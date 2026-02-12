HOUDINI incorpora a Alba Cuartero como alternante en el papel de Bess

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO amplía su elenco con la incorporación de Alba Cuartero (Bess), actriz, cantante y pianista que asumirá el papel de la esposa del célebre escapista en las funciones de los domingos, a partir del 15 de febrero, en los horarios de 16:00h y 19:30h.

Formada musicalmente en el Conservatorio Profesional Pablo Sarasate y en el Conservatorio Superior de Música de Navarra, y posteriormente en interpretación de teatro musical en la RESAD, Alba Cuartero ha desarrollado una trayectoria escénica que combina repertorio lírico, teatro clásico y grandes producciones musicales. Entre sus trabajos recientes figuran EL MÉDICO, EL AMOR ENAMORADO, LA HISTORIA INTERMINABLE y EL TIEMPO ENTRE COSTURAS, título por el que recibió el Premio del Público BroadwayWorld Spain a Mejor Actriz Protagonista.

La llegada de la intérprete se produce en un momento especialmente significativo para HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO, espectáculo producido por LETSGO y beon. Entertainment que fusiona teatro musical, números de ilusionismo de gran formato y una experiencia inmersiva previa al inicio de la función. El montaje, protagonizado por Pablo Puyol (Houdini) y Julia Möller (Bess), continúa su temporada en el Teatro Calderón con gran acogida de público y crítica hasta el próximo 29 de marzo.

Con esta incorporación, el espectáculo refuerza un elenco que combina experiencia, versatilidad interpretativa y una clara vocación de acercar la magia escénica a nuevos públicos, manteniendo vivo el impulso creativo de una producción que sitúa la figura de Harry Houdini en el centro de una experiencia teatral y sensorial de gran formato.

