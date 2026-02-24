Quique Niza salta a la dirección teatral junto a Iván Calvo con la comedia ME CAGO EN EL PORNO

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El actor Quique Niza amplía sus horizontes artísticos y se estrena en la dramaturgia y la dirección teatral junto a Iván Calvo. Ambos son los creadores de ME CAGO EN EL PORNO, una comedia negra e irreverente que acaba de aterrizar en los Teatros Luchana de Madrid.

Esta nueva aventura supone un importante paso en las carreras de ambos creadores. Quique Niza, consolidado como uno de los rostros jóvenes más reconocibles del teatro musical español gracias a sus papeles en LOS MISERABLES, GREASE o MAMMA MIA! y su paso por Benidorm Fest, da ahora el salto a la autoría. Por su parte, el creador Iván Calvo comparte con él las riendas de la dramaturgia y la dirección, sumergiéndose de lleno en esta propuesta canalla.

En esta nueva propuesta, Niza y Calvo utilizan la industria del cine X como una metáfora y un espejo deformante para hablar de la cruda realidad del mundo de la interpretación, los procesos de casting y las contradicciones propias del show business.

La trama central sigue los pasos de Carmen, a quien da vida la actriz Andrea Covadonga. Se trata de una intérprete altamente formada que, empujada por la falta de oportunidades laborales, decide probar suerte en el cine para adultos. La acción se desarrolla íntegramente durante el casting de una película ficticia titulada "Romeo y Julieta: Los amantes de Vergona".

Lo que a priori parece una prueba rutinaria, pronto se convierte en un viaje surrealista y delirante por las inseguridades, aspiraciones y absurdos que rodean al oficio de actuar. Durante este casting, Carmen se cruza con Javier —interpretado por Samuel López—, otro aspirante con un pasado complejo que esconde un secreto, y con Linda —Lorena Antequera—, la secretaria del director que funciona como el principal motor cómico de la obra. El reparto se completa con Ángela Bonilla (alternante en el papel de Linda) y el propio codirector, Iván Calvo, que pone voz en off al Sr. Fuertes, el director de la cinta.

A través de un ritmo frenético y sin dar tregua al espectador, la obra plantea un humor provocador que aborda temas profundos. Más allá de la anécdota del cine para adultos, ME CAGO EN EL PORNO expone la precariedad del oficio artístico, el choque entre la extensa formación de los actores y la falta de oportunidades, y la difusa línea que separa lo que soñamos ser de lo que estamos dispuestos a hacer simplemente para sobrevivir.

Con producción a cargo de Gloria Produce y La Opción Producciones, el montaje promete una función salvaje y deslenguada que, además de arrancar carcajadas, invita al público a reflexionar sobre los límites de la vocación y la identidad en la industria del entretenimiento.

