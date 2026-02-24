Los Premios Kairós anuncian a sus nominados en la categoría de Teatro Musical

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La organización de los Premios Kairós ha revelado oficialmente a los nominados en la Categoría de Teatro Musical para su cuarta edición, consolidando este evento como una cita imprescindible para el talento escénico. La gala de premiación tendrá lugar el próximo 5 de marzo en el emblemático Teatro Circo de Murcia, donde se celebrará una noche dedicada a la música, el movimiento y la excelencia artística para celebrar el talento.

En esta edición, el jurado ha destacado el trabajo de cuatro intérpretes que han dejado huella en las carteleras nacionales. Javier Ariano compite por su trabajo en el elenco y como cover de Jesús en la producción de GODSPELL, mientras que Hugo Ruiz ha sido reconocido por su interpretación de Judas en el mismo musical.

Por su parte, Esther Santaella ha logrado la nominación por su papel en EL MÉDICO, el musical, y Juan Antonio Plazas completa el grupo de candidatos gracias a su actuación en THE BOOK OF MORMON.

La cuenta oficial de los premios invitó a todos los seguidores a sumarse a esta celebración del talento el próximo mes en Murcia, bajo la promesa de una jornada llena de emoción y reconocimiento a las artes escénicas.

