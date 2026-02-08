Review: NEXT TO NORMAL a STM Studio

🎭 NEW! Italy Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Italy & beyond. ✨ Sign Up

La programmazione del nuovo STM Studio prosegue con un'altra produzione intensa e intima, che sfrutta al meglio le potenzialità di uno spazio pensato per un teatro musicale immersivo e vicino allo spettatore. Dopo Sweeney Todd, arriva Next to Normal, un titolo che per tematiche e struttura si inserisce perfettamente nella linea artistica dello spazio phone-free e mind-full del Teatro Arcimboldi.

In seguito al debutto a Broadway nel 2009, Next to Normal ha vinto tre Tony Awards e il Premio Pulitzer per il Teatro. Il musical racconta la storia della famiglia Goodman, con genitori e figli adolescenti alle prese con le conseguenze della bipolarità della madre, Diana, e con il delicato equilibrio che ne deriva. Attraverso una narrazione che alterna momenti di ironia a passaggi di forte intensità emotiva, lo spettacolo affronta temi complessi come il disturbo bipolare, il lutto, la memoria e l’identità, senza mai indulgere in facili semplificazioni o stereotipi.

La produzione firmata STM Live e Show Bees, con la regia di Costanza Filaroni, sceglie una messa in scena essenziale. La scenografia, completamente bianca, si adatta con fluidità alle diverse ambientazioni richieste dal racconto, diventando uno spazio mentale prima ancora che fisico. Questa scelta visiva amplifica la dimensione emotiva della storia, lasciando che siano i personaggi e le loro relazioni a occupare il centro della scena.

Il cast riesce a restituire con precisione le molteplici sfumature dei personaggi, accompagnandone l’evoluzione nel corso dei due atti. In Next to Normal non esistono antagonisti: ogni figura è fragile, contraddittoria e profondamente umana. Questa complessità emerge con particolare forza nella trasformazione di Gaia Carmagnani nel ruolo di Diana, il cui cambiamento tra primo e secondo atto risulta credibile e coinvolgente. Allo stesso modo, Iacopo Cristiani, nei panni di Gabe, attraversa uno spettro emotivo ampio e sfaccettato, costruendo un personaggio magnetico e disturbante, che accompagna costantemente la narrazione.

Nel complesso, Next to Normal si conferma uno spettacolo di grande impatto emotivo, reso ancora più efficace dalla vicinanza fisica tra interpreti e pubblico. L’intimità dello spazio STM Studio diventa parte integrante dell’esperienza, permettendo allo spettatore di entrare in contatto diretto con una storia che parla di dolore, resilienza e della complessità dei legami familiari. Una scelta coerente e significativa all’interno della nuova programmazione del teatro.

