INTERVIEW: Ricard Reguant presenta la gran enciclopedia que documenta la historia del teatro musical

Director, guionista y figura indispensable para entender la evolución del teatro musical en nuestro país, Ricard Reguant no necesita presentación. Responsable de hitocomo el mítico CHICAGO de 1997 o producciones multitudinarias como GREASE y WEST SIDE STORY, Reguant ha sido siempre un arquitecto del espectáculo, un profesional con una visión multimedia que supo conectar la esencia de Broadway con la personalidad de la Gran Vía y el Paralelo.

Ahora, tras décadas en la primera línea de fuego, presenta su proyecto más ambicioso y personal: EL GÉNERO MUSICAL AROUND THE WORLD. No es solo un libro, sino una enciclopedia monumental de cuatro tomos y más de 2.500 páginas que nace de una necesidad vital: rescatar la memoria de un género que, a pesar de su actual "boom" industrial, carecía de una base documental sólida en español.

Hablamos con el maestro sobre su labor de "arqueología" teatral, la reivindicación de la zarzuela como musical autóctono, el desplazamiento del eje creativo entre Barcelona y Madrid, y el reto de formar a unas nuevas generaciones.

BroadwayWorld Spain: Cuatro tomos y una vida dedicada al espectáculo. ¿En qué momento decides volcar 50 años de archivos en esta enciclopedia y por qué sentiste que era necesario?

Ricard Reguant: Esto empezó hace muchos años, cuando abrí la escuela Memory, que fue la primera escuela de teatro musical que existió en España. Como nadie conocía nada del género en aquel momento, empecé a dar clases sobre historia de una manera sencilla. Eso me animó a investigar más, a comprar libros en Londres y Nueva York, y a recopilar material. La idea inicial era hacer un solo libro, pero a medida que escribía, el proyecto crecía. Me di cuenta de que no puedes hablar de teatro musical sin hablar de cine, porque al principio el cine adaptaba obras de Broadway, y ahora es al revés: las películas se convierten en musicales. Y luego vino la parte española. Me di cuenta de que no había casi nada escrito sobre nuestros orígenes. Quería rellenar ese hueco y explicar a los que hacen musicales hoy de dónde vienen nuestras raíces.

BWW: Ante esa falta de información que mencionas, ¿qué descubrimientos te sorprendieron más sobre nuestra propia historia?

R.R: El musical español es el gran desconocido. En español prácticamente no hay nada, y sobre España todavía menos. Pensé que era rellenar un hueco que no había. Descubrí cosas increíbles, como que se han estrenado más de 200.000 musicales en el mundo anglosajón, de los cuales conocemos, como mucho, mil. Los demás se han ido perdiendo. Pero es que el musical español es el más desconocido de todos.

Descubrí, por ejemplo, que en Cataluña, en el siglo XIX, ya existía lo que llamaban la "comedia musical catalana". Mucho antes de que se popularizara el término en América, aquí ya se hacían obras con textos y canciones integradas en el argumento que no eran ni zarzuela ni revista. He intentado documentar todo eso. Ha sido un trabajo tremendo que cerré en junio de 2025, incluyendo un índice onomástico con más de 15.000 nombres. Es un legado para que no se pierda la memoria de quiénes empezaron todo esto.

BWW: En los tomos 3 y 4 tratas la zarzuela y la revista. ¿Crees que existe una "marca España" del musical que nace ahí? ¿Se ha mantenido esa herencia?

R.R: Afortunadamente, ha habido una continuidad maravillosa gracias a compañías como La Cubana o Ron Lalá. Ellos parten de esa tradición, la transforman y la traen a nuestros días con un lenguaje propio. Es una pena que no haya más ejemplos, porque la zarzuela, bien entendida, podría ser nuestro gran musical. Obras como SHOW BOAT u OKLAHOMA! eran operetas que evolucionaron. Aquí, a veces, cuando se intenta modernizar la zarzuela, se hace un híbrido extraño. No hay que cambiarla, hay que modernizarla en la puesta en escena, tratarla con la misma dignidad espectacular con la que se trata LOS MISERABLES.

BWW: Madrid se vende como la tercera capital mundial del musical, pero el público prioriza el sello extranjero. ¿Crees que infravaloramos la creación propia frente a Broadway?

R.R: Aquí seguimos haciendo 40 veces CHICAGO, 50 veces LOS MISERABLES, MAMMA MIA! otra vez... Hay unos musicales que se repiten hasta la saciedad, pero hemos olvidado totalmente los grandes clásicos. En cuanto a los de creación propia, se los miran como por encima del hombro. Pero hay cosas que no suple el dinero, que es el talento. Tengo el caso de un compañero, Ferran González, que hizo un musical muy pequeño, PEGADOS. Es el musical español que más se ha visto en todo el mundo: Argentina, Italia, Uruguay, México... Y no se habla de eso. Me interesa más ese musical de pequeño formato con un gran talento detrás que los grandes musicales con grandes decorados que no me aportan gran cosa.

BWW: Muchos marcan tu estreno de CHICAGO (1997) como el inicio del "boom" del musical moderno en España. ¿Tuviste la sensación de estar abriendo una puerta?

R.R: Curiosamente, yo creo que todo empezó con cuatro musicales que, sin decirnos nada entre nosotros, se estrenaron al mismo tiempo en Madrid: EL HOMBRE DE LA MANCHA, WEST SIDE STORY, SWEENEY TODD y LOS FANTÁSTICOS. Nadie se lo dijo a nadie.

Después yo me esforcé en conseguir los derechos de CHICAGO, que fue muy difícil porque pensaban que en España nadie podía hacer el estilo Bob Fosse. Hice un programa para televisión, grabé una pieza pensando cómo debía ser la estética Fosse y la mandé en vídeo. Al verlo, me dijeron que sí. Tuve la suerte de poder hacer un CHICAGO que no era una franquicia. Lo "arrevistamos" en el sentido español, manteniendo la esencia americana. A partir de ahí fueron naciendo otras productoras... y ya con las multinacionales esto cambió totalmente.

BWW: Has trabajado en las dos grandes capitales culturales del país. ¿Cómo ves la evolución de Madrid frente a Barcelona en el panorama musical?

R.R: Es curioso porque el "boom" empezó en Barcelona con Dagoll Dagom, con los Sondheim de Mario Gas, con lo que hacíamos nosotros... Había una auténtica revolución y los actores de Madrid venían a ver qué pasaba allí. Pero en un momento dado, muchos nos fuimos a Madrid porque el campo era más amplio y encontramos productores, como Enrique y Alain Cornejo, que apostaron fuerte por títulos nuevos. Luego llegaron las multinacionales y las franquicias, y Madrid se consolidó porque tiene la capacidad de atraer al gran público de toda España. Barcelona se cerró un poco en sí misma y, aunque el público catalán responde bien a los grandes títulos internacionales, cuesta más mover producciones propias.

BWW: Has dirigido a muchas generaciones. Los jóvenes hoy salen muy preparados de las escuelas, pero ¿qué debe tener un actor hoy para que te sorprenda en un casting?

R.R: El nivel técnico es altísimo. Antes te costaba encontrar a alguien que cantara, bailara e interpretara bien a la vez. Hoy haces un casting y te vienen cientos de personas preparadísimas. Recuerdo cuando hicimos WE WILL ROCK YOU y Brian May estaba desesperado porque no encontrábamos al protagonista. Le dije que yo conocía a uno, pero que estaba trabajando de camarero. Le pagué el viaje, vino, y Brian May lloró al verle: era Miquel Fernández. Hoy en día, el problema es bendito: es difícil escoger porque hay demasiada gente buena.

BWW: Entonces, con tanto nivel técnico, ¿cuál es el reto pendiente?

R.R: La única carencia que noto a veces es intelectual o cultural. Están preparadísimos técnicamente, pero les faltan referentes. En mi época, aunque no teníamos Internet, estudiábamos a los autores, sabíamos quién había estrenado qué obra, quién era el director... Teníamos curiosidad histórica. Mi consejo es que no busquen la fama rápida, que a veces prometen ciertos formatos televisivos. La verdadera fama es no parar de trabajar nunca, ya sea de protagonista, de secundario o de swing. Esta es una carrera de largo recorrido y, para mantenerse, hay que saber de dónde venimos. Por eso, en parte, he escrito esta enciclopedia: para que tengan las herramientas para conocer su propia profesión.

EL GÉNERO MUSICAL AROUND THE WORLD es una edición de coleccionista que consta de 4 volúmenes y más de 2.500 páginas, cubriendo desde los orígenes del género hasta la actualidad de 2025.

La obra está concebida como una herramienta esencial de consulta para profesionales, estudiantes y escuelas de artes escénicas. Para obtener información detallada sobre la adquisición de esta pieza única de documentación histórica, así como detalles sobre envíos nacionales e internacionales, los interesados pueden contactar directamente con el autor y su equipo de gestión a través del correo electrónico oficial: ricardreguant@gmail.com.

