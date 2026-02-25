King Entertainment y la URJC presentan el elenco de BROADWAY SINFÓNICO en el Teatro EDP Gran Vía

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La productora King Entertainment Spain ha anunciado oficialmente el reparto que integrará el concierto BROADWAY SINFÓNICO, una propuesta musical que se llevará a cabo el lunes 23 de marzo a las 20:00 horas en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid. Este proyecto destaca por la colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, cuya Orquesta y Coro serán los encargados de dar soporte instrumental y vocal a un repertorio basado en los grandes clásicos del teatro musical.

La dirección musical del espectáculo estará a cargo de Gemma Camps, quien liderará a la formación académica en la interpretación de un repertorio dedicado a los grandes hitos del teatro musical, incluyendo títulos como LOS MISERBALES y EL FANTASMA DE LA ÓPERA, además de selecciones del repertorio de Disney. La puesta en escena contará con la participación de un elenco ya confirmado de diez solistas, entre los que destacan figuras como Mayca Teba y Álvaro Puertas, junto a otros nombres Anabel Collado, Luis Huete, Santiago Sánchez, Rafa Ventura, Cristina Irala, Laura García y Carlos Munera.

Esta producción busca ofrecer una revisión de las partituras clásicas de Broadway, utilizando la capacidad sonora de una orquesta y coro completos para diferenciar la propuesta de otros formatos de concierto más reducidos.

Las entradas para este evento están disponibles a través de los canales oficiales del Grupo Smedia. Esta colaboración institucional y artística refuerza la oferta cultural de la Gran Vía madrileña, apostando por la unión del talento profesional con la formación académica.

