Federico Bellone dirige THE PRINCE OF EGYPT en Italia

El próximo 14 de mayo el Teatro Politeama Rossetti de Trieste acogerá el estreno de la producción italiana de THE PRINCE OF EGYPT (IL PRINCIPE D’EGITTO), que cuenta con la dirección de Federico Bellone (CABARET, EL FANTASMA DE LA ÓPERA) y con la participación de la actriz Daniela Pobega , quien originó el personaje de Nala en la exitosa producción madrileña de EL REY LEÓN, como la Reina Tuya.

Realizado por Broadway Italia Srl, el musical cuenta con música de Stephen Schwartz, (THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME, WICKED), y promete ser una superproducción con orquesta en directo y más de cincuenta intérpretes, grandes escenografías y efectos especiales nunca antes vistos en un musical en Italia, a cargo de Paolo Carta.

La trama cuenta cómo Moisés, abandonado de niño en el Nilo, es criado por la familia real egipcia como príncipe y amigo de Ramsés, heredero al trono de Egipto. Sin embargo, cuando Moisés descubre sus verdaderos orígenes, decide abandonar la corte y guiar al pueblo hebreo hacia la tierra prometida, liberándolo de la esclavitud. El destino enfrenta a Moisés y Ramsés: el primero empeñado en conducir al pueblo hebreo en su huida hacia la libertad, mientras que el segundo, convertido en faraón, intenta detenerlos. THE PRINCE OF EGYPT logró la mayor recaudación de la historia para una película de animación no producida por Disney y obtuvo el Óscar a la mejor canción por “When You Believe”, popularizada por Whitney Houston y Mariah Carey.

El reparto cuenta con Lorenzo Tognocchi (Ramses), Giulia Sol (Tziporrah), Riccardo Maccaferri (Mosè), Gipeto (Faraone Seti Jethro), Michelle Pereira (Yocheved-Miriam), Daniela Pobega (Regina Tuya), Matilde Guidotti (Nefertari), Renato Tognocchi(Aaron), Chiara Vergassola (Ensemble), Rocco Di Donato (Ensemble), Lorenzo Maria Giambattista (Ensemble).

