establecidas.

El reparto se completa con nombres como Manu Rodríguez, Tomy Álvarez, Jacobo Camarera y Gabriel Flores, quienes dan vida a los alumnos cuya existencia cambia tras conocer los versos de Walt Whitman y la filosofía del Carpe Diem. La puesta en escena cuenta con un apartado artístico de primer nivel en el que destaca la composición musical original de Gerardo Gardelín, encargada de subrayar la atmósfera emocional del relato. El diseño de iluminación de Juanjo Llorens y el vestuario de Gabriela Salaverri terminan de dar forma a una experiencia de teatro en vivo.

Como señala el propio director, esta versión pretende ser una auténtica lección de vida que conecta con la necesidad contemporánea de defender la identidad individual frente a las estructuras rígidas. Las entradas para asistir a este espectáculo ya se encuentran a la venta tanto en la web oficial del Teatro La Latina como en las taquillas de los teatros La Latina y Bellas Artes de Madrid.

