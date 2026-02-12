Pepe Nufrio se estrena como alternante de Emcee en CABARET

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Pepe Nufrio, que da vida a Clifford Bradshaw en la producción de CABARET que puede verse en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid, se alternará el papel de Emcee a partir de este mes.

Sus primeras funciones en este nuevo papel serán el 20, 21, 27 y 28 de febrero en las funciones de las 17:00h.

Formado en Nueva York y con una destacada carrera internacional, Pepe Nufrio ha brillado en títulos como JESUS CHRIST SUPERSTAR, INTO THE WOODS, TICK, TICK… BOOM! o GODSPELL. Ahora, su viaje en CABARETcontinúa desde un lugar completamente distinto… y fascinante.

Con producción de LetsGo y dirección de Federico Bellone, CABARET se estrenó oficialmente el pasado jueves 24 de septiembre, acompañado de un elenco de primer nivel. La cercanía con el público, la fuerza de la música en directo y la intensidad interpretativa del reparto prometen consolidar este montaje como uno de los grandes acontecimientos de la cartelera madrileña.

Esta producción elimina las barreras entre escenario y público, haciendo que cada rincón del teatro forme parte de la experiencia. Con música en directo, una puesta en escena que evoca el Berlín de entreguerras y un elenco que interactúa directamente con los asistentes, CABARET promete consolidarse como una cita imprescindible en la cartelera madrileña.

El elenco que puede verse en Madrid actualmente está liderado por Abril Zamora (Emcee), Amanda Digón (Sally Bowles) y Pepe Nufrio (Clifford Bradshaw), junto a Patricia Clark (Fräulein Schneider), Tony River (Herr Schultz), Gonzalo Ramos (Ernst Ludwig) y Pepa Lucas (Fräulein Kost). A ellos se suman Andrea Buret (Ensemble / Cover Sally Bowles), Marina Albaiceta (Ensemble / Cover Sally Bowles), Paula Argüelles (Ensemble / Cover Fräulein Kost), Gerard Mínguez (Ensemble / Cover Clifford Bradshaw y Ernst Ludwig), Álex Fernández (Cover Emcee / Clifford / Ernst Ludwig), Andrea del Castillo (Ensemble), Christian Velert(Ensemble), Marta Arteta (Swing / Cover Fräulein Schneider y Fräulein Kost) y Marc Sol (Swing / Cover Herr Schultz y Emcee), conformando un equipo artístico de gran talento y versatilidad.

