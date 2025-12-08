Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld San Francisco / Bay Area Awards; Ghostlight Theatre Ensemble Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for San Francisco & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld San Francisco / Bay Area Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld San Francisco / Bay Area Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Pearl Ong
- NIGHT DRIVER
- The Marsh San Francisco
15%
Jen Coogan
- WOMEN IN THEATER PROJECT
- Feinstein's at the Nikko
11%
Hend Ayoub
- HOME? A PALESTINIAN WOMAN'S PURSUIT OF LIFE, LIBERTY, & HAPPINESS
- San Francisco Playhouse
9%
AJ Jaffari
- AN EVENING WITH AJ
- City Lights Theatre Company
8%
Faith Prince
- LIVE AT THE ORINDA - FAITH PRINCE
- The Orinda Theatre
7%
Liz Callaway
- THE BROADWAY BASH
- Cinnabar Theater
7%
Bethany Thomas
- SONGS FOR NOBODIES
- PCPA Theatrefest
5%
Lillias White
- LILLIAS WHITE DIVINE SASS: A TRIBUTE TO SARAH VAUGHAN
- Feinstein's at the Nikko
5%
David Marino
- LIVE AT THE ORINDA - DAVID MARINO
- The Orinda Theatre
4%
Dedrick Weathersby
- TUTTI FRUTTI THE MUSICAL TRIBUTE CONCERT TO LITTLE RICHARD
- Valhalla Tahoe Theater
4%
Candace Johnson
- SCAT-TER BRAIN: THE MUSIC OF ADHD
- The Marsh Berkeley
4%
Hershey Felder
- HERSHEY FELDER: RACHMANINOFF AND THE TSAR
- TheatreWorks Silicon Valley
4%
Eve Gandarosa
- THE LOVE EDITION: DOWN THE AISLE
- Bindlestiff Studio
4%
Niki Haris
- LIVE AT THE ORINDA - NIKI HARIS
- The Orinda Theatre
4%
Lowell Ensemble
- LOWELL ENSEMBLE
- Onstage Repertory Theater
3%
John Fisher
- DOODLER
- The Marsh San Francisco
3%
Nic & Desi
- BROADWAY TO HOLL
- Feinstein's at the Nikko
2%
John Lloyd Young
- JOHN LLOYD YOUNG IN CONCERT
- Feinstein's At The Nikko
2%Best Choreography Of A Play Or Musical
Katie Guilbeaux
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
17%
Vince Chan
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
12%
Babraham Lincoln
- CABARET
- Renegade Theater
11%
Shelly McDowell
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
6%
Melissa Wiley
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
6%
Amanda Payne
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
6%
Katie Guilbeaux Bongiorno
- CABARET
- Ghostlight Theatre Ensemble
3%
Izzy Pedego
- MASTER HAROLD... AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
3%
Michael Saenz
- LEGALLY BLONDE
- West Valley Light Opera
3%
Karen Law
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
3%
Adria Swan
- THE FANTASTICKS
- Benicia Theatre Group
3%
Jennifer Cuevas
- HEAD OVER HEELS
- City Lights Theatre Company
3%
Hannah Woolfenden
- A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
2%
Bridgette Loriaux
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
2%
Izzy Pedego
- PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Nicole Helfer
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
2%
Lee Ann Payne
- HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
Shelly McDowell
- GREASE
- Altarena Playhouse
2%
Jennifer Jackson
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
2%
Vasthy Mompoint
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
2%
Nicole Helfer
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
1%
Monica Moe
- SWEET CHARITY
- San Jose Stage
1%
Dylan Smith
- LADIES OF BROADWAY
- Transcendence Theatre Company
1%
Bridget Codoni
- BRIGHT STAR
- Cinnabar Theater
1%
Nicole Helfer
- PIPPIN
- Contra Costa Civic Theater
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Vikke Phalen & Flo Buchanan
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
12%
Shimona Miller
- CABARET
- Renegade Theatre Co
9%
Nolan Miranda
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
7%
Abby Halper & Susan McKay
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
6%
Austin Blake Conlee
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
6%
Lidia Hasenauer
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
5%
Abra Berman
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
5%
Y. Sharon Peng
- BRIGADOON
- South Bay Musical Theatre
3%
Maria Stats
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- On The Fringe Theatre
3%
Jana McDowell
- CLUE
- Onstage Repertory Theatre
3%
Flo Buchanan
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
2%
Loran Watkins
- THE MOORS
- Theatre Lunatico
2%
Edie Moore Olson
- A CHARLIE BROWN CHRISTMAS
- Contra Costa Civic Theater
2%
Hope Birdwell
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
2%
Jana McDowell
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
2%
B. Modern
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Bethany Deal
- SWEET CHARITY
- San Jose Stage
2%
Alina Bokovikova
- COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
Callie Floor
- SIR JOHN FALSTAFF AND THE MERRY WIVES OF WINDSOR
- SPARC Theater
2%
Nolan Miranda
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
2%
Katie Dowse
- THE SOUND OF MUSIC
- Berkeley Playhouse
1%
B. Modern
- MASTER HAROLD...AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
1%
Karen Lotko
- THE REVOLUTIONISTS
- Prospect Theater Project
1%
Cathleen Edwards
- MISS BENNET: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- TheatreWorks Silicon Valley
1%
Kristin Lundin
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- City Lights Theatre Company
1%Best Dance Production URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
31%A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
17%CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
17%WAITRESS
- San Francisco Playhouse
16%MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
10%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
9%Best Direction Of A Musical
Kathryn Lopez
- CABARET
- Ghostlight Theatre Ensemble
13%
Andrea Hart
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
12%
Rodney Earl Jackson Jr.
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
9%
Martie Muldoon
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
8%
Jerry Lee
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
5%
Walter M. Mayes
- THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
5%
Allie Bailey
- LEGALLY BLONDE
- West Valley Light Opera
5%
Daria Troxell
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theatre
5%
Bill English
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
4%
Jeffrey Lo
- HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
4%
Susi Damilano
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
3%
Dianna Schepers
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
3%
Adria Swan
- THE FANTASTICKS
- Benicia Theatre Group
3%
Thomas Times
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Sunnyvale Community Theatre
3%
David Mister
- URINETOWN
- South Bay Musical Theatre
2%
G.A. Klein
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
2%
Lorenzo Alviso
- A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
2%
Tony Gonzalez
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
2%
Joel Roster
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
1%
Cathrine Weidner
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
1%
Nathan Cummings
- BRIGHT STAR
- Cinnabar Theater
1%
Giovanna Sardelli
- COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
1%
Roger Delaurier
- SOMETHING ROTTEN!
- PCPA Theatrefest
1%
Jeffrey Bracco
- HEAD OVER HEELS
- City Lights Theatre Company
1%
Doug Brook
- BRIGADOON
- South Bay Musical Theatre
1%Best Direction Of A Play
Dianna Schepers
- CLUE
- Pittsburg Theatre Company
11%
Miguel Reyna
- MISERY
- Actors Theatre
7%
Kaiden Luis
- SONIA FLEW
- Upstage Theater
4%
Rebecca Clark
- MASTER HAROLD... AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
4%
Charles Pasternak
- PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
3%
Enrico Banson
- SEMINAR
- The Royal Underground Theater Company
3%
Caitlin Lawrence Papp
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- City Lights Theatre Company
3%
Maria Stats
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- On The Fringe Theatre
3%
Paul Mullins
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
3%
Margo Hall
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
3%
Bill English
- NOISES OFF!
- San Francisco Playhouse
3%
Reed Flores
- WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
3%
Allie Bailey
- FIVE WOMEN WEARING THE SAME DRESS
- Coastal Repertory Theatre
3%
Allie Bailey
- A COMEDY OF TENORS
- Limelight Theater
3%
Carlene Coury
- SYLVIA
- Pinole Community Players
2%
Susi Damilano
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- SF Playhouse
2%
Jack Souza
- SKYLIGHT
- Prospect Theater Project
2%
Tara Blau-Smollen
- THE MOORS
- Theatre Lunatico
2%
Dianna Schepers
- HARVEY
- Pittsburg Theatre Company
2%
Doll Piccotto
- A CHRISTMAS CAROL
- Silicon Valley Shakespeare
2%
Michael Barr
- ROMEO & JULIET
- Theatre Lunatico
2%
Laura Dickinson-Turner
- THE REVOLUTIONISTS
- Prospect Theater Project
2%
Jason Berner
- LIFE SUCKS
- Pinole Community Players
1%
Doll Piccotto
- THE MOUSETRAP
- City Lights Theatre Company
1%
Enrico Banson
- FREUD'S LAST SESSION
- The Royal Underground/Berkeley City Club
1%Best Ensemble URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
16%THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- SFBATCO & Z SPACE
9%SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
8%CABARET
- Renegade Theatre Co.
5%THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
5%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
3%THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
3%INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
2%CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
2%JERSEY BOYS
- Palo Alto Players
2%PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
2%MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
2%A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
2%NOISES OFF!
- San Francisco Playhouse
2%FAT HAM
- San Francisco Playhouse
2%SWEET CHARITY
- San Jose Stage
2%CLUE
- Pittsburg Theatre Ensemble
1%RICHARD III
- Silicon Valley Shakespeare
1%THE REVOLUTIONISTS
- Prospect Theater Project
1%THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- On The Fringe Theatre
1%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Orinda Starlight Village Players
1%LE MISERABLES
- Orpheum
1%MASTER HAROLD...AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
1%A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
1%WASTE
- Marin Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Mike Morris
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
18%
Claudio Silva
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
10%
Richard Fong
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
7%
Josephine Czarnecki
- MISERY
- Actors Theatre
5%
Tristan Fabiunke
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
4%
Christian Mejia
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
4%
April George
- SIX DEGREES OF SEPARATION
- Sonoma Arts Live Theater Company
4%
Marcella Barbeau
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
3%
Ashley Munday
- FAIRVIEW
- Contra Costa Civic Theater
3%
Maria Stats
- WONDERLANDÍA
- On The Fringe Theatre
3%
Ashley Munday
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
2%
Tony Garnder
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
2%
Carsten Koester
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- City Lights Theatre Company
2%
Ashley Munday
- PIPPIN
- Contra Costa Civic Theater
2%
Marcella Barbeau
- PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Marcella Barbeau
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Dave Pursley
- CLUE
- Onstage Repertory Theater
2%
Carrie Mullen
- SEMINAR
- The Royal Underground Theatre Company
2%
Kurt Landisman
- COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
Ed Hunter
- WAIT UNTIL DARK
- Hillbarn Theatre
2%
Francesca Berlow
- THE MOORS
- Theatre Lunatico
2%
Michael O'Brien
- SYLVIA
- Pinole Community Players
1%
Pamila Gray
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
1%
Mark Decker
- INTO THE BREECHES
- Masquers Playhouse
1%
Jeff Rowlings
- EUREKA DAY
- Marin Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Kevin X. Dong
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
19%
Daniel Goldsmith
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
11%
Amanda Ku
- GYPSY
- Palo Alto Players
8%
Matt Fukui Grandy
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
8%
Luke Sheperd
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
6%
Jorge Torrez
- CABARET
- Renegade Theater Company
5%
Kevin Dong
- CABARET
- Ghostlight Theatre Ensemble
3%
Jesse McMilin & Shichu Xie
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
3%
Camden Daly
- MARY POPPINS
- TMC Arts
3%
Brian Sennello
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
3%
Christine Lovejoy
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Sunnyvale Community Players
3%
Aja Gianola
- A NIGHT WITH JANIS JOPLIN
- Sonoma Arts Live Theater Company
3%
Dave Dobrusky
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
2%
Dave Dobrusky
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
2%
Ginger Beavers
- A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
2%
Diana Lee
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
2%
Timothy Fletcher
- INDECENT
- Center Repertory Company
2%
Brett Strader
- BRIGHT STAR
- Cinnabar Theater
2%
Jacob Yates
- COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
Jed da Roza
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
2%
William Liberatore
- HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
1%
Daniel Savio
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
1%
Ron Bowman
- LEGALLY BLONDE
- West Valley Light Opera
1%
Susan Draus
- LADIES OF BROADWAY
- Transcendence Theater Company
1%
Brett Strader
- A MINISTER'S WIFE
- Lamplighters Music Theatre
1%Best Musical URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
17%THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
9%SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
9%INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
8%CABARET
- Renegade Theatre Co
5%WAITRESS THE MUSICAL
- SF Playhouse
4%THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
4%GYPSY
- Palo Alto Players
3%THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater, Ben Lomand
3%MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
3%LES MISERABLES
- Orpheum
3%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Sunnyvale Community Players
3%CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
3%HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%GREASE
- Altarena Playhouse
2%SWEET CHARITY
- San Jose Stage
2%LEGALLY BLONDE
- West Valley Light Opera
2%A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
2%HEAD OVER HEELS
- City Lights Theatre Company
2%A NIGHT WITH JANIS JOPLIN
- Sonoma Arts Live Theater Company
2%THE SPITFIRE GRILL
- Ross Valley Players
1%CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
1%ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
1%FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
1%COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
1%Best New Play Or Musical THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
19%HOME? A PALESTINIAN WOMAN'S PURSUIT OF LIFE, LIBERTY & HAPPINESS
- San Francisco Playhouse
8%COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
8%THE LADIES OF BROADWAY
- Transcendence Theater Company
7%DAISY
- Hillbarn Theatre
6%THE RESERVOIR
- Berkeley Repertory Theatre
6%HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
6%LOUISA MAY ALCOTT'S LITTLE WOMEN
- TheatreWorks Silicon Valley
6%EXOTIC DEADLY: OR THE MSG PLAY
- San Francisco Playhouse
5%WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
5%CO-FOUNDERS
- American Conservatory Theater
4%WAIT UNTIL DARK
- Hillbarn Theatre
4%WONDERLANDÍA
- On The Fringe Theatre
4%PLAZA SUITE
- Hillbarn Theatre
3%FEATHERBABY
- Spreckels Theatre Company
2%LIMP WRIST ON THE LEVER
- Crowded Fire Theatre
2%DYSFUNCTION
- Selma Arts Center
1%GUMIHO
- Theatre Rhinoceros
1%HOLLY DAY AND THE RAINBOW ROAD
- 6th Street Playhouse
1%Best Performer In A Musical
Brian Moore
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
16%
Marie Asano Suzano
- ALICE BY HEART
- Upstage Theater
6%
Nina Sophia Pacheco
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
6%
Angela Jeffries
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
5%
Ana Bogren
- CABARET
- Renegade Theatre Co
4%
Kama Belloni
- THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
3%
Chris Salem
- CABARET
- Renegade Theater Company
3%
Charlotte Munson
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
3%
Luc Leffe
- GREASE
- Altarena Playhouse
3%
AJ Jaffari
- LEGALLY BLONDE
- West Valley Light Opera
2%
Ana Bogren
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theatre
2%
Jillian A. Smith
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
2%
Ruby Day
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
2%
Zed Warner
- AMERICAN IDIOT
- Cabrillo Stage
2%
Zed Warner
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theatre
2%
Shelly McDowell
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
2%
Emily Couch
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
2%
Roeen Nooran
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
2%
Lauren D’Ambrosio
- THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
2%
Adam Magill
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
2%
Emily Kuroda
- HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
Nelson Brown
- GROUNDHOG DAY
- 6th Street Playhouse
2%
Barbara Heninger
- THE WIZARD OF OZ
- Palo Alto Players
1%
Kyra Lynn Kozlenko
- THE SPITFIRE GRILL
- The Ross Valley Players
1%
Britta Rae
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
1%Best Performer In A Play
Sydney Stull
- ARSENIC & OLD LACE
- Ghostlight Theatre Ensemble
7%
Kyle Conley
- ARSENIC & OLD LACE
- Ghostlight Theatre Ensemble
7%
Ian Dyer
- MISERY
- Actors Theatre
6%
Manirose Bobisuthi
- MISERY
- Actors Theatre
3%
Phillip Leyva
- CLUE
- Onstage Repertory Theater
3%
Kai Vader
- SONIA FLEW
- Upstage Theater
3%
Brendan Looney
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
3%
Shiv Harris
- LIFE SUCKS
- Pinole Community Players
3%
Paige Lindsey White
- PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
3%
Karen Hernandez
- SONIA FLEW
- Upstage Theater
2%
Adrienne Muerer
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- On The Fringe Theatre
2%
Angie Higgins
- RICHARD III
- Silicon Valley Shakespeare
2%
Justin Joung
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Christian Jimenez
- ROMEO & JULIET
- Theatre Lunatico
2%
Harrison Alter
- SEMINAR
- The Royal Underground/Live Oak
2%
Corey Jones
- MASTER HAROLD...AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Jen Cuevas
- WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
2%
AJ Jaffari
- UNNECESSARY FARCE
- Limelight Theater
2%
Ryan Chu
- DEATH OF A SALESMAN
- Actors Ensemble of Berkeley
2%
Devin A. Cunningham
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
2%
Laura Dickinson-Turner
- SKYLIGHT
- Prospect Theater Project
2%
Harrison Alter
- FREUD'S LAST SESSION
- The Royal Underground Theater Company
1%
Stacy Ross
- THE TEMPEST
- Marin Shakespeare Company
1%
Jennifer Jackson
- SYLVIA
- Pinole Community Players
1%
Cordelia Larsen
- PERFECT ARRANGEMENT
- Pacifica Spindrift
1%Best Play ARSENIC & OLD LACE
- Ghostlight Theatre Ensemble
10%SONIA FLEW
- Upstage Theater
6%MISERY
- Actors Theatre
6%CLUE
- Pittsburg Theatre Ensemble
5%THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- On The Fringe Theatre
5%A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
5%SEMINAR
- The Royal Underground Theater Company
4%LES MISERABLES
- Orpheum
4%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
3%ROMEO & JULIET
- Theatre Lunatico
3%NOISES OFF!
- San Francisco Playhouse
3%PLAZA SUITE
- Hillbarn Theatre
3%MASTER HAROLD AND THE BOYS
- SANTA CRUZ SHAKESPEARE
3%PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
3%FAT HAM
- San Francisco Playhouse
2%A CHRISTMAS CAROL
- Silicon Valley Shakespeare
2%DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- City Lights Theatre Company
2%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Orinda Starlight Village Players
2%EUREKA DAY
- Marin Theatre
2%CALENDAR GIRLS
- Masquers Playhouse
2%THE REVOLUTIONISTS
- Prospect Theater Project
1%WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
1%LIFE SUCKS
- Pinole Community Players
1%THE TEMPEST
- Marin Shakespeare Company
1%WASTE
- Marin Theatre
1%Best Production of an Opera LES MISERABLES
- Orpheum
29%LA BOHEME
- SF Opera
20%DEAD MAN WALKING
- San Francisco Opera
14%ZORRO
- Opera San Jose
7%COSÌ FAN TUTTE
- Opera San Jose
6%H.M.S PINAFORE
- Lamplighters Music Theatre
6%BLUEBEARD'S CASTLE
- Opera San Jose
4%THE SORCERER
- Lamplighters Music Theatre
4%DOLORES
- West Edge Opera
3%LE COMTE ORY
- Merola Opera Program
3%TROUBLE IN TAHITI
- Mercury Theater
3%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Martie Muldoon and Jacob Young
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
12%
Carlos Aceves
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
11%
Skip Epperson
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
10%
Bill English
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
6%
Diane McRice & Dianna Schepers
- CLUE
- Onstage Repertory Theatre
6%
Brad Rhoades
- MISERY
- Actors Theatre
5%
Lars Fabiunke
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
5%
Dianna Schepers
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
3%
Umut Yalcinkaya
- ROMEO & JULIET
- Theatre Lunatico
3%
Maria Stats
- WONDERLANDÍA
- On The Fringe Theatre
3%
Nina Ball
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
2%
Nina Ball
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
2%
Heather Kenyon
- NOISES OFF!
- San Francisco Playhouse
2%
Michael Schweikardt
- PERICLES
- SANTA CRUZ SHAKESPEARE
2%
Christopher Fitzer
- SWEET CHARITY
- San Jose Stage
2%
Arnel Sancianco
- WASTE
- Marin Theatre
2%
Michael Schweikardt
- MASTER HAROLD...AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Jack Souza
- THE SHARK IS BROKEN
- Prospect Theater Project
2%
Matt Cardigan- Smith
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Orinda Starlight Village Players
2%
Malcolm Rodgers
- SIR JOHN FALSTAFF AND THE MERRY WIVES OF WINDSOR
- SPARC Theater
2%
Fernando Ochoa Beltran Smith
- SYLVIA
- Pinole Community Players
1%
Tricia Tecson
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
1%
Ron Gasparanetti
- RICHARD III
- Silicon Valley Shakespeare
1%
Christopher Fitzer
- WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
1%
Ron Gasparanetti
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- City Lights Theatre Company
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Chuck Phalen and Sydney Stull
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
17%
Barry G. Funderburg
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
10%
Skyler Kirby
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
10%
Luke Sheperd
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
7%
Arthur Garcia
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- City Lights Theatre Company
5%
Julie Domingo
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
5%
James Ard
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
5%
Matt Cardigan-Smith
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Orinda Starlight Village Players
3%
Carl Erez
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
3%
Ray Archie
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
3%
Christian Pizziarani
- RICHARD III
- Silicon Valley Shakespeare
2%
Brittany Law
- SHERWOOD
- Cinnabar Theater
2%
Enrico Banson
- FREUD'S LAST SESSION
- The Royal Underground/Berkeley City Club
2%
George Psarras
- THE MOUSETRAP
- City Lights Theatre Company
2%
Wes Shippee
- LADIES OF BROADWAY
- Transcendence Theatre Company
2%
James Ard
- MISS BENNET: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
Jeff Mockus
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
2%
Wes Shippee
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
2%
Michael O'Brien
- LIFE SUCKS
- Pinole Community Players
1%
Matt Stines
- YAGA
- Marin Theatre
1%
Christian Pizziarani
- EMMA
- Silicon Valley Shakespeare
1%
Ray Archie
- EUREKA DAY
- Marin Theatre
1%
Jeff Mockus
- FLY BY NIGHT
- Hillbarn Theatre
1%
Michael O'Brien
- SYLVIA
- Pinole Community Players
1%
Carl Erez
- FAIRVIEW
- Contra Costa Civic Theater
1%Best Supporting Performer In A Musical
Audrey Degon
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
10%
Michael Navarro
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
10%
Shiv Harris
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
9%
Chuck Phalen
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
8%
Amy Carlson
- CABARET
- Renegade Theater Company
7%
Kama Belloni
- THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
5%
Melissa WolfKlain
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
4%
Whitney Hisako Moore
- GYPSY
- Palo Alto Players
4%
Daemon Nowatzki
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
3%
Brynn Fay
- FUN HOME
- Upstage Theater
2%
Isa S. Chu
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
2%
Gwyneth Price-Panos
- LEGALLY BLONDE
- WVLO
2%
Amber McCann
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
2%
William I. Schmidt
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
2%
Erin Rose Solorio
- SWEET CHARITY
- San Jose Stage
2%
Liam De Olivera
- WONDERLANDÍA
- On The Fringe Theatre
2%
Jomar Tagatac
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
2%
Brady Morales-Woolery
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
1%
Sharon Shao
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
1%
Sarah Gaudoin
- CABARET
- Renegade Theater Company
1%
Arielle Crosby
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
1%
Deanalís Arocho Resto
- CO-FOUNDERS
- American Conservatory Theater
1%
Kelly Ground
- THE SPITFIRE GRILL
- The Ross Valley Players
1%
Shiv Harris
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
1%
Safira McGrew
- A NIGHT WITH JANIS JOPLIN
- Sonoma Arts Live Theater Company
1%Best Supporting Performer In A Play
Melissa Slavick
- ARSENIC & OLD LACE
- Ghostlight Theatre Ensemble
11%
Jesse Phalen
- ARSENIC & OLD LACE
- Ghostlight Theatre Ensemble
6%
Marie Levkovich
- SONIA FLEW
- Upstage Theater
6%
Brad Rhoades
- MISERY
- Actors Theatre
6%
Elliot Sagay
- MASTER HAROLD...AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
5%
Brian Moore
- CLUE
- Onstage Repertory Theater
3%
Phaedra Tillery-Boughton
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
3%
Alicia Von Kugelgen
- CALENDAR GIRLS
- Masquers Playhouse
2%
Michael Carlos
- SEMINAR
- The Royal Underground Theatre/Live Oak Theatre
2%
Matt Hess
- MURDER ON THD ORIENT EXPRESS
- Orinda Starlight Village Players
2%
Alliana Lili Yang
- A CHRISTMAS CAROL
- Silicon Valley Shakespeare
2%
Aiden Royal
- NIGHT OF THE LIVING DEAD
- Phantom Players
2%
Paige Whitney
- THE WOMEN
- Valley Players
2%
Anna Takayo
- WASTE
- Marin Theatre
2%
Howard Swain
- EUREKA DAY
- Marin Theatre
2%
Bill Dietz
- LIFE SUCKS
- Pinole Community Players
2%
Alex Schepers
- HARVEY
- Pittsburg Theatre Company
2%
Jepoy Ramos
- WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
2%
Christian Jimenez
- OTHELLO
- Theatre Rhinoceros
1%
Jordan Covington
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
1%
Brigitte Losey
- WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
1%
Kevin Bordi
- OTHELLO
- Jacobethan Theatre Workshop
1%
James Adams
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- On The Fringe Theatre
1%
Kristy Aquino
- SEMINAR
- The Royal Underground/Live Oak Theatre
1%
Wayne Goodman
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Orinda Starlight Village Players
1%Best Theatre For Young Audiences Production LEGALLY BLONDE
- Pinole Community Players
17%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
16%ALICE BY HEART
- Renegade Theatre Co
15%THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
14%THE WIZARD OF OZ
- Children's Musical Theatreworks
11%A CHRISTMAS CAROL
- Silicon Valley Shakespeare
8%ROMEO & JULIET
- Santa Cruz Shakespeare
5%ELEPHANT AND PIGGIE’S WE ARE IN A PLAY
- PLAY Theater
4%DON’T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS
- PLAY Theater
3%HOLLY DAY AND THE RAINBOW ROAD
- 6th Street Playhouse
3%KNUFFLEBUNNY
- PLAY Theater
2%THE NEW TEACHER (A STAGE PLAY COMEDY)
- Super Bad Theatre Company
1%Favorite Local Theatre
Ghostlight Theatre Ensemble
17%
Cabrillo Stage
6%
Palo Alto Players
5%
Renegade Theatre Co
5%
Santa Cruz Shakespeare
5%
SFBATCO
4%
Mountain Community Theater
4%
San Francisco Playhouse
3%
South Bay Musical Theatre
3%
Actors Theatre
2%
Z Space
2%
On The Fringe Theatre
2%
The Royal Underground Theatre Company
2%
Theatre Lunatico
2%
Berkeley Rep
2%
Prospect Theater Project
2%
A.C.T San Francisco
2%
Pittsburg Theatre Company
2%
Marin Theatre
2%
TheatreWorks Silicon Valley
2%
Masquers Playhouse
2%
SF Playhouse
2%
City Lights Theatre Company
1%
The Orinda Theatre
1%
Pinole Community Players
1%