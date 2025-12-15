Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld South Carolina Awards; WATIRESS Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for South Carolina & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld South Carolina Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld South Carolina Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Vaughn Newman
- A TASTE OF BLACK THEATER
- Chapman Cultural Center
14%
Helen Joy
- WAITRESS
- Centre Stage
13%
Lauren Imhoff
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
10%
Katie Stewart
- A CHORUS LINE
- Greenville Theatre
7%
Candice Pipkin
- OLIVER!
- Village Square Theater
6%
Ashley Paredi
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
5%
Terrance Henderson
- AIDA
- Trustus Theatre
5%
Meredith Boehme
- CHICAGO
- Chapin Theatre Company
4%
Joy Alexander
- HAIRSPRAY
- Workshop Theatre of SC
4%
David McLaughlin
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
3%
Todd Underwood
- COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
3%
Kara Grace Lay
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Greenwood Community Theatre
3%
Jessica Walck
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Sea Glass Stage Company
3%
Krista Haidle
- FREAKY FRIDAY
- Village Square Theater
3%
Katie Stewart
- ANASTASIA
- Greenville Theatre
2%
Christy Mills
- SOMETHING'S AFOOT
- Town Theatre
2%
Joy Alexander
- KISS ME, KATE
- Town Theatre
2%
Michael cherry
- SISTER ACT
- Greenville theatre
2%
Shannon Scruggs
- THE LITTLE MERMAID
- Town Theatre
2%
Zanna Mills
- SHREK
- Village Square Theater
2%
David Grindrod
- 42ND STREET
- Arts Center of Coastal Carolina
2%
Roxanne Livingston Rich
- THE PRODUCERS
- Workshop Theatre
1%
Roxanne Rich
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Town Theatre
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Kelsey Olivia
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
13%
Devon Scott
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
12%
Jessica Johnson
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
11%
Thomas Brooks
- ANASTASIA
- Greenville Theatre
8%
Shelby Sessler
- CHICAGO
- Chapin Theatre Company
7%
Erin Gill
- JUNIE B. JONES THE MUSICAL
- SCCT
6%
Dee Goodrich
- STEEL MAGNOLIAS
- Town Theatre
6%
Elizabeth Schlieger
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- May River Theatre
6%
Lisa Goins
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
5%
Rachel Turner
- AIDA
- Trustus Theatre
4%
Imogene Conder
- OLIVER!
- Village Square Theater
4%
Lin Hagan
- THE LITTLE MERMAID
- Market Theatre
3%
Janet Kile
- THE LITTLE MERMAID
- Town Theatre
3%
Heather Gonzalez
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Town Theatre
3%
Andie Nicks
- THE PRODUCERS
- Workshop Theatre
3%
Jillian Bigony
- KISS ME, KATE
- Town Theatre
2%
Rachel Turner
- THE REVOLUTIONISTS
- Trustus Theatre
2%Best Dance Production A CHORUS LINE
- Greenville Theatre
33%A TASTE OF BLACK THEATER
- Showtime Production
22%CHICAGO
- Chapin Theatre Company
16%THE LITTLE MERMAID
- Town Theatre
11%42ND STREET
- Arts Center of Coastal Carolina
7%KISS ME, KATE
- Town Theatre
7%HOME FOR THE HOLIDAYS
- Town Theatre
4%Best Direction Of A Musical
Chris Rose
- WAITRESS
- Centre Stage
10%
David Sollish
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
10%
Ahsha Daniels
- ANASTASIA
- Greenville Theatre
7%
Clark Nesbitt
- THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
7%
John Fagan
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
6%
Michelle Newman
- WAITING FOR YOU
- Chapman Cultural Center
5%
Jessica Francis-Fichter
- AIDA
- Trustus Theatre
5%
Robert Harrelson
- FREAKY FRIDAY
- Village Square Theater
4%
Claire shaffer
- CABARET
- Centre Stage
4%
Alex Clark
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Sea Glass Stage Company
4%
Mary Jo Johnson
- CHICAGO
- Chapin Theatre Company
4%
Todd Underwood
- COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
3%
David Sollish
- BRIGHT STAR
- Greenwood Community Theatre
3%
David LaTorre
- SHREK
- Village Square Theater
3%
Shannon Scruggs
- THE LITTLE MERMAID
- Town Theatre
3%
Hans Boeschen
- THE PRODUCERS
- Workshop Theatre
2%
Mary Nickles
- SOUTH PACIFIC
- Milltown Players
2%
David McLaughlin
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
2%
Evan Wall
- CARRIE, THE MUSICAL
- May River Theatre
2%
Christopher Rose
- TICK TICK… BOOM!
- The Market Theatre Company
2%
Jay Briggs
- THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER THE MUSICAL
- SCCT
2%
Marybeth Berry
- SOMETHING'S AFOOT
- Town Theatre
2%
Jerry Crouch
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Town Theatre
1%
Christopher Rose
- WILD PARTY
- Mauldin Cultural Center
1%
Elizabeth Schlieger
- THE FULL MONTY
- May River Theatre
1%Best Direction Of A Play
Johnny Sizemore
- A TASTE OF BLACK THEATER
- Chapman Cultural Center
14%
Allison McNeely
- STEEL MAGNOLIAS
- Town Theatre
10%
John Fagan
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Centre Stage
10%
Frank Thompson
- BAREFOOT IN THE PARK
- Chapin Theatre Company
6%
Brad Christie
- CLUE
- Greenwood Community Theatre
5%
Clark Nesbitt
- FACING OUR TRUTH
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
5%
West Hyler
- LISTEN
- South Carolina Children's Theatre
5%
Bakari Lebby
- HARVEY
- Workshop Theatre
5%
Mia Phillips
- THE VERY HUNGRY CATERPILLAR
- SCCT
5%
John Michael Cox
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Spartanburg Little Theatre
4%
Martha Hearn
- THE REVOLUTIONISTS
- Trustus Theatre
4%
Thom Babbes
- ART
- Centre Stage
4%
Dewey Scott-Wiley
- TAKE MY HAND AND WAVE GOODBYE
- Trustus Theatre
4%
John Fagan
- KING LEAR
- Upstate Shakespeare
4%
Liz McGinnes
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- May River Theatre
3%
Elliot Mathis
- LOVE BY THE RIVER
- May River Theatre
3%
Jessica Walck
- THE 39 STEPS
- Sea Glass Stage Company
3%
Johnny Sizemore
- COLLATERAL DAMAGE
- Showtime Productions
2%
John Fagan
- TWO GENTLEMEN OF VERONA
- Upstate Shakespeare
2%
Liz McGinnes
- SHEILA'S ISLAND
- May River Theatre
2%Best Ensemble WAITRESS
- Centre Stage
9%THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
8%TASTE OF BLACK THEATER
- Chapman Cultural Center
7%COME FROM AWAY
- Centre Stage
7%A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
5%AIDA
- Trustus Theatre
5%WAITING FOR YOU
- Chapman Cultural Center
5%THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
5%SISTER ACT
- Greenville Theatre
4%OLIVER!
- Village Square Theater
3%CABARET
- Centre Stage
3%CHICAGO
- Chapin Theatre Company
3%SPRING AWAKENING
- May River Theatre
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Greenwood Community Theatre
2%SHREK
- Mainstage Community Theatre
2%THE PRODUCERS
- Workshop Theatre of SC
2%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Sea Glass Stage Company
2%COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
2%KISS ME, KATE
- Town Theatre
2%THE LITTLE MERMAID
- Town Theatre
2%THE FULL MONTY
- May River Theatre
2%SHE LOVES ME
- Town Theatre
2%MILLION DOLLAR QUARTET
- Centre Stage
2%PETER AND THE STAR CATCHER
- Centre Stage
1%THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER THE MUSICAL
- SCCT
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
TJ Hills
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
25%
Sabrina White
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
16%
Paul Kwok
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
11%
Cory Granner
- ANASTASIA
- Greenville Theatre
9%
Jayme Brinson
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
9%
Marc Hurst
- AIDA
- Trustus Theatre
8%
JESSICA ANN DRAYTON
- COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
5%
Jeremy Hansard
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Town Theatre
5%
Jeremy Hansard/Mario Micallef
- KISS ME, KATE
- Town Theatre
4%
Jeremy Hansard
- SHE LOVES ME
- Town Theatre
4%
Patrick Faulds
- ARSENIC & OLD LACE
- Workshop Theatre of SC
3%Best Music Direction & Orchestra Performance
Chase McAbee
- WAITRESS
- Centre Stage
13%
Shaikeem Poole
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
13%
Howard Kim
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
10%
Amanda Hines Wrona & Ayush Joshi
- AIDA
- Trustus Theatre
7%
John Norris
- FREAKY FRIDAY
- Village Square Theater
7%
Meghan Reimers
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
5%
Chase McAbee
- A CHORUS LINE
- Greenville Theatre
5%
David McLaughlin
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
5%
Amanda Hines Wrona
- SHREK
- Village Square Theater
4%
DAN GIBSON
- COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
4%
David Berry
- WAITING FOR YOU
- Chapman Cultural Center
4%
Matthew Miller
- BRIGHT STAR
- Greenwood Community Theatre
4%
Victoria Bess Adams
- ANASTASIA
- Greenville Theatre
3%
Kathy Seppamaki
- CHICAGO
- Chapin Theatre Company
3%
Wesley Hix
- JUNIE B. JONES THE MUSICAL
- SCCT
3%
Chelsea LaCourse
- THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER THE MUSICAL
- SCCT
2%
Julie Florin
- SOUTH PACIFIC
- Mill Town Players
2%
Kathy Seppamaki
- THE PRODUCERS
- Workshop Theatre
2%
Megan DeLaura
- 42ND STREET
- Arts Center of Coastal Carolina
2%
Michael Simmons
- HOME FOR THE HOLIDAYS
- Town Theatre
1%
Julie Florin
- WILD PARTY
- Mauldin Cultural Center
1%
Julie Florin
- ANDREW LIPPA'S WILD PARTY
- Mauldin Theatre Company
1%Best Musical WATIRESS
- Centre Stage
13%THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
11%THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
9%COME FROM AWAY
- Centre Stage
8%FREAKY FRIDAY
- Village Square Theater
6%AIDA
- Trustus Theatre
6%SPRING AWAKENING
- May River Theatre
3%CHICAGO
- Chapin Theatre Company
3%PRINCE OF EGYPT
- Mauldin Cultural Center
3%THE PRODUCERS
- Workshop Theatre of SC
3%THE LITTLE MERMAID
- Town Theatre
3%CABERET
- Centre Stage
3%SISTER ACT
- Greenville Theatre
3%MILLION DOLLAR QUARTET
- Centre Stage
3%A CHORUS LINE
- Greenville Theatre
2%KISS ME, KATE
- Town Theatre
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Greenwood Community Theatre
2%ANASTASIA
- Greenville Theatre
2%THE FULL MONTY
- May River Theatre
2%BRIGHT STAR
- Greenwood Community Theatre
2%THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER THE MUSICAL
- SCCT
2%SHREK
- Village Square Theater
2%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Sea Glass Stage Company
2%42ND STREET
- Arts Center of Coastal Carolina
1%NEXT TO NORMAL
- Sea Glass Stage Company
1%Best New Play Or Musical A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
21%LISTEN
- South Carolina Children's Theatre
19%MURDER PLAIN AND SIMPLE
- Centre Stage
15%TAKE MY HAND AND WAVE GOODBYE
- Trustus Theatre
11%WAITING FOR YOU
- Chapman Cultural Center
10%TASTE OF BLACK THEATER
- Chapman Cultural Center
8%SC NEW PLAY FESTIVAL
- Centre Stage
6%LOVE BY THE RIVER
- May River Theatre
5%SHEILA'S ISLAND
- May River Theatre
4%Best Performer In A Musical
Tiffany St. Clair
- WAITRESS
- Centre Stage
10%
Jada Redmond
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Show time production
6%
Leighton Mount
- FREAKY FRIDAY
- Village Square Theater
5%
Jack Carlton
- OLIVER!
- Village Square Theater
5%
Kimilee Bryant
- WAITING FOR YOU
- Chapman Cultural Center
4%
Hunter Ballard
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
4%
OLIVIA DEJAGER
- COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
3%
Rachel Vanek
- AIDA
- Trustus Theatre
3%
Katherine Brown
- CHICAGO
- Chapin Theatre Company
3%
Shelby Sessler
- KISS ME, KATE
- Town Theatre
3%
Brandon Groves
- THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
3%
Kennedy Buzzetti
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
2%
Eli Waters
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
2%
Addie Sheek
- THE LITTLE MERMAID
- Market Theatre
2%
Nancy Burkard
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
2%
Maggie Baker
- ONCE UPON A MATTRESS
- Chapin Theatre Company
2%
Marin Miller
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
2%
Rayana Diggs
- AIDA
- Trustus Theatre
2%
Bill Bentley
- THE PRODUCERS
- Workshop Theatre
2%
Brandon Ledford
- MILLION DOLLAR QUARTET
- Centre Stage
2%
Kirtus Miller
- SHREK
- Mainstage Community Theatre
1%
Lily Beck
- NEXT TO NORMAL
- Sea Glass Stage Company
1%
Rick Connor
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
1%
Danesha Dawson
- THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
1%
Bre Jeter
- THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
1%Best Performer In A Play
Mary Thalassinos
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Centre Stage
9%
Zanna Mills
- STEEL MAGNOLIAS
- Town Theatre
8%
Alexis Robertson
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Production/Clark Nesbitt
8%
Alexis Robinson
- COLOR PURPLE
- Showtime production
5%
Debra Kiser
- STEEL MAGNOLIAS
- Town Theatre
5%
Carter Allen
- TEUSDAYS WITH MORRIE
- Greenville Theatre
5%
Carter McCauley
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Centre Stage
4%
Reggie Rocc
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
3%
Regina Wells
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
3%
Christopher Smith
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
3%
Jacob Seay
- MILLION DOLLAR QUARTET
- Centre Stage
3%
Alyssa Serrani
- SHEILA'S ISLAND
- May River Theatre
3%
Scott Milne
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- May River Theatre
3%
Elaine Werren
- THE REVOLUTIONISTS
- Trustus Theatre
3%
John Michael Cox
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Centre Stage
2%
Bruce Meahl
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Spartanburg Little Theatre
2%
Gayle Stewart
- STEEL MAGNOLIAS
- Town Theatre
2%
Kerrie Brown Seymour
- MISERY
- Warehouse Theatre
2%
Isaac Gibbs
- RED
- Greenville Theatre
2%
Carter McCauley
- ART
- Centre Stage
2%
Kyle Price
- THE 39 STEPS
- Sea Glass Stage Company
2%
Katie Mixon
- HARVEY
- Workshop Theatre
2%
Dalinda Brown
- A TASTE OF BLACK THEATER
- Chapman Cultural Center
2%
Tashera Pravato
- TAKE MY HAND AND WAVE GOODBYE
- Trustus Theatre
2%
Peden Lipe
- MILLION DOLLAR QUARTET
- Centre Stage
2%Best Play A TASTE OF BLACK THEATER
- Showtime Production
13%PETER AND THE STAR CATCHER
- CentreStage
12%STEEL MAGNOLIAS
- Town Theatre
10%SHOW TIME PRODUCTION
- A Taste of Black Theater
9%THE REVOLUTIONISTS
- Trustus Theatre
8%LISTEN
- South Carolina Children's Theatre
8%CLUE
- Greenwood Community Theatre
7%BAREFOOT IN THE PARK
- Chapin Theatre Company
6%TEUSDAYS WITH MORRIE
- Greenville Theatre
6%ART
- Centre Stage
5%THE 39 STEPS
- Sea Glass Stage Company
3%KING LEAR
- Upstate Shakespeare
3%KEN LUDWIG'S BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- May River Theatre
3%ENEMY OF THE PEOPLE
- Warehouse Theatre
3%SHEILA'S ISLAND
- May River Theatre
2%HARVEY
- Workshop Theatre
2%LOVE BY THE RIVER
- May River Theatre
2%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Craig Smith
- WAITRESS
- Centre Stage
24%
Kerrick Greer
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
17%
Andy Rich
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
16%
Jim Hunter
- AIDA
- Trustus Theatre
8%
Tom Haverdeane
- COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
7%
Bob Bramhall/Jeremy Hansard
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Town Theatre
4%
Bob Bramhall
- SHE LOVES ME
- Town Theatre
4%
Cindy Palko
- SHEILA'S ISLAND
- May River Theatre
4%
Cindy Palko
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
4%
Patrick Faulds
- ARSENIC & OLD LACE
- Workshop Theatre
3%
Charles S. Kading
- 42ND STREET
- Arts Center of Coastal Carolina
3%
Bob Bramhall/Jeremy Hansard
- KISS ME, KATE
- Town Theatre
3%
Bob Bramhall
- SOMETHING'S AFOOT
- Town Theatre
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
TJ Hills
- WAITRESS
- Centre Stage
26%
Matt Pound
- AIDA
- Trustus Theatre
15%
Cory Granner
- ANASTASIA
- Greenville Theatre
14%
Kerrick Greer
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
10%
David McLaughlin
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
9%
Devon Scottt
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
9%
MARLO GRIFFITH
- COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
9%
Shaikeem Poole
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
5%
Marlo Griffith
- 42ND STREET
- Arts Center of Coastal Carolina
3%Best Supporting Performer In A Musical
Taylor Smith
- WAITRESS
- Centre Stage
11%
Alexis Robertson
- THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
8%
Wendi Arms
- WAITING FOR YOU
- Chapman Cultural Center
6%
Carissa Ferro
- FEEAKY FRIDAY
- Village Square Theater
5%
Addie Sheak
- BRIGHT STAR
- Greenwood Community Theatre
4%
Kemari McKinny
- THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
4%
Carter McCauley
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
4%
Cassie Francis
- THE BODYGUARD
- Mauldin Theatre Company
4%
Cash Conroy
- FEEAKY FRIDAY
- Village Square Theater
3%
Kelsey Crews
- WAITRESS
- Centre Stage
3%
Semaj Whitener
- AIDA
- Trustus Theatre
2%
Celia Blitzer
- WAITRESS
- Centre Stage
2%
Nancy Burkard
- THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER THE MUSICAL
- SCCT
2%
Ryan Hewitt
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Greenwood Community Theatre
2%
Ellie Friedman
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Sea Glass Stage Company
2%
Carter Allen
- ANASTASIA
- Greenville Theatre
2%
Craig Smith
- WAITRESS
- Centre Stage
2%
Miranda Harrison
- A CHORUS LINE
- Greenville Theatre
2%
Jeff Sigley/Nathan Wright
- KISS ME, KATE
- Town Theatre
2%
Cait Schlieger
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
2%
Julian Deleon
- THE PRODUCERS
- Workshop Theatre
2%
Debra Kiser
- ONCE UPON A MATTRESS
- Chapin Theatre Company
2%
Frank Thompson
- CHICAGO
- Chapin Theatre Company
2%
Mackenzie Bruder
- FREAKY FRIDAY
- Village Square Theater
2%
Kristin Claiborne
- AIDA
- Trustus Theatre
2%Best Supporting Performer In A Play
Rick Connor
- PETER AND THE STARCATCHER
- Centre Stage
17%
Angela Perry
- A TASTE OF BLACK THEATER
- Chapman Cultural Center
9%
James Hester
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
8%
Brandon Ledford
- GREASE
- Spartanburg Little Theater
7%
Mark DiNovo
- ARSENIC & OLD LACE
- Workshop Theatre of SC
6%
Ashley Gonzalez
- THE 39 STEPS
- Sea Glass Stage Company
5%
Jim DeFelice
- BAREFOOT IN THE PARK
- Chapin Theatre Company
5%
Katrina Garvin
- TAKE MY HAND AND WAVE GOODBYE
- Trustus Theatre
4%
Brian Reeder
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
4%
Dalinda Brown
- A TASTE OF BLACK THEATER
- Chapman Cultural Center
4%
Megan Jones
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
3%
Kemari McKinny
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
3%
Chris Hoffer
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- May River Theatre
3%
Cassie Francis
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
3%
Travis McKinley
- THE 39 STEPS
- Sea Glass Stage Company
3%
Mel Driggers
- TAKE MY HAND AND WAVE GOODBYE
- Trustus Theatre
3%
Nicole Perez
- THE REVOLUTIONISTS
- Trustus Theatre
3%
Bernadette Braden
- SHEILA'S ISLAND
- May River Theatre
3%
Brian Duckson
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
2%
Elaine Werren
- THE REVOLUTIONISTS
- Trustus Theatre
2%
Christopher Jefferson
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
2%
Khristen Stephens
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
1%
Erica Rubin-Irish
- SHEILA'S ISLAND
- May River Theatre
1%Best Theatre For Young Audiences Production A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
22%MATILDA
- S.C. Children's Theater
19%BEETLEJUICE
- Workshop Theatre of SC
15%THE LITTLE MERMAID
- Town Theatre
12%THE VERY HUNGRY CATERPILLAR
- South Carolina Children's Theatre
8%THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER
- South Carolina Children's Theatre
7%LISTEN
- South Carolina Children's Theatre
6%CINDERELLA
- Greer Children’s Theatre
6%CURIOUS GEORGE AND THE GOLDEN MEATBALL
- Columbia Children's Theatre
5%Favorite Local Theatre
Centre Stage
12%
Village Square Theater
8%
Anderson University
8%
Showtime Productions
7%
Town Theatre
6%
Greenville Theatre
6%
Trustus Theatre
5%
South Carolina Children's Theatre
5%
May River Theatre
4%
Spartanburg little theater
4%
Workshop Theatre
4%
Chapin Theatre Company
4%
Chapman Cultural Center
4%
Greenwood Community Theatre
3%
Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
3%
Sea Glass Stage Company
3%
Arts Center of Coastal Carolina
3%
Warehouse Theatre
2%
Mauldin Theatre Company
2%
Market Theatre
2%
Mill Town Players
1%
South Carolina Repertory Theatre
1%
Clemson Little Theatre
1%
SC Repertory Theatre
1%
Mainstage Community Theatre
1%