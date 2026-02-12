ATRAPADAS EN LA OFI prorroga funciones en el Teatro Lara

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

ATRAPADAS EN LA OFI consolida su éxito en el Teatro Lara de Madrid alargando su quinta temporada hasta el próximo 24 de mayo.

A lo largo de este tiempo, ATRAPADAS EN LA OFI ha seguido una trayectoria poco habitual dentro del teatro musical independiente. El espectáculo, que comenzó en la sala pequeña del Teatro Lara, ha crecido gracias a la respuesta constante del público hasta dar el salto a la Sala Cándido Lara, donde ha mantenido una asistencia muy sólida y una evolución sostenida función tras función. Esta permanencia en cartel refleja la conexión que la propuesta ha logrado establecer con los espectadores.

En este recorrido, la producción ha sumado nominaciones, reconocimientos y buenas valoraciones críticas, además de consolidar una comunidad de público fiel que acompaña cada representación. Con un reparto formado por Ricky Merino, Clara Alvarado, Paula García Lara, Ricardo Saiz, Candela Solé y Andoni García, y una propuesta que mezcla comedia, emoción y canciones populares de los años ochenta, el montaje se ha situado entre los títulos mejor puntuados por los usuarios de la plataforma Teatro Madrid, reforzando su presencia dentro de la cartelera actual.

Al mismo tiempo, ATRAPADAS EN LA OFI continúa su recorrido por distintos escenarios del país a través de una gira nacional, con presencia en teatros de varias comunidades autónomas y nuevas plazas que se anunciarán próximamente.

