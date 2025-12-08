Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld South Carolina Awards; Centre Stage Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for South Carolina & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld South Carolina Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld South Carolina Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Vaughn Newman
- A TASTE OF BLACK THEATER
- Chapman Cultural Center
15%
Helen Joy
- WAITRESS
- Centre Stage
14%
Lauren Imhoff
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
9%
Katie Stewart
- A CHORUS LINE
- Greenville Theatre
7%
Candice Pipkin
- OLIVER!
- Village Square Theater
6%
Terrance Henderson
- AIDA
- Trustus Theatre
6%
Ashley Paredi
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
5%
Meredith Boehme
- CHICAGO
- Chapin Theatre Company
4%
David McLaughlin
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
4%
Todd Underwood
- COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
3%
Joy Alexander
- HAIRSPRAY
- Workshop Theatre of SC
3%
Kara Grace Lay
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Greenwood Community Theatre
3%
Jessica Walck
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Sea Glass Stage Company
3%
Katie Stewart
- ANASTASIA
- Greenville Theatre
2%
Christy Mills
- SOMETHING'S AFOOT
- Town Theatre
2%
Krista Haidle
- FREAKY FRIDAY
- Village Square Theater
2%
Joy Alexander
- KISS ME, KATE
- Town Theatre
2%
Shannon Scruggs
- THE LITTLE MERMAID
- Town Theatre
2%
Zanna Mills
- SHREK
- Village Square Theater
2%
Michael cherry
- SISTER ACT
- Greenville theatre
2%
David Grindrod
- 42ND STREET
- Arts Center of Coastal Carolina
2%
Roxanne Livingston Rich
- THE PRODUCERS
- Workshop Theatre
1%
Roxanne Rich
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Town Theatre
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Kelsey Olivia
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
14%
Devon Scott
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
13%
Jessica Johnson
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
9%
Thomas Brooks
- ANASTASIA
- Greenville Theatre
8%
Shelby Sessler
- CHICAGO
- Chapin Theatre Company
7%
Dee Goodrich
- STEEL MAGNOLIAS
- Town Theatre
6%
Erin Gill
- JUNIE B. JONES THE MUSICAL
- SCCT
6%
Lisa Goins
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
6%
Elizabeth Schlieger
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- May River Theatre
6%
Rachel Turner
- AIDA
- Trustus Theatre
4%
Imogene Conder
- OLIVER!
- Village Square Theater
4%
Lin Hagan
- THE LITTLE MERMAID
- Market Theatre
3%
Janet Kile
- THE LITTLE MERMAID
- Town Theatre
3%
Heather Gonzalez
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Town Theatre
3%
Andie Nicks
- THE PRODUCERS
- Workshop Theatre
3%
Jillian Bigony
- KISS ME, KATE
- Town Theatre
2%
Rachel Turner
- THE REVOLUTIONISTS
- Trustus Theatre
2%Best Dance Production A CHORUS LINE
- Greenville Theatre
33%A TASTE OF BLACK THEATER
- Showtime Production
23%CHICAGO
- Chapin Theatre Company
15%THE LITTLE MERMAID
- Town Theatre
10%42ND STREET
- Arts Center of Coastal Carolina
8%KISS ME, KATE
- Town Theatre
8%HOME FOR THE HOLIDAYS
- Town Theatre
3%Best Direction Of A Musical
Chris Rose
- WAITRESS
- Centre Stage
11%
David Sollish
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
9%
Ahsha Daniels
- ANASTASIA
- Greenville Theatre
8%
Clark Nesbitt
- THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
7%
John Fagan
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
6%
Jessica Francis-Fichter
- AIDA
- Trustus Theatre
5%
Robert Harrelson
- FREAKY FRIDAY
- Village Square Theater
5%
Claire shaffer
- CABARET
- Centre Stage
5%
Alex Clark
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Sea Glass Stage Company
4%
Mary Jo Johnson
- CHICAGO
- Chapin Theatre Company
4%
Todd Underwood
- COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
4%
David LaTorre
- SHREK
- Village Square Theater
4%
Shannon Scruggs
- THE LITTLE MERMAID
- Town Theatre
4%
David Sollish
- BRIGHT STAR
- Greenwood Community Theatre
3%
Hans Boeschen
- THE PRODUCERS
- Workshop Theatre
2%
David McLaughlin
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
2%
Mary Nickles
- SOUTH PACIFIC
- Milltown Players
2%
Evan Wall
- CARRIE, THE MUSICAL
- May River Theatre
2%
Christopher Rose
- TICK TICK… BOOM!
- The Market Theatre Company
2%
Jay Briggs
- THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER THE MUSICAL
- SCCT
2%
Michelle Newman
- WAITING FOR YOU
- Chapman Cultural Center
2%
Jerry Crouch
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Town Theatre
2%
Marybeth Berry
- SOMETHING'S AFOOT
- Town Theatre
2%
Christopher Rose
- WILD PARTY
- Mauldin Cultural Center
1%
Jane Cato
- SHE LOVES ME
- Town Theatre
1%Best Direction Of A Play
Johnny Sizemore
- A TASTE OF BLACK THEATER
- Chapman Cultural Center
14%
Allison McNeely
- STEEL MAGNOLIAS
- Town Theatre
10%
John Fagan
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Centre Stage
10%
Frank Thompson
- BAREFOOT IN THE PARK
- Chapin Theatre Company
6%
Clark Nesbitt
- FACING OUR TRUTH
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
5%
Brad Christie
- CLUE
- Greenwood Community Theatre
5%
West Hyler
- LISTEN
- South Carolina Children's Theatre
5%
Mia Phillips
- THE VERY HUNGRY CATERPILLAR
- SCCT
5%
Bakari Lebby
- HARVEY
- Workshop Theatre
5%
John Michael Cox
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Spartanburg Little Theatre
4%
Martha Hearn
- THE REVOLUTIONISTS
- Trustus Theatre
4%
Thom Babbes
- ART
- Centre Stage
4%
Dewey Scott-Wiley
- TAKE MY HAND AND WAVE GOODBYE
- Trustus Theatre
4%
Jessica Walck
- THE 39 STEPS
- Sea Glass Stage Company
3%
Liz McGinnes
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- May River Theatre
3%
Elliot Mathis
- LOVE BY THE RIVER
- May River Theatre
3%
John Fagan
- KING LEAR
- Upstate Shakespeare
3%
Johnny Sizemore
- COLLATERAL DAMAGE
- Showtime Productions
3%
Liz McGinnes
- SHEILA'S ISLAND
- May River Theatre
2%
John Fagan
- TWO GENTLEMEN OF VERONA
- Upstate Shakespeare
1%Best Ensemble WAITRESS
- Centre Stage
10%TASTE OF BLACK THEATER
- Chapman Cultural Center
8%COME FROM AWAY
- Centre Stage
7%THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
7%A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
6%AIDA
- Trustus Theatre
5%THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
5%SISTER ACT
- Greenville Theatre
4%OLIVER!
- Village Square Theater
4%CABARET
- Centre Stage
4%CHICAGO
- Chapin Theatre Company
3%SPRING AWAKENING
- May River Theatre
3%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Greenwood Community Theatre
3%SHREK
- Mainstage Community Theatre
3%THE PRODUCERS
- Workshop Theatre of SC
3%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Sea Glass Stage Company
3%COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
3%KISS ME, KATE
- Town Theatre
2%THE LITTLE MERMAID
- Town Theatre
2%THE FULL MONTY
- May River Theatre
2%SHE LOVES ME
- Town Theatre
2%MILLION DOLLAR QUARTET
- Centre Stage
2%PETER AND THE STAR CATCHER
- Centre Stage
1%THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER THE MUSICAL
- SCCT
1%THE VERY HUNGRY CATERPILLAR
- SCCT
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
TJ Hills
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
26%
Sabrina White
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
14%
Paul Kwok
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
12%
Jayme Brinson
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
10%
Cory Granner
- ANASTASIA
- Greenville Theatre
9%
Marc Hurst
- AIDA
- Trustus Theatre
8%
JESSICA ANN DRAYTON
- COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
5%
Jeremy Hansard
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Town Theatre
5%
Jeremy Hansard/Mario Micallef
- KISS ME, KATE
- Town Theatre
4%
Jeremy Hansard
- SHE LOVES ME
- Town Theatre
3%
Patrick Faulds
- ARSENIC & OLD LACE
- Workshop Theatre of SC
3%Best Music Direction & Orchestra Performance
Chase McAbee
- WAITRESS
- Centre Stage
14%
Shaikeem Poole
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
14%
Howard Kim
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
8%
Amanda Hines Wrona & Ayush Joshi
- AIDA
- Trustus Theatre
7%
John Norris
- FREAKY FRIDAY
- Village Square Theater
7%
Meghan Reimers
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
6%
Chase McAbee
- A CHORUS LINE
- Greenville Theatre
5%
David McLaughlin
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
5%
Amanda Hines Wrona
- SHREK
- Village Square Theater
4%
DAN GIBSON
- COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
4%
Matthew Miller
- BRIGHT STAR
- Greenwood Community Theatre
4%
Kathy Seppamaki
- CHICAGO
- Chapin Theatre Company
4%
Victoria Bess Adams
- ANASTASIA
- Greenville Theatre
3%
Wesley Hix
- JUNIE B. JONES THE MUSICAL
- SCCT
3%
Julie Florin
- SOUTH PACIFIC
- Mill Town Players
2%
Kathy Seppamaki
- THE PRODUCERS
- Workshop Theatre
2%
Chelsea LaCourse
- THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER THE MUSICAL
- SCCT
2%
Michael Simmons
- HOME FOR THE HOLIDAYS
- Town Theatre
2%
Julie Florin
- WILD PARTY
- Mauldin Cultural Center
1%
Megan DeLaura
- 42ND STREET
- Arts Center of Coastal Carolina
1%
Julie Florin
- ANDREW LIPPA'S WILD PARTY
- Mauldin Theatre Company
1%
David Berry
- WAITING FOR YOU
- Chapman Cultural Center
0%Best Musical WATIRESS
- Centre Stage
14%THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
12%THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
7%COME FROM AWAY
- Centre Stage
7%FREAKY FRIDAY
- Village Square Theater
7%AIDA
- Trustus Theatre
6%SPRING AWAKENING
- May River Theatre
3%CHICAGO
- Chapin Theatre Company
3%PRINCE OF EGYPT
- Mauldin Cultural Center
3%THE PRODUCERS
- Workshop Theatre of SC
3%CABERET
- Centre Stage
3%THE LITTLE MERMAID
- Town Theatre
3%MILLION DOLLAR QUARTET
- Centre Stage
3%SISTER ACT
- Greenville Theatre
3%THE FULL MONTY
- May River Theatre
2%KISS ME, KATE
- Town Theatre
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Greenwood Community Theatre
2%THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER THE MUSICAL
- SCCT
2%A CHORUS LINE
- Greenville Theatre
2%SHREK
- Village Square Theater
2%BRIGHT STAR
- Greenwood Community Theatre
2%ANASTASIA
- Greenville Theatre
2%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Sea Glass Stage Company
2%42ND STREET
- Arts Center of Coastal Carolina
1%MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Town Theatre
1%Best New Play Or Musical A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
23%LISTEN
- South Carolina Children's Theatre
20%MURDER PLAIN AND SIMPLE
- Centre Stage
16%TAKE MY HAND AND WAVE GOODBYE
- Trustus Theatre
12%TASTE OF BLACK THEATER
- Chapman Cultural Center
8%SC NEW PLAY FESTIVAL
- Centre Stage
7%LOVE BY THE RIVER
- May River Theatre
5%SHEILA'S ISLAND
- May River Theatre
5%WAITING FOR YOU
- Chapman Cultural Center
3%Best Performer In A Musical
Tiffany St. Clair
- WAITRESS
- Centre Stage
10%
Jada Redmond
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Show time production
6%
Leighton Mount
- FREAKY FRIDAY
- Village Square Theater
6%
Jack Carlton
- OLIVER!
- Village Square Theater
5%
OLIVIA DEJAGER
- COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
4%
Hunter Ballard
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
3%
Rachel Vanek
- AIDA
- Trustus Theatre
3%
Brandon Groves
- THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
3%
Katherine Brown
- CHICAGO
- Chapin Theatre Company
3%
Shelby Sessler
- KISS ME, KATE
- Town Theatre
3%
Kennedy Buzzetti
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
3%
Eli Waters
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
2%
Nancy Burkard
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
2%
Maggie Baker
- ONCE UPON A MATTRESS
- Chapin Theatre Company
2%
Addie Sheek
- THE LITTLE MERMAID
- Market Theatre
2%
Rayana Diggs
- AIDA
- Trustus Theatre
2%
Brandon Ledford
- MILLION DOLLAR QUARTET
- Centre Stage
2%
Bill Bentley
- THE PRODUCERS
- Workshop Theatre
2%
Marin Miller
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
2%
Lily Beck
- NEXT TO NORMAL
- Sea Glass Stage Company
2%
Kirtus Miller
- SHREK
- Mainstage Community Theatre
2%
Danesha Dawson
- THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
1%
Bre Jeter
- THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
1%
Anna Brown
- MATILDA
- SCCT
1%
Natalie Wilson
- A CHORUS LONE
- Greenville Theatre
1%Best Performer In A Play
Mary Thalassinos
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Centre Stage
10%
Alexis Robertson
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Production/Clark Nesbitt
9%
Zanna Mills
- STEEL MAGNOLIAS
- Town Theatre
8%
Alexis Robinson
- COLOR PURPLE
- Showtime production
5%
Debra Kiser
- STEEL MAGNOLIAS
- Town Theatre
5%
Carter Allen
- TEUSDAYS WITH MORRIE
- Greenville Theatre
5%
Carter McCauley
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Centre Stage
4%
Reggie Rocc
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
4%
Regina Wells
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
3%
Christopher Smith
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
3%
Alyssa Serrani
- SHEILA'S ISLAND
- May River Theatre
3%
Elaine Werren
- THE REVOLUTIONISTS
- Trustus Theatre
3%
Scott Milne
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- May River Theatre
3%
John Michael Cox
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Centre Stage
3%
Jacob Seay
- MILLION DOLLAR QUARTET
- Centre Stage
3%
Carter McCauley
- ART
- Centre Stage
2%
Bruce Meahl
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Spartanburg Little Theatre
2%
Gayle Stewart
- STEEL MAGNOLIAS
- Town Theatre
2%
Isaac Gibbs
- RED
- Greenville Theatre
2%
Kyle Price
- THE 39 STEPS
- Sea Glass Stage Company
2%
Tashera Pravato
- TAKE MY HAND AND WAVE GOODBYE
- Trustus Theatre
2%
Katie Mixon
- HARVEY
- Workshop Theatre
2%
Kerrie Brown Seymour
- MISERY
- Warehouse Theatre
2%
Dalinda Brown
- A TASTE OF BLACK THEATER
- Chapman Cultural Center
2%
Peden Lipe
- MILLION DOLLAR QUARTET
- Centre Stage
2%Best Play A TASTE OF BLACK THEATER
- Showtime Production
13%PETER AND THE STAR CATCHER
- CentreStage
12%STEEL MAGNOLIAS
- Town Theatre
10%SHOW TIME PRODUCTION
- A Taste of Black Theater
9%THE REVOLUTIONISTS
- Trustus Theatre
8%LISTEN
- South Carolina Children's Theatre
8%CLUE
- Greenwood Community Theatre
7%BAREFOOT IN THE PARK
- Chapin Theatre Company
5%TEUSDAYS WITH MORRIE
- Greenville Theatre
5%ART
- Centre Stage
5%THE 39 STEPS
- Sea Glass Stage Company
3%KEN LUDWIG'S BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- May River Theatre
3%ENEMY OF THE PEOPLE
- Warehouse Theatre
2%SHEILA'S ISLAND
- May River Theatre
2%KING LEAR
- Upstate Shakespeare
2%LOVE BY THE RIVER
- May River Theatre
2%HARVEY
- Workshop Theatre
2%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Craig Smith
- WAITRESS
- Centre Stage
24%
Kerrick Greer
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
18%
Andy Rich
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
14%
Jim Hunter
- AIDA
- Trustus Theatre
9%
Tom Haverdeane
- COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
8%
Bob Bramhall/Jeremy Hansard
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Town Theatre
4%
Cindy Palko
- SHEILA'S ISLAND
- May River Theatre
4%
Bob Bramhall
- SHE LOVES ME
- Town Theatre
4%
Cindy Palko
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
4%
Patrick Faulds
- ARSENIC & OLD LACE
- Workshop Theatre
3%
Charles S. Kading
- 42ND STREET
- Arts Center of Coastal Carolina
3%
Bob Bramhall/Jeremy Hansard
- KISS ME, KATE
- Town Theatre
3%
Bob Bramhall
- SOMETHING'S AFOOT
- Town Theatre
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
TJ Hills
- WAITRESS
- Centre Stage
26%
Matt Pound
- AIDA
- Trustus Theatre
15%
Cory Granner
- ANASTASIA
- Greenville Theatre
14%
Kerrick Greer
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
10%
Devon Scottt
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
9%
David McLaughlin
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
9%
MARLO GRIFFITH
- COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
8%
Shaikeem Poole
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
5%
Marlo Griffith
- 42ND STREET
- Arts Center of Coastal Carolina
3%Best Supporting Performer In A Musical
Taylor Smith
- WAITRESS
- Centre Stage
12%
Alexis Robertson
- THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
9%
Carissa Ferro
- FEEAKY FRIDAY
- Village Square Theater
5%
Kemari McKinny
- THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
5%
Addie Sheak
- BRIGHT STAR
- Greenwood Community Theatre
5%
Carter McCauley
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
4%
Cassie Francis
- THE BODYGUARD
- Mauldin Theatre Company
4%
Cash Conroy
- FEEAKY FRIDAY
- Village Square Theater
3%
Kelsey Crews
- WAITRESS
- Centre Stage
3%
Semaj Whitener
- AIDA
- Trustus Theatre
3%
Nancy Burkard
- THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER THE MUSICAL
- SCCT
3%
Celia Blitzer
- WAITRESS
- Centre Stage
3%
Ellie Friedman
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Sea Glass Stage Company
2%
Ryan Hewitt
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Greenwood Community Theatre
2%
Carter Allen
- ANASTASIA
- Greenville Theatre
2%
Craig Smith
- WAITRESS
- Centre Stage
2%
Miranda Harrison
- A CHORUS LINE
- Greenville Theatre
2%
Debra Kiser
- ONCE UPON A MATTRESS
- Chapin Theatre Company
2%
Cait Schlieger
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
2%
Julian Deleon
- THE PRODUCERS
- Workshop Theatre
2%
Santisha Alexander
- THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
2%
Jeff Sigley/Nathan Wright
- KISS ME, KATE
- Town Theatre
2%
Mackenzie Bruder
- FREAKY FRIDAY
- Village Square Theater
2%
Kristin Claiborne
- AIDA
- Trustus Theatre
1%
Frank Thompson
- CHICAGO
- Chapin Theatre Company
1%Best Supporting Performer In A Play
Rick Connor
- PETER AND THE STARCATCHER
- Centre Stage
17%
Angela Perry
- A TASTE OF BLACK THEATER
- Chapman Cultural Center
9%
James Hester
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
8%
Brandon Ledford
- GREASE
- Spartanburg Little Theater
7%
Mark DiNovo
- ARSENIC & OLD LACE
- Workshop Theatre of SC
6%
Ashley Gonzalez
- THE 39 STEPS
- Sea Glass Stage Company
5%
Jim DeFelice
- BAREFOOT IN THE PARK
- Chapin Theatre Company
5%
Katrina Garvin
- TAKE MY HAND AND WAVE GOODBYE
- Trustus Theatre
4%
Megan Jones
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
4%
Brian Reeder
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
4%
Chris Hoffer
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- May River Theatre
3%
Kemari McKinny
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
3%
Dalinda Brown
- A TASTE OF BLACK THEATER
- Chapman Cultural Center
3%
Cassie Francis
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
3%
Mel Driggers
- TAKE MY HAND AND WAVE GOODBYE
- Trustus Theatre
3%
Travis McKinley
- THE 39 STEPS
- Sea Glass Stage Company
3%
Bernadette Braden
- SHEILA'S ISLAND
- May River Theatre
3%
Nicole Perez
- THE REVOLUTIONISTS
- Trustus Theatre
3%
Brian Duckson
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
2%
Elaine Werren
- THE REVOLUTIONISTS
- Trustus Theatre
2%
Khristen Stephens
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
2%
Christopher Jefferson
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
1%
Erica Rubin-Irish
- SHEILA'S ISLAND
- May River Theatre
1%Best Theatre For Young Audiences Production A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
23%MATILDA
- S.C. Children's Theater
19%BEETLEJUICE
- Workshop Theatre of SC
15%THE LITTLE MERMAID
- Town Theatre
13%THE VERY HUNGRY CATERPILLAR
- South Carolina Children's Theatre
7%THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER
- South Carolina Children's Theatre
7%LISTEN
- South Carolina Children's Theatre
6%CINDERELLA
- Greer Children’s Theatre
6%CURIOUS GEORGE AND THE GOLDEN MEATBALL
- Columbia Children's Theatre
5%Favorite Local Theatre
Centre Stage
13%
Village Square Theater
9%
Anderson University
7%
Showtime Productions
7%
Town Theatre
7%
Greenville Theatre
6%
Trustus Theatre
6%
South Carolina Children's Theatre
5%
May River Theatre
5%
Workshop Theatre
4%
Spartanburg little theater
4%
Greenwood Community Theatre
3%
Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
3%
Chapin Theatre Company
3%
Sea Glass Stage Company
3%
Arts Center of Coastal Carolina
3%
Chapman Cultural Center
2%
Mauldin Theatre Company
2%
Market Theatre
2%
Warehouse Theatre
2%
Mill Town Players
1%
South Carolina Repertory Theatre
1%
Clemson Little Theatre
1%
Mainstage Community Theatre
1%
SC Repertory Theatre
1%