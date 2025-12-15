Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld San Francisco / Bay Area Awards; URINETOWN Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for San Francisco & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld San Francisco / Bay Area Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld San Francisco / Bay Area Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Pearl Ong
- NIGHT DRIVER
- The Marsh San Francisco
15%
Jen Coogan
- WOMEN IN THEATER PROJECT
- Feinstein's at the Nikko
11%
Hend Ayoub
- HOME? A PALESTINIAN WOMAN'S PURSUIT OF LIFE, LIBERTY, & HAPPINESS
- San Francisco Playhouse
10%
Faith Prince
- LIVE AT THE ORINDA - FAITH PRINCE
- The Orinda Theatre
7%
AJ Jaffari
- AN EVENING WITH AJ
- City Lights Theatre Company
7%
Liz Callaway
- THE BROADWAY BASH
- Cinnabar Theater
7%
Bethany Thomas
- SONGS FOR NOBODIES
- PCPA Theatrefest
5%
Lillias White
- LILLIAS WHITE DIVINE SASS: A TRIBUTE TO SARAH VAUGHAN
- Feinstein's at the Nikko
4%
Hershey Felder
- HERSHEY FELDER: RACHMANINOFF AND THE TSAR
- TheatreWorks Silicon Valley
4%
David Marino
- LIVE AT THE ORINDA - DAVID MARINO
- The Orinda Theatre
4%
Eve Gandarosa
- THE LOVE EDITION: DOWN THE AISLE
- Bindlestiff Studio
4%
Candace Johnson
- SCAT-TER BRAIN: THE MUSIC OF ADHD
- The Marsh Berkeley
4%
Dedrick Weathersby
- TUTTI FRUTTI THE MUSICAL TRIBUTE CONCERT TO LITTLE RICHARD
- Valhalla Tahoe Theater
3%
Niki Haris
- LIVE AT THE ORINDA - NIKI HARIS
- The Orinda Theatre
3%
Lowell Ensemble
- LOWELL ENSEMBLE
- Onstage Repertory Theater
3%
John Fisher
- DOODLER
- The Marsh San Francisco
3%
Nic & Desi
- BROADWAY TO HOLL
- Feinstein's at the Nikko
2%
John Lloyd Young
- JOHN LLOYD YOUNG IN CONCERT
- Feinstein's At The Nikko
2%Best Choreography Of A Play Or Musical
Katie Guilbeaux
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
18%
Vince Chan
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
11%
Babraham Lincoln
- CABARET
- Renegade Theater
10%
Shelly McDowell
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
6%
Melissa Wiley
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
5%
Amanda Payne
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
5%
Dylan Smith
- LADIES OF BROADWAY
- Transcendence Theatre Company
3%
Katie Guilbeaux Bongiorno
- CABARET
- Ghostlight Theatre Ensemble
3%
Vasthy Mompoint
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
3%
Michael Saenz
- LEGALLY BLONDE
- West Valley Light Opera
3%
Izzy Pedego
- MASTER HAROLD... AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
3%
Adria Swan
- THE FANTASTICKS
- Benicia Theatre Group
3%
Karen Law
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
3%
Bridgette Loriaux
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
3%
Jennifer Cuevas
- HEAD OVER HEELS
- City Lights Theatre Company
2%
Hannah Woolfenden
- A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
2%
Lee Ann Payne
- HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
Shelly McDowell
- GREASE
- Altarena Playhouse
2%
Izzy Pedego
- PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Nicole Helfer
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
2%
Jennifer Jackson
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
2%
Bridget Codoni
- BRIGHT STAR
- Cinnabar Theater
1%
Monica Moe
- SWEET CHARITY
- San Jose Stage
1%
Nicole Helfer
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
1%
Nicole Helfer
- PIPPIN
- Contra Costa Civic Theater
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Vikke Phalen & Flo Buchanan
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
13%
Shimona Miller
- CABARET
- Renegade Theatre Co
8%
Nolan Miranda
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
6%
Abby Halper & Susan McKay
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
6%
Austin Blake Conlee
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
5%
Lidia Hasenauer
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
5%
Abra Berman
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
4%
Loran Watkins
- THE MOORS
- Theatre Lunatico
3%
Melinda Hare
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
3%
Y. Sharon Peng
- BRIGADOON
- South Bay Musical Theatre
3%
Maria Stats
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- On The Fringe Theatre
3%
Jana McDowell
- CLUE
- Onstage Repertory Theatre
2%
Edie Moore Olson
- A CHARLIE BROWN CHRISTMAS
- Contra Costa Civic Theater
2%
Flo Buchanan
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
2%
Hope Birdwell
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
2%
Alina Bokovikova
- COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
B. Modern
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Jana McDowell
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
2%
Bethany Deal
- SWEET CHARITY
- San Jose Stage
2%
Callie Floor
- SIR JOHN FALSTAFF AND THE MERRY WIVES OF WINDSOR
- SPARC Theater
2%
Karen Lotko
- THE REVOLUTIONISTS
- Prospect Theater Project
1%
Nolan Miranda
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
1%
Katie Dowse
- THE SOUND OF MUSIC
- Berkeley Playhouse
1%
B. Modern
- MASTER HAROLD...AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
1%
Cathleen Edwards
- MISS BENNET: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- TheatreWorks Silicon Valley
1%Best Dance Production URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
33%A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
18%CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
16%WAITRESS
- San Francisco Playhouse
15%MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
10%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
9%Best Direction Of A Musical
Kathryn Lopez
- CABARET
- Ghostlight Theatre Ensemble
14%
Andrea Hart
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
11%
Rodney Earl Jackson Jr.
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
8%
Martie Muldoon
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
8%
Jerry Lee
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
5%
Allie Bailey
- LEGALLY BLONDE
- West Valley Light Opera
5%
Walter M. Mayes
- THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
5%
Daria Troxell
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theatre
4%
Bill English
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
4%
Tony Gonzalez
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
3%
Jeffrey Lo
- HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
3%
Susi Damilano
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
3%
Adria Swan
- THE FANTASTICKS
- Benicia Theatre Group
3%
Dianna Schepers
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
3%
Thomas Times
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Sunnyvale Community Theatre
2%
Eric Jackson
- LADIES OF BROADWAY
- Transcendence Theatre Company
2%
David Mister
- URINETOWN
- South Bay Musical Theatre
2%
Lorenzo Alviso
- A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
2%
G.A. Klein
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
2%
Joel Roster
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
2%
Cathrine Weidner
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
1%
Nathan Cummings
- BRIGHT STAR
- Cinnabar Theater
1%
Giovanna Sardelli
- COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
1%
Doug Brook
- BRIGADOON
- South Bay Musical Theatre
1%
Roger Delaurier
- SOMETHING ROTTEN!
- PCPA Theatrefest
1%Best Direction Of A Play
Dianna Schepers
- CLUE
- Pittsburg Theatre Company
12%
Miguel Reyna
- MISERY
- Actors Theatre
6%
Kaiden Luis
- SONIA FLEW
- Upstage Theater
4%
Rebecca Clark
- MASTER HAROLD... AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
3%
Charles Pasternak
- PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
3%
Enrico Banson
- SEMINAR
- The Royal Underground Theater Company
3%
Caitlin Lawrence Papp
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- City Lights Theatre Company
3%
Maria Stats
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- On The Fringe Theatre
3%
Bill English
- NOISES OFF!
- San Francisco Playhouse
3%
Margo Hall
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
3%
Carlene Coury
- SYLVIA
- Pinole Community Players
3%
Michael Barr
- ROMEO & JULIET
- Theatre Lunatico
3%
Paul Mullins
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
3%
Reed Flores
- WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
3%
Tara Blau-Smollen
- THE MOORS
- Theatre Lunatico
3%
Allie Bailey
- A COMEDY OF TENORS
- Limelight Theater
2%
Allie Bailey
- FIVE WOMEN WEARING THE SAME DRESS
- Coastal Repertory Theatre
2%
Erin Southard
- EMMA
- Silicon Valley Shakespeare
2%
Dianna Schepers
- HARVEY
- Pittsburg Theatre Company
2%
Susi Damilano
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- SF Playhouse
2%
Jack Souza
- SKYLIGHT
- Prospect Theater Project
2%
Laura Dickinson-Turner
- THE REVOLUTIONISTS
- Prospect Theater Project
2%
Doll Piccotto
- A CHRISTMAS CAROL
- Silicon Valley Shakespeare
1%
Zachary Hasbany
- SHERWOOD
- Cinnabar Theater
1%
Enrico Banson
- FREUD'S LAST SESSION
- The Royal Underground/Berkeley City Club
1%Best Ensemble URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
17%THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- SFBATCO & Z SPACE
8%SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
8%CABARET
- Renegade Theatre Co.
5%BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
4%THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
4%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
3%THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
3%INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
2%CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
2%A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
2%JERSEY BOYS
- Palo Alto Players
2%PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
2%NOISES OFF!
- San Francisco Playhouse
2%MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
1%SWEET CHARITY
- San Jose Stage
1%FAT HAM
- San Francisco Playhouse
1%THE REVOLUTIONISTS
- Prospect Theater Project
1%CLUE
- Pittsburg Theatre Ensemble
1%THE LADIES OF BROADWAY
- Transcendence Theatre Company
1%RICHARD III
- Silicon Valley Shakespeare
1%A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
1%THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- On The Fringe Theatre
1%LE MISERABLES
- Orpheum
1%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Orinda Starlight Village Players
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Mike Morris
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
20%
Claudio Silva
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
9%
Richard Fong
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
6%
Josephine Czarnecki
- MISERY
- Actors Theatre
4%
April George
- SIX DEGREES OF SEPARATION
- Sonoma Arts Live Theater Company
4%
Tristan Fabiunke
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
4%
Christian Mejia
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
4%
Paul Hudson
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
3%
Ashley Munday
- FAIRVIEW
- Contra Costa Civic Theater
3%
Marcella Barbeau
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
3%
Francesca Berlow
- THE MOORS
- Theatre Lunatico
2%
Ashley Munday
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
2%
Maria Stats
- WONDERLANDÍA
- On The Fringe Theatre
2%
Tony Garnder
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
2%
Carsten Koester
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- City Lights Theatre Company
2%
Ashley Munday
- PIPPIN
- Contra Costa Civic Theater
2%
Kurt Landisman
- COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
Dave Pursley
- CLUE
- Onstage Repertory Theater
2%
Marcella Barbeau
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Marcella Barbeau
- PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Carrie Mullen
- SEMINAR
- The Royal Underground Theatre Company
2%
Ed Hunter
- WAIT UNTIL DARK
- Hillbarn Theatre
2%
Jeff Rowlings
- EUREKA DAY
- Marin Theatre
1%
Michael O'Brien
- SYLVIA
- Pinole Community Players
1%
Mark Decker
- INTO THE BREECHES
- Masquers Playhouse
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Kevin X. Dong
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
20%
Daniel Goldsmith
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
10%
Amanda Ku
- GYPSY
- Palo Alto Players
8%
Matt Fukui Grandy
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
7%
Luke Sheperd
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
5%
Jorge Torrez
- CABARET
- Renegade Theater Company
5%
Susan Draus
- LADIES OF BROADWAY
- Transcendence Theater Company
4%
Kevin Dong
- CABARET
- Ghostlight Theatre Ensemble
3%
Jesse McMilin & Shichu Xie
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
3%
Camden Daly
- MARY POPPINS
- TMC Arts
3%
Aja Gianola
- A NIGHT WITH JANIS JOPLIN
- Sonoma Arts Live Theater Company
3%
Brian Sennello
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
3%
Christine Lovejoy
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Sunnyvale Community Players
3%
Dave Dobrusky
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
2%
Ginger Beavers
- A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
2%
Dave Dobrusky
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
2%
Diana Lee
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
2%
Brett Strader
- BRIGHT STAR
- Cinnabar Theater
2%
Jacob Yates
- COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
William Liberatore
- HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
Jed da Roza
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
1%
Timothy Fletcher
- INDECENT
- Center Repertory Company
1%
Daniel Savio
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
1%
Ron Bowman
- LEGALLY BLONDE
- West Valley Light Opera
1%
Brett Strader
- A MINISTER'S WIFE
- Lamplighters Music Theatre
1%Best Musical URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
17%THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
8%SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
8%INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
8%CABARET
- Renegade Theatre Co
5%WAITRESS THE MUSICAL
- SF Playhouse
4%GYPSY
- Palo Alto Players
3%BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
3%THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
3%THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater, Ben Lomand
3%MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
3%LES MISERABLES
- Orpheum
3%CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
3%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Sunnyvale Community Players
2%HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
2%SWEET CHARITY
- San Jose Stage
2%GREASE
- Altarena Playhouse
2%LEGALLY BLONDE
- West Valley Light Opera
2%A NIGHT WITH JANIS JOPLIN
- Sonoma Arts Live Theater Company
2%THE SPITFIRE GRILL
- Ross Valley Players
1%HEAD OVER HEELS
- City Lights Theatre Company
1%ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
1%CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
1%FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
1%Best New Play Or Musical THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
17%THE LADIES OF BROADWAY
- Transcendence Theater Company
10%HOME? A PALESTINIAN WOMAN'S PURSUIT OF LIFE, LIBERTY & HAPPINESS
- San Francisco Playhouse
8%COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
7%HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
6%DAISY
- Hillbarn Theatre
6%THE RESERVOIR
- Berkeley Repertory Theatre
6%LOUISA MAY ALCOTT'S LITTLE WOMEN
- TheatreWorks Silicon Valley
6%CO-FOUNDERS
- American Conservatory Theater
5%EXOTIC DEADLY: OR THE MSG PLAY
- San Francisco Playhouse
5%WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
5%WAIT UNTIL DARK
- Hillbarn Theatre
4%WONDERLANDÍA
- On The Fringe Theatre
4%PLAZA SUITE
- Hillbarn Theatre
3%LIMP WRIST ON THE LEVER
- Crowded Fire Theatre
2%FEATHERBABY
- Spreckels Theatre Company
2%GUMIHO
- Theatre Rhinoceros
1%DYSFUNCTION
- Selma Arts Center
1%HOLLY DAY AND THE RAINBOW ROAD
- 6th Street Playhouse
1%Best Performer In A Musical
Brian Moore
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
16%
Marie Asano Suzano
- ALICE BY HEART
- Upstage Theater
6%
Nina Sophia Pacheco
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
6%
Angela Jeffries
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
4%
Britta Rae
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
4%
Ana Bogren
- CABARET
- Renegade Theatre Co
3%
Kama Belloni
- THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
3%
Charlotte Munson
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
3%
Chris Salem
- CABARET
- Renegade Theater Company
3%
Luc Leffe
- GREASE
- Altarena Playhouse
3%
AJ Jaffari
- LEGALLY BLONDE
- West Valley Light Opera
2%
Ana Bogren
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theatre
2%
Shelly McDowell
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
2%
Jillian A. Smith
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
2%
Ruby Day
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
2%
Zed Warner
- AMERICAN IDIOT
- Cabrillo Stage
2%
Emily Kuroda
- HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
Zed Warner
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theatre
2%
Adam Magill
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
2%
Lauren D’Ambrosio
- THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
2%
Nelson Brown
- GROUNDHOG DAY
- 6th Street Playhouse
2%
Emily Couch
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
2%
Roeen Nooran
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
1%
Dave Leon
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
1%
Barbara Heninger
- THE WIZARD OF OZ
- Palo Alto Players
1%Best Performer In A Play
Sydney Stull
- ARSENIC & OLD LACE
- Ghostlight Theatre Ensemble
8%
Kyle Conley
- ARSENIC & OLD LACE
- Ghostlight Theatre Ensemble
7%
Ian Dyer
- MISERY
- Actors Theatre
5%
Phillip Leyva
- CLUE
- Onstage Repertory Theater
3%
Manirose Bobisuthi
- MISERY
- Actors Theatre
3%
Kai Vader
- SONIA FLEW
- Upstage Theater
3%
Brendan Looney
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
3%
Shiv Harris
- LIFE SUCKS
- Pinole Community Players
2%
Paige Lindsey White
- PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Adrienne Muerer
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- On The Fringe Theatre
2%
Christian Jimenez
- ROMEO & JULIET
- Theatre Lunatico
2%
Karen Hernandez
- SONIA FLEW
- Upstage Theater
2%
Angie Higgins
- RICHARD III
- Silicon Valley Shakespeare
2%
Justin Joung
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Corey Jones
- MASTER HAROLD...AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Harrison Alter
- SEMINAR
- The Royal Underground/Live Oak
2%
Jen Cuevas
- WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
2%
Rachel Brown
- THE MOORS
- Theatre Lunatico
1%
AJ Jaffari
- UNNECESSARY FARCE
- Limelight Theater
1%
Lauri Smith
- THE MOORS
- Theatre Lunatico
1%
Ryan Chu
- DEATH OF A SALESMAN
- Actors Ensemble of Berkeley
1%
Devin A. Cunningham
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
1%
Laura Dickinson-Turner
- SKYLIGHT
- Prospect Theater Project
1%
Harrison Alter
- FREUD'S LAST SESSION
- The Royal Underground Theater Company
1%
Stacy Ross
- THE TEMPEST
- Marin Shakespeare Company
1%Best Play ARSENIC & OLD LACE
- Ghostlight Theatre Ensemble
11%SONIA FLEW
- Upstage Theater
5%CLUE
- Pittsburg Theatre Ensemble
5%MISERY
- Actors Theatre
5%A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
4%THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- On The Fringe Theatre
4%ROMEO & JULIET
- Theatre Lunatico
4%LES MISERABLES
- Orpheum
3%SEMINAR
- The Royal Underground Theater Company
3%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
3%NOISES OFF!
- San Francisco Playhouse
3%PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
3%MASTER HAROLD AND THE BOYS
- SANTA CRUZ SHAKESPEARE
3%PLAZA SUITE
- Hillbarn Theatre
2%A CHRISTMAS CAROL
- Silicon Valley Shakespeare
2%FAT HAM
- San Francisco Playhouse
2%THE MOORS
- Theatre Lunatico
2%EUREKA DAY
- Marin Theatre
2%DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- City Lights Theatre Company
2%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Orinda Starlight Village Players
2%CALENDAR GIRLS
- Masquers Playhouse
2%THE REVOLUTIONISTS
- Prospect Theater Project
1%WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
1%THE TEMPEST
- Marin Shakespeare Company
1%LIFE SUCKS
- Pinole Community Players
1%Best Production of an Opera LES MISERABLES
- Orpheum
29%LA BOHEME
- SF Opera
19%DEAD MAN WALKING
- San Francisco Opera
14%ZORRO
- Opera San Jose
7%COSÌ FAN TUTTE
- Opera San Jose
6%H.M.S PINAFORE
- Lamplighters Music Theatre
6%BLUEBEARD'S CASTLE
- Opera San Jose
5%THE SORCERER
- Lamplighters Music Theatre
4%DOLORES
- West Edge Opera
3%LE COMTE ORY
- Merola Opera Program
3%TROUBLE IN TAHITI
- Mercury Theater
3%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Martie Muldoon and Jacob Young
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
14%
Carlos Aceves
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
10%
Skip Epperson
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
9%
Bill English
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
6%
Diane McRice & Dianna Schepers
- CLUE
- Onstage Repertory Theatre
5%
Brad Rhoades
- MISERY
- Actors Theatre
5%
Lars Fabiunke
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
5%
Umut Yalcinkaya
- ROMEO & JULIET
- Theatre Lunatico
4%
Dianna Schepers
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
3%
Maria Stats
- WONDERLANDÍA
- On The Fringe Theatre
2%
Nina Ball
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
2%
Nina Ball
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
2%
Heather Kenyon
- NOISES OFF!
- San Francisco Playhouse
2%
Michael Schweikardt
- PERICLES
- SANTA CRUZ SHAKESPEARE
2%
Christopher Fitzer
- SWEET CHARITY
- San Jose Stage
2%
Arnel Sancianco
- WASTE
- Marin Theatre
2%
Matt Cardigan- Smith
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Orinda Starlight Village Players
2%
Michael Schweikardt
- MASTER HAROLD...AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Jack Souza
- THE SHARK IS BROKEN
- Prospect Theater Project
2%
Nina Ball
- COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
1%
Malcolm Rodgers
- SIR JOHN FALSTAFF AND THE MERRY WIVES OF WINDSOR
- SPARC Theater
1%
Fernando Ochoa Beltran Smith
- SYLVIA
- Pinole Community Players
1%
Tricia Tecson
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
1%
Richard Olmsted
- EUREKA DAY
- Marin Theatre
1%
Ron Gasparanetti
- RICHARD III
- Silicon Valley Shakespeare
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Chuck Phalen and Sydney Stull
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
17%
Barry G. Funderburg
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
9%
Skyler Kirby
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
9%
Luke Sheperd
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
7%
Arthur Garcia
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- City Lights Theatre Company
5%
Julie Domingo
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
4%
James Ard
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
4%
Wes Shippee
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
4%
Wes Shippee
- LADIES OF BROADWAY
- Transcendence Theatre Company
3%
Matt Cardigan-Smith
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Orinda Starlight Village Players
3%
Carl Erez
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
3%
Ray Archie
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
2%
Brittany Law
- SHERWOOD
- Cinnabar Theater
2%
James Ard
- MISS BENNET: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
Christian Pizziarani
- RICHARD III
- Silicon Valley Shakespeare
2%
Jeff Mockus
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
2%
Enrico Banson
- FREUD'S LAST SESSION
- The Royal Underground/Berkeley City Club
2%
George Psarras
- THE MOUSETRAP
- City Lights Theatre Company
2%
Matt Stines
- YAGA
- Marin Theatre
2%
Christian Pizziarani
- EMMA
- Silicon Valley Shakespeare
2%
Michael O'Brien
- LIFE SUCKS
- Pinole Community Players
1%
Jeff Mockus
- FLY BY NIGHT
- Hillbarn Theatre
1%
Carl Erez
- FAIRVIEW
- Contra Costa Civic Theater
1%
Ray Archie
- EUREKA DAY
- Marin Theatre
1%
Michael O'Brien
- SYLVIA
- Pinole Community Players
1%Best Supporting Performer In A Musical
Michael Navarro
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
10%
Chuck Phalen
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
9%
Audrey Degon
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
9%
Shiv Harris
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
9%
Amy Carlson
- CABARET
- Renegade Theater Company
7%
Kama Belloni
- THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
4%
Whitney Hisako Moore
- GYPSY
- Palo Alto Players
4%
Melissa WolfKlain
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
4%
Arielle Crosby
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
3%
Daemon Nowatzki
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
3%
Shiv Harris
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
2%
Amber McCann
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
2%
Brynn Fay
- FUN HOME
- Upstage Theater
2%
Isa S. Chu
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
2%
Gwyneth Price-Panos
- LEGALLY BLONDE
- WVLO
2%
William I. Schmidt
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
2%
Anne Terze-Schwarz
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theater Company
2%
Erin Rose Solorio
- SWEET CHARITY
- San Jose Stage
2%
Jomar Tagatac
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
2%
Liam De Olivera
- WONDERLANDÍA
- On The Fringe Theatre
1%
Brady Morales-Woolery
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
1%
Kelly Ground
- THE SPITFIRE GRILL
- The Ross Valley Players
1%
Sharon Shao
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
1%
Tanika Baptiste
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
1%
Deanalís Arocho Resto
- CO-FOUNDERS
- American Conservatory Theater
1%Best Supporting Performer In A Play
Melissa Slavick
- ARSENIC & OLD LACE
- Ghostlight Theatre Ensemble
11%
Jesse Phalen
- ARSENIC & OLD LACE
- Ghostlight Theatre Ensemble
7%
Marie Levkovich
- SONIA FLEW
- Upstage Theater
6%
Brad Rhoades
- MISERY
- Actors Theatre
5%
Elliot Sagay
- MASTER HAROLD...AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
5%
Matt Hess
- MURDER ON THD ORIENT EXPRESS
- Orinda Starlight Village Players
5%
Brian Moore
- CLUE
- Onstage Repertory Theater
3%
Michael Carlos
- SEMINAR
- The Royal Underground Theatre/Live Oak Theatre
2%
Phaedra Tillery-Boughton
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
2%
Alicia Von Kugelgen
- CALENDAR GIRLS
- Masquers Playhouse
2%
Alliana Lili Yang
- A CHRISTMAS CAROL
- Silicon Valley Shakespeare
2%
Anna Takayo
- WASTE
- Marin Theatre
2%
Paige Whitney
- THE WOMEN
- Valley Players
2%
Aiden Royal
- NIGHT OF THE LIVING DEAD
- Phantom Players
2%
Howard Swain
- EUREKA DAY
- Marin Theatre
2%
Devon deGroot
- ROMEO & JULIET
- Theatre Lunatico
2%
Sophie Ruf
- THE MOORS
- Theatre Lunatico
2%
Bill Dietz
- LIFE SUCKS
- Pinole Community Players
2%
Alex Schepers
- HARVEY
- Pittsburg Theatre Company
2%
Jepoy Ramos
- WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
1%
Jordan Covington
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
1%
Christian Jimenez
- OTHELLO
- Theatre Rhinoceros
1%
Kevin Bordi
- OTHELLO
- Jacobethan Theatre Workshop
1%
Brigitte Losey
- WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
1%
Jay Bordon
- THE LOVE EDITION: DOWN THE AISLE
- Bindlestiff Studio
1%Best Theatre For Young Audiences Production LEGALLY BLONDE
- Pinole Community Players
19%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
15%ALICE BY HEART
- Renegade Theatre Co
14%THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
14%THE WIZARD OF OZ
- Children's Musical Theatreworks
12%A CHRISTMAS CAROL
- Silicon Valley Shakespeare
8%ROMEO & JULIET
- Santa Cruz Shakespeare
5%ELEPHANT AND PIGGIE’S WE ARE IN A PLAY
- PLAY Theater
4%DON’T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS
- PLAY Theater
4%HOLLY DAY AND THE RAINBOW ROAD
- 6th Street Playhouse
4%KNUFFLEBUNNY
- PLAY Theater
2%THE NEW TEACHER (A STAGE PLAY COMEDY)
- Super Bad Theatre Company
1%Favorite Local Theatre
Ghostlight Theatre Ensemble
18%
Cabrillo Stage
5%
Palo Alto Players
5%
Santa Cruz Shakespeare
4%
Renegade Theatre Co
4%
Theatre Lunatico
4%
Transcendence Theatre Company
3%
SFBATCO
3%
San Francisco Playhouse
3%
Mountain Community Theater
3%
South Bay Musical Theatre
3%
Z Space
2%
Berkeley Rep
2%
Actors Theatre
2%
On The Fringe Theatre
2%
A.C.T San Francisco
2%
The Royal Underground Theatre Company
2%
Marin Theatre
2%
Pittsburg Theatre Company
2%
TheatreWorks Silicon Valley
2%
Prospect Theater Project
2%
Masquers Playhouse
2%
SF Playhouse
1%
City Lights Theatre Company
1%
Silicon Valley Shakespeare
1%